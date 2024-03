Starting Six: Civitanova e Milano conquistano Gara 5

ROMA- Starting Six di questo martedì dedicato completamente a Gara 4 dei Quarti Play Off. Pasquale Di Santillo ci racconta le due emozionanti sfide che hanno portato Civitanova e Milano a pareggiare i conti con Monza e Piacenza conquistando il diritto di giocare domani, un due incertissime Gara 5, per conquistare le semifinali dove troveranno Trento e Perugia, già qualificate dopo Gara 3. Le partite di domenica sera sono state due autentiche battaglie, entrambe concluse al tie break, con gli uomini di Blengini e Piazza capaci di strappare con le unghie e con i denti due vittorie che, in alcuni momenti di entrambe le gare sembravano irraggiungibili. Cucinieri, due volte in vantaggio e raggiunti, prima di spuntarla al quinto set di ‘corto muso’. Meneghini addirittura sotto di due set prima di inscenare una clamorosa rimonta che li ha portati dallo 0-2 al 3-2.