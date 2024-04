Starting Six: Perugia in Finale, Trento e Monza alla bella

ROMA- I Play Off di Superlega Maschile hanno portato in finale la Sim Perugia, che ha eliminato in Gara 4 Milano andando a vincere in un Allianz Cloud gremito mentre Trento e Monza sono alla ‘bella’ dopo il successo della squadra di Eccheli che da, 0-2 ha saputo con due grandi prestazioni riportare la Serie in parità contro i Campioni d’Italia. Tutto si deciderà in Gara 5 di domenica. Questi i temi di Starting Six al maschile di questo venerdì. Il canadese Marr protagonista della sfida dell’ OpiquadArena, vero e proprio trascinatore della formazione di Eccheli. Match Play sofferma le attenzioni sulla sfida nell’impianto milanese che ha regalato alla squadra di Lorenzetti l’atto conclusivo del campionato, l’ottavo della formazione umbra e la certezza di tornare in Champions League. Milano è uscita comunque a testa alta dalla corsa al titolo vincendo il primo set prima di arrendersi sotto il mostruoso attacco di Perugia che ha cominciato a macinare fino a concludere con un mostruoso 60% in attacco supportato da un monumentale Colaci in difesa. Social Club ripropone le azioni ‘da cinema’ dei Play Off che già impazzano nel web raccogliendo migliaia di visualizzazioni.