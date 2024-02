Perugia-Trento match da brividi della 10a di ritorno

ROMA -La Regular Season 2023/24 si avvicina al suo epilogo per poi fare spazio alla griglia dei Play Off Scudetto. Nel fine settimana va in scena il penultimo turno di una stagione regolare già vinta in anticipo dall’Itas Trentino, con Sir Susa Vim Perugia già certa invece del secondo gradino. L’altra posizione in classifica già decisa è quella della Farmitalia Catania, matematicamente all’ultimo posto. Le ultime due gare della stagione regolare saranno determinanti quindi per decidere la griglia Play Off, con Civitanova e Piacenza (37) che si giocheranno terzo e quarto posto guardandosi le spalle dal terzetto composto da Verona, Monza e Milano (33). Modena (24) e Cisterna (23) si giocano l’ultima posizione utile per i Play Off Scudetto, Padova (18) e Taranto (14) sono in corsa invece l’ultima posizione nei Play Off 5° Posto, validi per l’accesso alla CEV Challenge Cup 2025.

La 10a giornata di ritorno comincia domani, sabato 27 febbraio, con l’incontro delle 18.00, in diretta Rai Sport, tra Pallavolo Padova e Mint Vero Volley Monza. Domenica 28 febbraio la maratona pallavolistica si apre alle 16.00 nelle Marche con un’altra diretta su Rai Sport, lo spareggio in classifica per il terzo posto tra la Cucine Lube Civitanova e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, attualmente appaiate a 37 punti. Fresca di salvezza matematica, la Gioiella Prisma Taranto ospita alle 17.00 l’Allianz Milano, che è reduce da una vittoria convincente. Alle 18.00, i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, che nel turno precedente hanno piazzato l’allungo decisivo nella Regular Season, fanno visita ai campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia, matematicamente seconda. Alla stessa ora la Valsa Group Modena cerca tre punti per consolidare la zona Play Off contro la già retrocessa Farmitalia Catania, mentre Rana Verona vuole blindare il quinto posto e sganciarsi dalle dirimpettaie contro un cliente scomodo come il Cisterna Volley, che sogna il sorpasso ai danni di Modena.

TUTTE SFIDE-

PALLAVOLO PADOVA-MINT VERO VOLLEY MONZA-

Sabato, alle 18.00, Pallavolo Padova e Mint Vero Volley Monza si incrociano per la sfida n. 29 in Serie A. I precedenti premiano il Club brianzolo, lievemente avanti con 15 successi a 13 e vittorioso in tre set all’andata. I patavini, salvi ma aritmeticamente fuori dai Play Off Scudetto, non hanno più nessuna pressione e intendono regalare ai propri tifosi un risultato positivo nell’ultimo match casalingo della prima fase, anche per riscattare la sconfitta interna con Perugia. La squadra allenata da Cuttini occupa attualmente la decima posizione (18 punti), l’ultima utile per accedere ai Play Off 5° Posto. Superiori le motivazioni degli ospiti, reduci dal 3-0 tra le mura amiche inflitto alla Farmitalia e, costato la retrocessione alla matricola etnea. I monzesi sono nel gruppo a 33 punti con Verona e Milano, a -4 dalla quarta piazza, ma non pensano solo al campionato. In settimana la Mint ha disputato la Finale di andata della Challenge Cup perdendo in Polonia per 3-1 il primo round contro Projekt Varsavia. Tra gli ospiti, Gianluca Galassi cerca i 3 muri che lo porterebbero a quota 300 block nelle Regular Season.



PRECEDENTI: 28 (15 successi Mint Vero Volley Monza, 13 successi Pallavolo Padova)



