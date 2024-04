Pallavolo Play Off: Monza firma un'altra impresa, battuta Perugia in rimonta

MONZA- È della Mint Vero Volley Monza gara 2 di finale scudetto . La formazione di coach Eccheli, in una Opiquad Arena sold out, rimonta lo svantaggio di un set e si impone al tie break sulla Sir Susa Vim Perugia rimettendo in equilibrio la serie che assegna lo scudetto. Mastica amaro la formazione di Angelo Lorenzetti che non riesce a trovare continuità in alcuni fondamentali e non trova le giuste contromisure al gioco veloce del regista avversario Cachopa.

Per questa seconda partita delle Finali Scudetto nessuna modifica al sestetto del match precedente, con Eccheli che schiera Kreling come palleggiatore e Loeppky opposto, Maar e Takahashi schiacciatori, Galassi e Di Martino al centro e Gaggini libero. 6+ uno base per Perugia.

Dopo un primo set di netta marca brianzola, i Block Devils reagiscono con Leon in campo. Il numero 9 bianconero suona la carica in attacco e Perugia sale di tono, la spunta in volata nel secondo parziale con il muro di Flavio (23-25) e scappa nel terzo (21-25). Manca però continuità nel gioco bianconero, mentre Monza non si scompone e continua a tessere il suo gioco fatto di qualità in fase break e nei colpi d’attacco. Al tie break i padroni di casa provano la fuga (8-5), Leon con attacchi ed un ace pareggia (9-9), ma lì Perugia si ferma. Un paio di errori in attacco lanciano Monza che chiude 15-11 con Takahashi.

I numeri del match parlano di equilibrio praticamente in tutti i fondamentali con l’eccezione del servizio dove Monza trova tanta qualità (oltre a 7 ace) e dove invece Perugia è fallosa e poco incisiva (21 errori e 4 ace, 2 a testa per Leon e Russo).

Nella metà campo bianconera Leon, in campo dalla metà del primo set, ne mette 24 con il 76% in attacco. 20 i palloni vincenti di Ben Tara con il 58% sotto rete, doppia cifra anche per Semeniuk (10). Nelle file brianzole incontenibile Maar (28 punti con il 68% e 4 muri), in doppia cifra Takahashi e Loeppky (rispettivamente 14 e 13).

Vantaggio Monza con Takahashi ed il muro di Galassi (3-1). Out Plotnytskyi (4-1). Ace di Russo poi out Loeppky (4-4). Vantaggio Perugia con Semeniuk (6-7). Muro di Giannelli (9-11). Muro anche di Maar che pareggia (11-11). Altri tre per i padroni di casa sempre con Maar protagonista (14-11). Dentro Leon per Plotnytskyi. Out la pipe di Semeniuk (17-13). Maar ancora a segno (20-15). Due di Ben Tara (20-17). Ace di Loeppky (23-18). Maar porta Monza al set point (24-18). Al terzo tentativo sempre Maar manda le squadre al cambio di campo (25-20).

Plotnytskyi e Leon sono i martelli in avvio di secondo. 4-4 dopo il punto di Ben Tara. Rimane l’equilibrio con l’attacco di Leon (7-7). Smash di Plotnytskyi poi ace di Leon (9-11). Ace di Cachopa (11-11). Super punto bianconero poi ace di Russo e contrattacco di Plotnytskyi (11-15). Sul 13-16 dentro Semeniuk per Plotnytskyi. Leon in contrattacco (14-19). Out Ben Tara poi ace di Maar (17-19). Ace anche di Galassi, Monza a -1 (19-20). Leon fa girare Perugia (19-21). Maar pareggia a quota 22. Ben Tara trova le mani del muro, set point Perugia (23-24). Muro di Flavio, pareggio bianconero (23-25).

Equilibrio massimo nel terzo (4-4). Fuori Flavio (5-4). Fuori anche Takahashi poi muro di Ben Tara e contrattacco di Semeniuk (5-8). Russo mantiene il gap (8-11). Leon, poi Semeniuk e Russo (9-14). Muro di Maar poi ace di Loeppky (13-15). Semeniuk con un tocco di classe fa girare Perugia (13-16). Out Loeppky (13-17). Maar dimezza (15-17). Miracolo in ricezione di Colaci con Leon che va a segno (16-19). Smash di Russo (16-20). Muro di Giannelli (18-23). Semeniuk porta i suoi al set point (19-24). Ben Tara manda avanti Perugia (21-25).

Partenza a razzo di Monza nel quarto (4-1). Semeniuk accorcia (5-4). Doppio ace di Takahashi (9-5). Maniout di Maar (10-5). Dentro Plotnytskyi per Semeniuk. Maar non si ferma (12-6). Takahashi mantiene le distanze (16-10). Monza scappa via (18-11). Sul 20-15 torna Semeniuk. Pesta la linea Ben Tara (23-17). Dentro Herrera. Takahashi porta Monza al set point (24-18). Ancora il giapponese, si va al tie break (25-19).

Vantaggio Monza nel quinto (3-2). Muro di Di Martino (5-3). Out Leon (7-4). Si giro 8-5 per Monza. Due di Leon accorciano (8-7). Ace di Leon (9-9). Galassi fa esplodere il palazzetto (11-9). Fuori Ben Tara poi muro su Semeniuk (13-9). Ancora errore di Ben Tara, match point Monza (14-10). Takahashi chiude la contesa (15-11).

I PROTAGONISTI-

Eric Loeppky (MINT Vero Volley Monza)- « Questi playoff sono stati durissimi fin ora: cinque gare con Civitanova, cinque con Trento e ora questa Serie ancora più impegnativa. Nel primo match non abbiamo giocato al meglio, forse abbiamo avvertito anche un po’ di pressione, ma siamo tornati in campo determinati. Maar è stato assolutamente decisivo in attacco, molto importante per noi, ma penso che questa sia una vittoria di squadra. Abbiamo difeso bene, non abbiamo mai mollato e sono davvero fiero per questo ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Chi vince merita sempre perché fa qualcosa in più dell’avversario. Bravi e complimenti a loro. La serie è complicata e difficile, lo sapevamo e andiamo avanti. Gara 3? Ogni partita è fondamentale, è chiaro che giovedì sarà importante, ma nei playoff si pensa ad una partita alla volta. Torniamo a casa, guardiamo la gara di stasera per capire dove dobbiamo far meglio e ci prepariamo per giovedì ».

IL TABELLINO-

MINT VERO VOLLEY MONZA – SIR SUSA VIM PERUGIA 3-2 (25-20, 23-25, 21-25, 25-19, 15-11)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa 1, Loeppky 13, Di Martino 6, Galassi 7, Maar 28, Takahashi 14, Gaggini (L.), Visic, Szwarc 2, Mujanovic. N.e.: Comparoni, Morazzini (L.), Beretta. All. Eccheli

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 20, Flavio 8, Russo 9, Plotnytskyi 4, Semeniuk 10, Colaci (L.), Leon 24, Held, Solè 1, Herrera. N.e.: Ropret, Toscani (L.), Candellaro. All. Lorenzetti

Arbitri: Lot, Cerra

Durata set: 27′, 33′, 33′, 31′, 19′; tot: 143’

MVP: Stephen Maar (MINT Vero Volley Monza)