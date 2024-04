Starting Six: Monza chiude i giochi e vola in finale

ROMA- Nella puntata odierna di Starting Six Pasquale Di Santillo ci riporta all’emozionante Gara 5 della serie di semifinale fra Itas Trento e MINT Monza che ha riservato un finale a sorpresa: la vittoria e conseguente qualificazione, per la prima volta nella storia del club, alla finale scudetto degli uomini di Eccheli che hanno completato la rimonta imponendosi al tie break. Per i brianzoli l’impresa vale ancor di più visto che i Campioni d’Italia avevano vinto le prime due partite. Una amara eliminazione per Michieletto e soci, che avevano dominato la Regular Season, mentre per i monzesi si tratta del bis della semifinale di Coppa Italia nella quale avevano già condannato i trentini a medesima sorte. Takahashi, MVP del match e la difesa le armi vincenti della MINT.