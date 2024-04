Play Off 5° posto: Piacenza difende il primato a Padova

ROMA-Il quarto turno del Girone di Play Off Quinto Posto Credem Banca coincide con la penultima giornata della prima fase. In campo nel weekend le sei squadre coinvolte. Si comincia domani, sabato 13 aprile, alle 20.30 con Rana Verona – Valsa Group Modena. Domenica 14 aprile sono in programma gli altri due match: Pallavolo Padova e Gas Sales Bluenergy Piacenza si sfidano alle 17.00, mentre Cucine Lube Civitanova riceve la visita del Cisterna Volley alle 18.00. Piacenza è in vetta, tallonata da Verona. L’outsider Cisterna si è portata al terzo posto davanti a Padova e Civitanova, mentre Modena chiude la classifica. La formula del torneo, con quattro squadre su sei ammesse alle Semifinali in gara unica, rende ancora possibili sorpassi e ribaltoni.