EX: Eric Loeppky a Padova nel 2021/22; Stephen Maar a Padova nel 2016/17; Ran Takahashi a Padova nel 2021/22, 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Gabi Garcia Fernandez - 1 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Fabian Plak - 15 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Arthur Szwarc - 24 punti ai 300 (Mint Vero Volley Monza); Davide Gardini - 25 punti ai 300 (Pallavolo Padova); Stephen Maar - 29 punti ai 300 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 30 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 36 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Federico Crosato - 8 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Gabi Garcia Fernandez - 1 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova); Fabian Plak - 15 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Arthur Szwarc - 17 attacchi vincenti ai 300 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 18 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 2 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Davide Gardini - 25 punti ai 300 (Pallavolo Padova); Federico Crosato - 8 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Gabriele Di Martino - 8 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera Regular Season: Gianluca Galassi - 3 muri vincenti ai 300 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Eric Loeppky - 14 punti ai 1100 (Mint Vero Volley Monza); Fabian Plak - 15 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Mathijs Desmet - 16 attacchi vincenti ai 300 (Pallavolo Padova); Federico Crosato - 19 punti ai 300 (Pallavolo Padova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Stephen Maar - 21 attacchi vincenti ai 2200 (Mint Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 25 attacchi vincenti ai 900 (Mint Vero Volley Monza); Ran Takahashi - 40 punti ai 600, 22 attacchi vincenti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Gabriele Di Martino - 8 attacchi vincenti ai 800 (Mint Vero Volley Monza); Andrea Truocchio - 9 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova).

CUCINE LUBE CIVITANOVA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Dall’Europa alla SuperLega. Domenica (ore 16.00 con diretta Rai Sport), all’Eurosuole Forum, Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Piacenza, reduci dai rispettivi impegni di Champions League (marchigiani corsari ad Ankara, emiliani vittoriosi in casa al tie break con lo Jastrzebski) si contendono il terzo posto. Le due squadre sono appaiate a 37 punti, ma i marchigiani sono terzi per il maggior numero di vittorie nel torneo. All’andata i cucinieri espugnarono il PalaBancaSport al tie break registrando il nono successo in dieci faccia a faccia con i piacentini, caduti anche nel precedente incrocio, la Semifinale di Del Monte® Supercoppa a Biella. Nell’ultimo turno la Gas Sales Bluenergy ha perso in casa con Taranto al fotofinish, la Lube ha battuto al tie break Cisterna. Gli uomini di Andrea Anastasi vogliono esorcizzare in trasferta la propria bestia nera e intendono farlo in una sfida ricca di ex, da una parte Adis Lagumdzija, dall’altra Yoandy Leal (12 attacchi vincenti ai 2000 in Italia), Ricardo Lucarelli, Fabio Ricci e Robertlandy Simon. Francesco Recine ha giocato nel vivaio della Lube. Luciano De Cecco e Chicco Blengini hanno trascorsi nella Copra. Nella sua gara n. 200 in carriera, Yuri Romanò mette nel mirino i 2000 punti (ora a -18) nelle Regular Season. Fresco di rinnovo fino al 2027 Barthelemy Chinenyeze (6 attacchi vincenti ai 1000 in Italia).



PRECEDENTI: 10 (9 successi Cucine Lube Civitanova, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22; Yoandy Leal a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Lube nel 2021/22; Fabio Ricci a Lube nel 2012/13; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Marlon Yant Herrera - 13 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Yuri Romanò - 13 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 18 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Mattia Bottolo - 19 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Barthelemy Chinenyeze - 24 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 25 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 31 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 5 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Fabrizio Gironi - 12 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 12 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Barthelemy Chinenyeze - 15 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo - 19 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 2 punti ai 100, 15 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 2 punti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija - 23 attacchi vincenti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 27 punti ai 300 (Cucine Lube Civitanova); Yoandy Leal - 31 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 4 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera Regular Season: Aleksandar Nikolov - 11 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova); Yuri Romanò - 18 punti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Mattia Bottolo - 3 battute vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 8 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera tutte le competizioni: Yuri Romanò - 1 alle 200 partite giocate, 6 punti ai 2600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 1 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 1 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Adis Lagumdzija - 14 punti ai 1900, 16 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo - 22 punti ai 1100, 1 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 3 punti ai 2700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 32 punti ai 2400, 12 attacchi vincenti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Marlon Yant Herrera - 35 punti ai 900 (Cucine Lube Civitanova); Barthelemy Chinenyeze - 4 punti ai 1300, 6 attacchi vincenti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Roamy Alonso - 6 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Luciano De Cecco (Cucine Lube Civitanova)- « Ci attende una partita importante e difficile, che può definire il nostro futuro in classifica. Mi aspetto una bella battaglia in campo perché all'Eurosuole Forum arriva una grande squadra che ha bisogno di punti, come noi, per ottenere il miglior piazzamento possibile. Ritengo siano fondamentali l'aiuto del pubblico di casa e l'approccio all'appuntamento di domenica con la testa giusta. Dobbiamo farci trovare pronti a lottare ».

