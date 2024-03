"Starting Six", partono i Play Off, la stagione entra nel vivo

ROMA-“Starting Six”, dopo i positivi riscontri del primo numero, torna puntuale questo martedì proprio alla vigilia dell’inizio dei Play Off di Superlega. Puntuale l’analisi di Pasquale Di Santillo sull’ultima giornata di Regular Season e la presentazione delle quattro serie dei quarti di finale, al via mercoledì 6 marzo, che si preannunciano avvincenti e ricche di emozioni. Prima Fila ci presenta Luca Porro, uno dei prospetti più interessanti della Superlega. Lo schiacciatore genovese, fratello di Paolo regista di Milano, ha contribuito quest’anno in maniera concreta alla salvezza di Padova ed è pronto a spiccare il volo, strizzando l’occhio alla maglia azzurra. In Overthestat torna alla ribalta Wilfredo Leon. Lo schiacciatore cubano naturalizzato polacco, ritrovata la migliore condizione, vuole dare il suo contributo nella lotta scudetto a Perugia prima di lasciare, come si vocifera da più parti, a fine stagione il club del presidente Sirci.