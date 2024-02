Barthelemy Chinenyeze è l'MVP di gennaio

CIVITANOVA MARCHE (CIVITANOVA)-È Barthelemy Chinenyeze il Credem Banca MVP di gennaio: il centrale della Cucine Lube Civitanova, due volte MVP nel mese di gennaio, sarà premiato nel prepartita di Cucine Lube Civitanova – Cisterna Volley, match valido per la 9a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, con prima battuta alle 18.00 di domenica 18 febbraio 2024. I due premi ottenuti dall’atleta francese in maglia numero 1 coincidono con le due vittorie al tie break maturate da Civitanova a fine gennaio: la prima all’Eurosuole Forum il 21 gennaio contro la sua ex squadra Allianz Milano, la seconda pochi giorni dopo, il 24 gennaio a Catania contro la Farmitalia.