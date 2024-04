Starting Six: Giannelli trascina Perugia in Gara 1

ROMA-Starting Six del venerdì dedicato alla Superlega ci racconta della spettacolare vittoria di Perugia su Monza in Gara 1 della finale scudetto davanti al pubblico di un Pala Barton gremito in ogni ordine di posti. La squadra di Lorenzetti ha messo dunque a segno il primo punto nella serie che porta al tricolore ma non è certo stata una passeggiata per i Block Devils che hanno dovuto fare i conti con la squadra di Eccheli che, dopo aver eliminato dalla corsa al titolo prima Civitanova e poi i campioni d’Italia di Trento, non la vogliono smettere di stupire.