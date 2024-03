Si chiude la Regular Season, si compone la griglia Play Off

ROMA- Ultimo passo verso i Play Off Scudetto. Con l’11° turno di ritorno, in programma domenica 3 marzo, si chiude la Regular Season 2023/24. Alcuni verdetti sono già noti, come i primi due posti nella griglia degli spareggi per il tricolore, con Itas Trentino e Sir Susa Vim Perugia principali due teste di serie e Valsa Group Modena , qualificata con l’ultimo pass disponibile, abbinata ai campioni d’Italia nella serie dei Quarti al meglio delle tre vittorie su cinque gare. Tra due giorni saranno definite anche le posizioni dal terzo al settimo posto, per il momento è bagarre. Già ufficiale, invece, la retrocessione della Farmitalia Catania, che non è riuscita a mantenere la categoria pur restituendo ai tifosi etnei lo spettacolo della grande pallavolo. Tra due giorni è in programma proprio a Catania l’ultimo match stagionale della Gioiella Prisma Taranto, salva, ma undicesima e non ammessa ai Play Off 5° Posto. L’unico anticipo del turno, alle 17.30 (diretta Rai Sport), vede una di fronte all’altra Monza, a caccia del piazzamento, e Cisterna, che ha solo sfiorato il pass per i Play Off Scudetto (e prenderà parte ai Play Off 5° Posto assieme a Padova). Cinque i confronti alle 18.00. La capolista Trento ospita Padova, Catania e Taranto chiudono insieme la stagione, Verona e Civitanova regalano un’anteprima dei Play Off giocandosi la posizione in classifica, Piacenza vuole confermare il terzo posto contro Modena, che non ha bisogno di punti, ma vuole regalare una gioia ai tifosi nel derby della via Emilia. Milano cerca punti preziosi tra le mura amiche, ma deve fare i conti con Perugia, squadra in forte progressione e votata a giocare sempre per la vittoria.

TUTTE LE SFIDE-

MINT VERO VOLLEY MONZA - CISTERNA VOLLEY-

L’anticipo delle 17.30, con diretta Rai Sport, è già fondamentale per la definizione della griglia Play Off. I padroni di casa della Mint Vero Volley Monza, reduci dalla delusione nella doppia Finale di Challenge Cup con Varsavia, hanno 36 punti in classifica come Verona e Modena, quindi possono chiudere la stagione regolare tra la quarta posizione, attualmente occupata da Civitanova a quota 37, e la settima piazza. Il sestetto brianzolo ha il vantaggio del campo e affronta una rivale che ha tanto orgoglio, ma meno stimoli. In caso di vittoria da tre punti dei monzesi e concomitante sconfitta di Civitanova al tie break sul campo di Verona, il team lombardo centrerebbe il quarto posto. Nulla è scontato con un cliente scomodo come il Cisterna Volley, collettivo che si esprime al meglio di fronte ai propri tifosi, ma che in trasferta ha violato Taranto e ha portato al tie break Civitanova e Padova. All’andata gli uomini di Guillermo Falasca piegarono Monza 3-1 con le prodezze di Jordi Ramon e Theo Faure. Da una parte c’è voglia di rivalsa, dall’altra la consapevolezza di potersi ripetere.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Cisterna Volley)



EX: Lorenzo Giani a Monza nel 2019/20, 2020/21

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Domenica sarà una partita da vincere. Dobbiamo portare a casa i tre punti e ci focalizzeremo solo su quello. Sappiamo che non sarà semplice, perché considero Cisterna una delle sorprese di questa stagione; erano partiti per salvarsi e hanno raggiunto agilmente l'obiettivo giocando anche molto bene. All'andata ci hanno sconfitto con merito, mettendoci molto in difficoltà in ricezione, in una fase in cui stavamo giocando molto bene. Siamo fortemente motivati a dare il meglio per conquistare una vittoria importantissima ».



Andrea Rossi (Cisterna Volley)- «Nell'ultima partita della Regular Season affrontiamo Monza, sarà un match complicata perché conosciamo il valore di Monza che ha ottenuto risultati importanti. Il nostro obiettivo è quello di chiudere nella maniera migliore la nostra stagione regolare. Nel finale di stagione potevamo centrare i Play Off ma non ci siamo riusciti, per questo c'è un po' di rammarico in tutti noi anche se la stagione è più che positiva anche grazie a giocatori nuovi ».

