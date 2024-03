Starting Six: Milano e Monza volano in semifinale

ROMA- Appuntamento del venerdì con Starting Six, il format sul volley nazionale e internazionale condotto da Pasquale Di Santillo. In questo numero ovviamente si ripercorrono le due Gare 5 dei Quarti di Finale che hanno laureato, non senza sorpresa, Milano e Monza fra le prime quattro della stagione. La formazione del presidente Fusaro, che arriva in semifinale per il secondo anno consecutivo, sbanca Piacenza con un eloquente 0-3 in virtù di una prestazione perfetta in tutti i fondamentali che poco o nulla ha concesso alla squadra di Anastasi, incapace di esprimere compiutamente il suo potenziale offensivo. Non è da meno la formazione allenata di Eccheli che all’Eurosole ha superato di slancio una Civitanova protagonista di una prestazione ad alti e bassi che è un po' la sintesi della stagione degli uomini di Blengini. In Prima Fila ci si proietta sulle Serie di Semifinale che inizieranno, con Gara 1, nel giorno di Pasqua. Monza è attesa dal confronto con i Campioni d’Italia, e dominatori della Regular Season, di Trento. Il pronostico è tutto per Lavia e compagni ma i brianzoli non vogliono smettere di stupire e ce la metteranno tutta per non fare la parte della vittima sacrificale. Altro confronto che vede i padroni di casa favoriti è quello che opporrà Perugia a Milano. I Block Devils, che devono cancellare la delusione dei Play Off dello scorso anno dove furono eliminati nei quarti proprio dalla squadra di Piazza, vogliono partire subito col piede giusto davanti al pubblico del Pala Barton ma, sullo slancio della qualificazione appena centrata, Ishikawa e soci cercheranno di vendere cara la pelle. In Social Club rivivremo le azioni più spettacolari delle sfide dei Quarti, quelle che sul web hanno avuto maggiori visualizzazioni.