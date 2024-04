Starting Six: Monza firma l'ennesima impresa

ROMA- Starting Six di oggi dedicato alla Superlega, condotto da Eleonora D’Alessandro con il commento tecnico di Pasquale Di Santillo, racconta dell’epica impresa di Monza che in Gara 2 della Finale Scudetto riesce a pareggiare i conti con Perugia rimontando da 2-1 riuscendo nel finale a trovare le migliori risorse fisiche e mentali per stroncare la resistenza del Block Devils che non si sono espressi sui livelli di Gara 1. La squadra di Eccheli, dopo aver eliminato a sorpresa dalla corsa scudetto Civitanova e Trento, ha firmato un’altra grande impresa portando la serie in parità con la squadra di Lorenzetti rendendo più mai incerto l’esito della battaglia per il titolo. Overthestat come ogni settimana racconta attraverso i numeri e le percentuali il risultato dell’ Opiquad Arena. Al servizio Monza ha totalizzato 7 ace contro 17 errori mentre Perugia ha sbagliato 21 volte dai 9 metri contro soltanto 4 ace. Equilibrio invece in attacco con il 52% dei Block Devils contro il 51% dei brianzoli e a muro con i padroni di casa che ne ha messi a segno 9 contro gli 8 per gli umbri. Match&Play ci porta alla finale per il terzo posto che vede protagoniste Milano e Trento, in lotta per un posto nella Champions League del prossimo anno. Gli uomini di Piazza, dopo essere usciti sconfitti da Gara 1 al tie break, hanno ripagato i campioni d’Italia uscenti con la stessa moneta pareggiando i conti nella serie dopo aver annullato addirittura sei palle match a Michieletto e compagni.