ITAS TRENTINO - PALLAVOLO PADOVA-

I campioni d’Italia, freschi di qualificazione alle Semifinali di CEV Champions League grazie alla prova di forza nei Quarti con Berlino, possono preparare l’avventura nei Play Off senza alcuna pressione nel giorno delle 400 presenze di Marko Podrascanin e delle 100 gare di Michieletto nelle Regular Season. L’Itas Trentino, infatti, dopo le fatiche casalinghe in settimana del match europeo, affronta l’ultima giornata della prima fase tra le mura amiche, campo che vedrà protagonisti i gialloblù anche mercoledì 6 marzo (contro Modena, unico abbinamento certo nella griglia Play Off) nella serie dei Quarti di Finale validi per la corsa al secondo Scudetto consecutivo. Sul proprio cammino, nell’ultimo atto della stagione regolare, c’è Pallavolo Padova, decima forza del torneo di SuperLega, che si è imposta solo in 7 occasioni su 42 precedenti con i gialloblù. Sconfitti nettamente in casa nel match di andata, i giganti patavini di Jacopo Cuttini vogliono affrontare un impegno così gravoso a tutto fuoco con la voglia di sorprendere.



PRECEDENTI: 42 (7 successi Pallavolo Padova, 35 successi Itas Trentino)



EX: Gabriele Nelli a Padova nel 2017/18; Julian Zenger a Trento nel 2021/22 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/12

Domenico Pace (Itas Trentino)- « È vero che questa sarà una partita ininfluente per le rispettive classifiche ma vogliamo ugualmente proseguire positivamente la nostra marcia di avvicinamento ai Play Off Scudetto che iniziano già mercoledì sera con Modena ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Ci attende una sfida complessa, ma i ragazzi ci arriveranno con la soddisfazione dell’esito di questo campionato. Domenica sarà la conclusione di una stagione di SuperLega dove ci siamo giocati tutto e dove siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di squadra, ovvero la salvezza, con tre giornate di anticipo ».



FARMITALIA CATANIA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Alle 18.00, sul taraflex del PalaCatania, arriva al capolinea la stagione agonistica di due sodalizi che si sono dati battaglia a distanza per gran parte del loro percorso stagionale. Si tratta dell’ultima occasione per i tifosi etnei di sostenere i propri beniamini della Farmitalia Catania in SuperLega Credem Banca. La formazione di casa vuole abbandonare l’Olimpo del volley a testa alta e vuole farlo contro la Gioiella Prisma Taranto. Il team ionico ha dato più volte prova della propria crescita, tanto che due settimane fa è riuscito a espugnare al tie break una roccaforte come il PalaBancasport di Piacenza. Nel match di andata, la formazione allenata da Ljubomir Travica si è già tolta la soddisfazione di superare i catenesi imponendosi per 3-1 in casa. Senza la tensione della classifica e con l’onore come unica posta in palio, le premesse sono di un match da giocare a viso aperto. Da una parte Jacopo Massari prenota l’attacco vincente n. 800 in carriera, dall’altra Filippo Lanza mira ai 3500 punti personali (-8).



PRECEDENTI: 1 (1 successo Gioiella Prisma Taranto)



EX: Francesco Pierri a Taranto nel 2022/23; Luigi Randazzo a Taranto nel 2021/22



Piero D'Angelo (Responsabile Area Tecnica Farmitalia Catania)- « La squadra darà il massimo e nel corso della settimana si è allenata al meglio. Sarà la nostra ultima partita di stagione e onoreremo al meglio il campionato con l'obiettivo di mettere a segno una vittoria davanti al nostro pubblico, per salutarlo e ringraziarlo di questa SuperLega vissuta insieme ».



Luca Paglialunga (Gioiella Prisma Taranto)- « Sicuramente quest’ultima partita a Catania chiuderà questa stagione positiva, in quanto l’ obiettivo è stato raggiunto con delle giornate d’anticipo. Ovviamente proveremo a portare a casa questa gara per chiudere in bellezza questa stagione e parlando dal punto di vista personale, sicuramente cercherò di dare il mio contributo quando verrò chiamato in causa. Per quanto riguarda l’esordio, indubbiamente sono stato molto contento, non è stato semplice gestire queste emozioni molto forti poiché entrare in SuperLega è il sogno di qualsiasi ragazzo che approccia per la prima volta il mondo della pallavolo. Ringrazio la società nella persona del Presidente Bongiovanni, tutti i dirigenti, lo staff tecnico e i miei compagni di squadra. E mi auguro di poter avere tante altre occasioni per dimostrare il mio valore ».



