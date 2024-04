Starting Six: Monza sbanca Trento, Perugia in vantaggio

ROMA-Nella puntata odierna di Starting Six il commento tecnico di Pasquale Di Santillo si sofferma su Gara 3 delle semifinali Play Off nelle quali si è verificata una importante sorpresa all’ ilT quotidiano Arena dove Monza è riuscita ad annullare il match point di Trento imponendo ai Campioni d’Italia una sconfitta al tie break che porta la serie sul 2-1 e costringe Michieletto e compagni a cercare il colpo del ko che vale la finale sul campo dei lombardi. Match&Play ci racconta dell’altra sfida. Perugia si è riportata avanti su Milano vincendo al Pala Barton in rimonta contro la squadra di Piazza che, dopo un buon inizio ed aver vinto il primo set, si è dovuta arrendere sotto i colpi dell’attacco umbro orchestrato in maniera trascinante da Simone Giannelli. Overthestat ci regala lo spettacolo delle schiacciate più belle sottolineando come nel nostro campionato alcuni dei protagonisti più acclamati arrivino dalle nazioni più diverse: il tunisino Ben Tara bomber di Perugia, il giapponese Ran Takahashi che ha trascinato Monza a Trento.