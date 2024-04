Perugia mette avanti la testa

PERUGIA- Torna avanti nella serie di semifinale playoff la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils, in un PalaBarton incandescente con 4821 spettatori, superano 3-1 (20-25, 25-18, 25-13, 25-21) in rimonta l’Allianz Milano nel terzo atto della serie dopo un match partito in salita con gli ospiti a fare la voce grossa nel primo parziale. Poi la reazione dei bianconeri di Angelo Lorenzetti che alzano i giri del motore e trovano nel muro il fondamentale che cambia l’inerzia della gara. Dopo un secondo e terzo set condotti con autorità dai padroni di casa, nel quarto è lotta serrata fino al 15-15. Un turno al servizio di Russo scava un solco che Perugia porta fino in fondo con l’attacco di Ben Tara che fa esplodere il PalaBarton. I numeri a fine partita raccontano bene la storia del match con Perugia che attacco meglio (54% di efficacia sotto rete contro il 43% di Milano) e che si esalta a muro chiudendo con 14 vincenti contro i 6 della formazione di coach Piazza. Mvp della partita uno straordinario Ben Tara. L’opposto tunisino chiude con 24 palloni vincenti, 1 ace, 1 muro ed il 65% in attacco. Doppia cifra in casa Sir Susa Vim anche per un Semeniuk a tutto campo (16 punti con 4 muri), per Plotnytskyi (11 a referto) e per Flavio (anche lui a quota 11 con il 78% in primo tempo e 4 muri). Bene Russo i cui turni al servizio creano spesso problemi alla seconda linea avversaria, Giannelli (2 muri) è una guida per i compagni, Colaci è straordinario in alcune difese che fanno impazzire il pubblico di casa. La serie si sposta ora nuovamente a Milano per gara 4 in programma giovedì 11 aprile alle ore 20:30.

Lorenzetti parte con Giannelli e Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk schiacciatori, Flavio e Russo al centro e Colaci libero. Piazza mette il suo consueto 6+1, con Porro in diagonale a Ferre Reggers, il più giovane della sfida, laterali Kaziyski e Ishikawa, al centro Vitelli e Loser e Catania libero.

Milano resta avanti ed allunga dopo l’errore di Semeniuk ed il contrattacco di Ishikawa (9-13). Fuori anche Ben Tara (10-15). Gli ospiti non sbagliano niente e mantengono le distanze (15-20). Ishikawa porta i suoi al set point (20-24). L’ace di Porro manda le squadre al cambio di campo con gli ospiti avanti (20-25).

Bene i Block Devils in avvio di secondo (4-0). Milano dimezza (4-2). Muro di Giannelli e contrattacco di Plotnytskyi (8-4). Muro dell’ucraino (10-5). Grande attacco di Kaziyski (10-7). Contrattacco di Semeniuk poi muro di Giannelli ed ace di Ben Tara (17-10). Ace anche di Semeniuk (19-11). Milano accorcia con l’ace di Ishikawa (22-16). Perugia arriva al set point dopo l’errore al servizio di Loser (24-17). In rete anche Reggers, i padroni di casa pareggiano (25-18).

Riparte il punto a punto con Ben Tara a segno (5-4). Kaziyski capovolge (5-6). Ben Tara in contrattacco (7-6). Fuori Ishikawa (9-7). Super Colaci in difesa con Russo che capitalizza (11-8). Ancora Colaci in seconda linea e contrattacco di Semeniuk (12-8). Fuori Reggers poi muro di Semeniuk e contrattacco di Russo (15-8). Muro di Flavio poi Semeniuk in attacco e Ben tara a muro (19-9). Fuori Kaziyski poi Ben Tara dalla seconda linea (23-11). L’attacco del tunisino vale il set point (24-12). In rete il servizio di Kaziyski, Perugia avanti (25-13).

Tre muri di Semeniuk spingono Perugia nel quarto (7-3). Il neo entrato Mergarejo dimezza (10-8). Reggers riporta Milano a contatto (11-10). Il cubano di Milano pareggia a quota 12. Kaziyski porta avanti gli ospiti (13-14). Perugia riparte con il turno al servizio (un ace) di Russo (18-15). Plotnytskyi con la pipe poi muro di Flavio (22-17). Ben Tara da posto due (23-18). Ace di Porro (23-20). Semeniuk porta Perugia al match point (24-20). Ben Tara al secondo tentativo fa esplodere il PalaBarton (25-21).

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Gara 3 è già il passato, la archiviamo e pensiamo a gara 4 che sarà una partita tosta dove loro batteranno meglio rispetto a stasera. Stasera siamo stati bravi a battagliare, lo stesso che dovremo fare giovedì a Milano ».

Agustin Loser (Allianz Milano)- « Abbiamo iniziato molto bene, poi nel secondo e terzo set non abbiamo giocato come sappiamo. Loro hanno battuto molto bene, ma credo che il problema sia stato nostro, non puoi fare certi errori che abbiamo fatto quando giochi contro Perugia. Il quarto set siamo partiti sotto, ma ci abbiamo provato. Adesso dobbiamo pensare alla partita di giovedì, perché a me piace andare a gara cinque e ci dobbiamo provare con tutta la forza. Spero che il pubblico di Milano ci dia un aiuto ».

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-1 (20-25, 25-18, 25-13, 25-21)



SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 24, Flavio 11, Russo 6, Plotnytskyi 11, Semeniuk 16, Colaci (libero), Leon, Held. N.e.: Herrera, Solè, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti.



ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 13, Vitelli 5, Loser 5, Kaziyski 15, Ishikawa 10, Catania (libero), Dirlic, Zonta, Mergarejo 5, Piano. N.e.: Innocenzi, Colombo (libero), Starace. All. Piazza,

ARBITRI: Cesare, Giardini

Durata set 26’, 27’, 25’, 33’ Tot: 111'

MVP: Ben Tara

Spettatori 4.821