RANA VERONA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

L’incontro delle 18.00 al Pala Agsm AIM gioca un ruolo chiave per la griglia Play Off. Faccia a faccia Rana Verona e Cucine Lube Civitanova. I padroni di casa sono quinti a 36 punti in coabitazione con Monza e Milano, mentre gli ospiti, che mercoledì hanno staccato il pass per le Semifinali di Champions League, sono quarti a +1 (37). Con una vittoria da tre gli scaligeri potrebbero centrare il sorpasso al quarto posto, con un successo da due si andrebbe al quoziente punti con Civitanova (parità nel quoziente set), ma le eventuali vittorie di Monza e Milano complicherebbero la situazione. Troppe le incognite per calcolare i posizionamenti fino alla settima piazza, ma la Lube sa di rischiare. Pur avendo una chance di tornare terza (vittoria da 3 a Verona e concomitante sconfitta netta di Piacenza nel derby), il team cuciniero sa che un flop in Veneto farebbe perdere il fattore campo nelle gare clou ai Play Off. Applausi per Mattia Bottolo (match n. 100 nelle Regular Season) e l’ex Lube Francesco D’Amico (gara n. 200 in carriera). Alex Nikolov (-1) e Marlon Yant (-6) vicini ai 500 punti nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: 49 (41 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Rana Verona)



EX: Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- «L’anno scorso abbiamo giocato partite emozionanti contro Civitanova. Eravamo partiti indietro rispetto a loro, poi ci siamo avvicinati a livello di gioco. È sempre bello giocare queste gare e ho molto rispetto nei loro confronti. La Lube ha mantenuto la squadra della scorsa stagione e si è rinforzata. Sono una squadra bilanciata con molte variazioni. Quest’anno siamo riusciti a vincere in casa loro, ma non vuol dire niente. Arriveranno motivati perché questa partita significa tanto sia per noi che per loro in chiave Play Off. A noi servono i punti e sono certo che avremo l’aiuto del palazzetto e di tutta Verona ».



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « L'ultima giornata di Regular Season è importante per stabilire la griglia dei Play Off dal terzo al settimo posto. Ci sono molte posizioni aperte, questo dimostra il grande equilibrio generale spinto verso l'alto, quest'anno ancor più evidente. Affrontiamo la squadra dal rendimento più regolare insieme a Trento nel girone di ritorno. Fatta eccezione per il passo falso con Milano, gli scaligeri possono contare sulle certezze acquisite sul campo nella seconda parte della stagione regolare ».

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - VALSA GROUP MODENA-

Al tramonto della Regular Season il calendario regala ai tifosi il diciottesimo derby della via Emilia. In campo al PalaBancaSport (ore 18.00) i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che dopo l’esaltante successo a Civitanova in campionato sono stati eliminati dalla Champions League per via dello scivolone in Polonia, e gli ospiti della Valsa Group Modena. Entrambi i team vogliono aggiudicarsi la sfida per il prestigio, ma il bottino in palio serve solo agli uomini di Andrea Anastasi, che incamerando almeno 1 punto avrebbero la certezza assoluta di chiudere sul gradino più basso del podio la Regular Season e, quindi, di accedere ai Play Off Scudetto come terza testa di serie. Modena, già certa dell’ottava piazza finale e presa per mano a torneo in corso da coach Alberto Giuliani dopo il cambio al timone, può lanciare un segnale importante in trasferta in vista di Gara 1 dei Play Off a Trento. Record vicini per Yuri Romanò (5 punti ai 2000 nelle stagioni regolari) e Yoandy Leal (5 attacchi vincenti ai 2000 in Italia). Tra gli ospiti Nicholas Sighinolfi cerca il muro n. 300 in carriera, mentre Maksim Sapozhkov è vicino ai 500 attacchi vincenti nelle Regular Season (-5).



PRECEDENTI: 17 (10 successi Valsa Group Modena, 7 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Yoandy Leal a Modena nel 2021/22; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Modena è sempre una partita molto particolare, è un derby e per questo ancora più sentita da tutti noi e dalla tifoseria. Veniamo da una prestazione sottotono in Champions League e la voglia di rifarsi è tanta. Sappiamo che Modena è una squadra di valore, noi dovremo giocare con grande concentrazione e tranquillità anche nei momenti difficili della partita. L’obiettivo è mantenere la nostra posizione in classifica ».