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci attende una partita difficile perché Civitanova è una squadra forte, ci giochiamo il terzo posto in classifica. Affrontiamo una squadra capace di giocare al meglio questo tipo di partite, lo ha dimostrato anche nell’ultima gara giocata in Champions League. Contro la Lube non abbiamo una tradizione favorevole, anzi tutt’altro, dobbiamo migliorare nel sapere soffrire in certe partite, veniamo da un test importante come quello di Champions League e siamo pronti per affrontare al meglio la parte finale della stagione. A Civitanova ci sono in palio punti importanti, dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e superare i momenti di difficoltà che potrebbero esserci ».

GIOIELLA PRISMA TARANTO - ALLIANZ MILANO-

Domenica, alle 17.00, la Gioiella Prisma Taranto può festeggiare con i propri tifosi la salvezza già acquisita e concedersi una partita senza pensieri contro l’Allianz Milano, che sgomita nel terzetto a 33 punti con Verona e Monza nella speranza di presentarsi all’ultimo turno da quinta in graduatoria. I padroni di casa, capaci di espugnare Piacenza al tie break nell’ultimo turno, hanno una bella occasione per spezzare un tabù visto che non hanno mai battuto i meneghini nei sei precedenti. Gli ospiti, invece, fanno leva sulle motivazioni e sulla tradizione favorevole, stimolati anche dal successo netto casalingo di pochi giorni fa in campionato contro Verona. I tre ex del match vestono tutti la casacca di Taranto con trascorsi all’ombra della Madonnina, si tratta di Aimone Alletti (2 muri vincenti ai 500 nelle Regular Season), Federico Bonacchi e Marco Rizzo. Tra i padroni di casa, Filippo Lanza è in odore di record personale (15 punti ai 3500 in carriera). Tra gli ospiti Agustin Loser è a 3 punti dai 500 personali in Italia.



PRECEDENTI: 6 (6 successi Allianz Milano)



EX: Aimone Alletti a Milano nel 2015/16, 2019/20; Federico Bonacchi a Milano nel 2022/23; Marco Rizzo a Milano nel 2014/15

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Lorenzo Sala - 17 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Ferre Reggers - 19 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 22 attacchi vincenti ai 200 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 3 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Josè Miguel Gutierrez - 3 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 38 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Agustin Loser - 8 punti ai 200 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Lorenzo Sala - 17 attacchi vincenti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Matey Kaziyski - 18 punti ai 200 (Allianz Milano); Josè Miguel Gutierrez - 3 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 35 punti ai 200 (Allianz Milano); Filippo Lanza - 38 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Innocenzi - 11 punti ai 400 (Allianz Milano); Lorenzo Sala - 14 attacchi vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 15 punti ai 3500 (Gioiella Prisma Taranto); Agustin Loser - 3 punti ai 500 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 30 attacchi vincenti ai 4900 (Allianz Milano); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 33 punti ai 600, 10 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano).

Ljubo Travica (Allenatore Gioiella Prisma Taranto)- « Cercheremo di giocare come abbiamo giocato ultimamente e spero che davanti al nostro pubblico faremo una prestazione davvero di alto livello come abbiamo sempre cercato di fare per tutto il campionato perché credo che tutti quanti debbano dimostrare che potevamo fare quel qualcosa in più. Voglio chiudere in bellezza il campionato e cercare di regalare qualche bella prestazione e vittoria in più al nostro pubblico e alla società ».



Roberto Piazza, allenatore (Allianz Milano)- « Contro la Gioiella Prisma Taranto ci serviranno presenza e determinazione come le abbiamo messe in campo domenica scorsa contro Rana Verona. Sappiamo che incontreremo una squadra con una fase break di primissimo livello e quindi ci prepariamo ad una partita molto complicata, come tutte quelle che fanno parte della nostra SuperLega ».



