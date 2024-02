Falivene si è dimesso dalla carica Amministratore Delegato di Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Gianrio Falivene, un dirigente che indubbiamente ha fatto la storia del volley pontino ma anche e soprattutto della pallavolo nazionale ricoprendo incarichi nella Lega Maschile di cui è stato anche vice presidente, lascia l’incarico di Amministratore Delegato di Cisterna, la società che in estate aveva rilevato i diritti della Top Volley e continuato la tradizione sportiva, iniziata a Latina oltre cinquant’anni fa, di cui oltre la metà trascorsi nella massima serie. Falivene ha firmato, per oltre 17 anni, da presidente, le pagine più belle del club, regalando momenti di grande soddisfazione ai tifosi pontini. « Non c’erano più le condizioni per continuare a lavorare insieme » è stato il laconico commento dello stesso Falivene subito dopo la sua decisione, di cui la proprietà di Cisterna Volley ha preso atto nelle ultime ore. Cristina Cruciani è stata nominata amministratrice unica.