Dragan Stankovic (Valsa Group Modena)- « Domenica con Piacenza non andremo a fare una passeggiata, dobbiamo sfruttare ogni partita per alzare il nostro livello di gioco e prepararci alla sfida con Trento, una squadra che ha tenuto un livello alto per tutta la stagione. La gara con Piacenza ci servirà per metterci alla prova contro un avversario forte e andremo là per dare il nostro meglio ».

ALLIANZ MILANO - SIR SUSA VIM PERUGIA-

All’Allianz Cloud cala il sipario sulla prima fase con un big match in piena regola. L’Allianz Milano, fresca di rinnovo triennale per Ferre Reggers e a quota 36 in classifica come Verona e Monza, ma in svantaggio per numero di vittorie rispetto alle dirimpettaie, cerca punti casalinghi per risalire evitando che la sfida di chiusura della Regular Season coincida con la serie di Play Off. Il team lombardo ha espugnato il quartier generale degli umbri al tie break nel confronto di andata e cerca un’altra impresa. Se, invece, i meneghini non riuscissero a scalare posizioni, oltre a sfidare la Sir Susa Vim Perugia nell’ultima giornata del girone di ritorno, ritroverebbero i Block Devils nella Serie dei Quarti di Finale Play Off con Gara 1, Gara 3 ed eventuale Gara 5 da giocare al PalaBarton. I campioni del mondo allenati da Angelo Lorenzetti, che in settimana hanno annunciato il rinnovo di Massimo Colaci, e il gruppo di coach Roberto Piazza saranno artefici del proprio destino. Con una vittoria da tre punti all’Allianz Cloud Giannelli e compagni avrebbero la certezza di ritrovare gli ambrosiani sulla propria strada nella griglia dei Play Off come nella passata stagione e, magari, cercare una rivincita in grande stile. Record vicino per Roberto Russo (8 punti ai 1000 nelle stagioni regolari).



PRECEDENTI: 28 (7 successi Allianz Milano, 21 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Nessuno

Damiano Catania (Allianz Milano)-« Domenica giochiamo contro una corazzata come Perugia. In questa stagione l’abbiamo già incontrata in campionato e anche in Coppa Italia, abbiamo fatto due tie-break. In campionato abbiamo vinto noi e in Coppa loro. Credo ci siano tutti i presupposti per una bella sfida che andrà sulle lunghe, probabilmente, almeno l'idea è quella. Vedremo poi la griglia della classifica e con chi giocheremo nei quarti di Play Off. Se ancora contro Perugia o con un'latra squadra. In questa stagione prime otto sono tutte formazioni attrezzate per fare bene. Trentino e Perugia hanno dimostrato di avere qualcosa in più, ma sappiamo che i Play Off di SuperLega sono un terno al Lotto ».

Davide Candellaro (Sir Susa Vim Perugia)- « Domenica sarà una partita vera di campionato. Per Milano il risultato vale e noi non vogliamo assolutamente mancare di rispetto né a chi ci è davanti né al lavoro che facciamo durante la settimana. Lavoriamo tanto per un obiettivo che abbiamo, per cercare di raggiungerlo non si possono buttare via delle occasioni e domenica per noi è un’occasione. Sappiamo di affrontare una squadra che gioca molto bene e che ci ha messo in difficoltà più e più volte durante la stagione. È venuta a vincere in casa nostra nella gara d’andata, ci ha messo alle strette in Semifinale di Coppa Italia, ha fatto vedere che contro di noi c’è sempre e domenica sarà uguale. Dovremo essere bravi a combattere anche contro questo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA DI RITORNO –

Domenica 3 marzo 2024, ore 17.30



Mint Vero Volley Monza – Cisterna Volley Arbitri: Piana, Pozzato

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Itas Trentino – Pallavolo Padova Arbitri: Salvati, Lot

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Farmitalia Catania – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cavalieri, Cappello

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Simbari, Goitre

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi, Florian

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.00



Allianz Milano – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Zavater, Rossi

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 50, Gas Sales Bluenergy Piacenza 40, Cucine Lube Civitanova 37, Rana Verona 36, Mint Vero Volley Monza 36, Allianz Milano 36, Valsa Group Modena 27, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.