Starting Six: Milano stupisce, Trento ad un passo dalla finale

ROMA- Le eccitanti emozioni di Gara 2 delle semifinali Play Off riproposte da Starting Six, il format dedicato alla pallavolo e alla Superlega, il campionato più bello del mondo. Se Trento pur faticando ha portato la serie sul 2-0, spegnendo le resistenze di Monza nel terzo e nel quarto set, trascinata da Michieletto, dopo aver perso il secondo dopo l’iniziale vantaggio, nell’altro confronto Milano continua a stupire. Dopo aver eliminato Piacenza il team di Piazza sta dimostrando di voler rendere la vita difficile anche a Perugia riportandosi sull’1-1 centrando un successo incredibile, dopo tre ore di gioco, rimontando due volte, prima dallo 0-1 e poi dall’1-2, prima di imporsi al tie break annullando ben tre match point agli avversari. In Talent Scout il proscenio se lo prende il ventunenne belga Ferre Reggers. L’opposto di Milano è la vera rivelazione delle sfide che portano allo scudetto. Nell’ultima uscita ha letteralmente trascinato i suoi realizzando ben 31 punti. Mettetevi comodi e gustatevi le immagini più belle dei Play Off, riproposte in Social Club, strepitose giocate dei migliori interpreti della nostra Superlega.