VALSA GROUP MODENA - FARMITALIA CATANIA-

Domenica, alle 18.00, è in programma anche il secondo faccia a faccia in SuperLega Credem Banca tra Valsa Group Modena, a caccia di punti per restare in zona Play Off, e Farmitalia Catania, ultima in classifica e già retrocessa. Le due rivali si ritrovano dopo il soffertissimo successo degli emiliani al tie break nel match di andata. Al PalaPanini si presentano quattro ex canarini: Elia Bossi, Paul Buchegger, Jacopo Massari e Santiago Orduna. Stato d’animo differente nei due team, anche se entrambe le squadre hanno perso 3-0 nell’ultimo turno, i modenesi nella tana della capolista, gli etnei a Monza. Il sestetto di Alberto Giuliani gioca con più stimoli, vista la posta in palio legata all’ottava posizione in classifica e considerando il punto di vantaggio su Cisterna nella lotta per l’ultimo pass disponibile per accedere ai Quarti di Finale dei Play Off. Record personali possibili per Maksim Sapozhkov nella squadra di casa (5 attacchi vincenti ai 500 in Regular Season). Nel sestetto ospite Cristian Frumuselu è a 7 punti dai 500 nelle stagioni regolari. La società Farmitalia Catania non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia del match.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Valsa Group Modena)



EX: Elia Bossi a Modena nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2022/23; Paul Buchegger a Modena nel 2020/21; Jacopo Massari a Modena nel 2016/17; Santiago Orduna a Modena nel 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Osmany Juantorena - 1 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Maksim Sapozhkov - 12 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Anton Brehme - 15 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Luka Basic - 19 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 22 punti ai 400 (Farmitalia Catania); Vlad Davyskiba - 26 punti ai 300 (Valsa Group Modena); Tommaso Rinaldi - 27 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Nemanja Masulovic - 9 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Anton Brehme - 11 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Tommaso Rinaldi - 17 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Luka Basic - 19 punti ai 100, 25 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 22 punti ai 400 (Farmitalia Catania); Vlad Davyskiba - 24 punti ai 300 (Valsa Group Modena); Maksim Sapozhkov - 4 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Nemanja Masulovic - 9 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

In carriera Regular Season: Luka Basic - 37 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Maksim Sapozhkov - 5 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Anton Brehme - 11 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Giovanni Sanguinetti - 11 punti ai 400 (Valsa Group Modena); Luka Basic - 16 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Elia Bossi - 23 punti ai 1000 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo - 24 attacchi vincenti ai 2100 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 31 punti ai 1000, 6 attacchi vincenti ai 800 (Farmitalia Catania); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Maksim Sapozhkov - 36 punti ai 800 (Valsa Group Modena); Alessandro Tondo - 5 attacchi vincenti ai 1400 (Farmitalia Catania); Nemanja Masulovic - 9 attacchi vincenti ai 100 (Farmitalia Catania).

Riccardo Gollini (Valsa Group Modena)-« Domenica sarà un match molto importante per noi, ci stiamo preparando bene e la affronteremo nel modo giusto. Sicuramente siamo rammaricati per il risultato di domenica, ma ora pensiamo a Catania perché siamo determinati a centrare i Play Off e a dire la nostra fino alla fine ».



CISTERNA VOLLEY - RANA VERONA-

Dopo il successo rotondo degli scaligeri sul proprio campo nell’unico precedente in SuperLega Credem Banca, Cisterna Volley e Rana Verona si incrociano sotto rete alle 18.00 di domenica per contendersi punti molto preziosi. I padroni di casa distano un punto dall’ottava forza del torneo, ovvero Modena, ma per entrare nella griglia non basta recuperare la lunghezza di svantaggio, visto che gli emiliani hanno un tesoretto di 10 vittorie contro le 7 dei pontini, costretti a centrare il sorpasso nelle ultime due giornate. Più promettente la situazione del collettivo ospite, al momento quinta in classifica e capofila del terzetto a 33 punti. Il sestetto laziale, invece, vuole riscattare la sconfitta maturata al tie break contro Civitanova dopo un vantaggio corsaro di due set a zero all’Eurosuole Forum, mentre il sodalizio veneto intende riprendere la marcia dopo un giro a vuoto in tre set a Milano. L’unico ex in campo è Michele Baranowicz, per un biennio protagonista nella città dell’Arena. Aria di record per il centrale di casa Daniele Mazzone (4 punti ai 2000 in Regular Season). Sul fronte opposto, Aidan Zingel è vicino a un numero importante di attacchi vincenti (4 ai 1500 in Italia).



