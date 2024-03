In Starting Six le emozioni dei Play Off

ROMA-L’appuntamento del venerdì di Starting Six racconta delle emozioni di Gara 1 dei quarti di finale dei Play Off scudetto che, mercoledì sera hanno fatto registrare due colpi esterni, quello dell’Allianz Milano a Piacenza e quello della MINT Monza a Civitanova, che hanno ribaltato al momento l’inerzia della Serie. Conferme invece per l’Itas Trentino, travolgente contro la Valsa Modena, e per la Sir Susa Vim Perugia, pur con qualche patema contro la Rana Verona. In Talent Scout in evidenza tre opposti in evidenza in Gara 1: Eric Loeppky bomber canadese di Monza; il tunisino Wassim Ben Tara MVP del match Perugia Verona; e l’iraniano Amin Esmaeilnezhad di Verona, autore di una super- prestazione al Pala Barton. In Social Club sarà possibile gustarsi le azioni più belle della prima partita dei Play Off.