PRECEDENTI: 1 (1 successo Rana Verona)



EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Jordi Ramon - 18 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Pavle Peric - 23 punti ai 200 (Cisterna Volley); Donovan Dzavoronok - 5 punti ai 200 (Rana Verona); Francesco Sani - 7 punti ai 100, 20 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Daniele Mazzone - 8 punti ai 100 (Cisterna Volley); Theo Faure - 9 punti ai 400 (Cisterna Volley).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Jordi Ramon - 18 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Pavle Peric - 23 punti ai 200 (Cisterna Volley); Francesco Sani - 7 punti ai 100, 20 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Daniele Mazzone - 8 punti ai 100 (Cisterna Volley); Theo Faure - 9 punti ai 400 (Cisterna Volley).

In carriera Regular Season: Luca Spirito - 2 muri vincenti ai 200 (Rana Verona); Daniele Mazzone - 4 punti ai 2000 (Cisterna Volley); Rok Mozic - 5 muri vincenti ai 100 (Rana Verona); Aleks Grozdanov - 5 muri vincenti ai 200 (Rana Verona).

In carriera tutte le competizioni: Jordi Ramon - 18 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Donovan Dzavoronok - 22 attacchi vincenti ai 2100, 5 muri vincenti ai 200 (Rana Verona); Leandro Mosca - 22 punti ai 700, 2 muri vincenti ai 200 (Rana Verona); Pavle Peric - 23 punti ai 200 (Cisterna Volley); Aidan Zingel - 4 attacchi vincenti ai 1500 (Rana Verona); Francesco Sani - 7 punti ai 100, 20 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Andrea Rossi - 7 punti ai 2000, 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Theo Faure - 9 punti ai 400 (Cisterna Volley).

Jordi Ramon (Cisterna Volley)- « Abbiamo lavorato molto dopo un periodo in cui abbiamo avuto molti impegni ravvicinati anche in virtù del turno infrasettimanale e sono molto fiducioso di questo lavoro che abbiamo fatto. Contro Verona per noi sarà una partita difficile e, senza guardare i risultati, è una squadra che gioca molto bene e noi arriviamo da una partita, quella con la Lube, in cui abbiamo iniziato in maniera molto importante ma che poi è finita male per noi ».



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Cisterna ha percentuali molto alte sia in ricezione che in attacco e un palleggiatore che sa distribuire ottimamente. Per affrontare bene questa partita dobbiamo avere un livello alto di cambio-palla, perché in casa loro sanno giocare bene. Nel girone di andata abbiamo vinto, ma non in maniera facile ed ora ci aspetta un’altra sfida combattuta e complicata. Bisogna dimostrare di avere una motivazione più forte dopo la sconfitta con Milano per spingere ancora di più ».



SIR SUSA VIM PERUGIA - ITAS TRENTINO-

Domenica, alle 18.00 si misurano anche le squadre che entreranno come prime teste di serie nella griglia Play Off. I campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia, già certi di chiudere la prima fase al secondo posto, ospitano i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, reduci dal 3-0 corsaro a Berlino nell’andata dei Quarti di finale della CEV Champions League e già sicuri dalla giornata precedente di chiudere al primo posto la Regular Season. L’incontro in calendario al PalaBarton potrebbe essere l’occasione giusta per esperimenti e turnover da parte delle due squadre in vista dei Quarti di Finale Play Off che potrebbero riservare incroci suggestivi. La sfida nella tana dei Block Devils non si prospetta avara di spettacolo e colpi pregiati in campo. Numerosi gli ex della partita: da una parte militano Davide Candellaro, Massimo Colaci, Simone Giannelli e Sebastian Solé, dall’altra Marko Podrascanin e Kamil Rychlicki. Ad accogliere i gialloblù, inoltre, c’è il tecnico Angelo Lorenzetti, nella passata stagione campione d’Italia a Trento e nel giro di pochi mesi vincitore di Del Monte® Supercoppa, Mondiale per Club e Del Monte® Coppa Italia da guida tecnica dei bianconeri. Su 53 precedenti, la Sir si è imposta 29 volte, l’Itas 24 volte tra cui il match di andata chiuso 3-1. Le squadre arrivano cariche alla sfida dopo le vittorie in tre set di Perugia a Padova e di Trento, in casa con Modena e a Berlino. Record alla portata per le seconde linee trentine, ovvero Oreste Cavuto (1 punto ai 1000 in Regular Season), Gabriele Nelli (3 attacchi vincenti ai 1000 in carriera) e Giulio Magalini (6 punti ai 500 in carriera).



PRECEDENTI: 53 (29 successi Sir Susa Vim Perugia, 24 successi Itas Trentino)



EX:

Davide Candellaro a Trento nel 2018/19, 2019/20; Massimo Colaci a Trento nel 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Simone Giannelli a Trento nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Sebastian Solé a Trento nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17; Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Kamil Rychlicki a Perugia nel 2021/22, 2022/23 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Trento nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Marko Podrascanin - 10 attacchi vincenti ai 100 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 11 attacchi vincenti ai 200 (Itas Trentino); Oleh Plotnytskyi - 23 attacchi vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Alessandro Michieletto - 30 attacchi vincenti ai 300 (Itas Trentino); Kamil Semeniuk - 35 punti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Wassim Ben Tara - 4 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Jan Kozamernik - 9 attacchi vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Wassim Ben Tara - 10 attacchi vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Alessandro Michieletto - 35 punti ai 400, 5 attacchi vincenti ai 300 (Itas Trentino); Wilfredo Leon Venero - 37 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Kamil Rychlicki - 5 attacchi vincenti ai 300 (Itas Trentino); Sebastian Solé - 6 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Regular Season: Oreste Cavuto - 1 punti ai 1000 (Itas Trentino); Roberto Russo - 17 punti ai 1000, 4 battute vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 2 muri vincenti ai 500 (Sir Susa Vim Perugia); Flavio Resende Gualberto - 4 punti ai 500 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera tutte le competizioni: Roberto Russo - 1 punti ai 1200 (Sir Susa Vim Perugia); Wassim Ben Tara - 10 attacchi vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Jan Kozamernik - 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 3 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Jesus Herrera Jaime - 3 punti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 37 punti ai 1600 (Sir Susa Vim Perugia); Flavio Resende Gualberto - 4 punti ai 600 (Sir Susa Vim Perugia); Alessandro Michieletto - 6 punti ai 1900 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 6 punti ai 500 (Itas Trentino).

Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia)- « Perugia-Trento è sempre un match bello da giocare e bello da vivere. Per cui, anche se in termini di classifica non avrà influenza, ci teniamo a fare una partita importante contro un avversario di grande livello in vista degli imminenti Play Off. Ci siamo preparati con cura in questa settimana, sappiamo che è in arrivo la parte più importante della stagione e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi sotto l’aspetto tecnico e sotto il profilo mentale. Domenica ritroverò tanti amici dall’altra parte della rete è sarà un ulteriore motivo in più per far bene. E soprattutto giochiamo davanti al nostro pubblico, ci sarà tantissima gente con il palazzetto al massimo della capienza e non vedo l’ora di vederlo ».



Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Anche se le posizioni di classifica sono già definite per entrambe le squadre è pur sempre la sfida fra le due formazioni in testa e sicuramente sarà un confronto spettacolare di fronte ad una bella cornice di pubblico. Dopo aver vinto il match di Berlino abbiamo subito iniziato a pensare a questo appuntamento perché ci teniamo a fare bene anche in Umbria ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 24 febbraio 2024, ore 18.00



Pallavolo Padova – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Brunelli Michele, Cerra

Domenica 25 febbraio 2024, ore 16.00



Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare, Giardini

Domenica 25 febbraio 2024, ore 17.00



Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano Arbitri: Lot, Carcione

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Valsa Group Modena – Farmitalia Catania Arbitri: Goitre, Brancati

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Cisterna Volley – Rana Verona Arbitri: Zanussi, Zavater

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino Arbitri: Curto, Puecher

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 47, Cucine Lube Civitanova 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 37, Rana Verona 33, Mint Vero Volley Monza 33, Allianz Milano 33, Valsa Group Modena 24, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.