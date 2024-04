Finale 3° posto: a Trento va in scena Gara 3

TRENTO -Tanto nella Finale Scudetto quanto in quella per il 3° Posto nulla è scontato. Proprio come la lotta per il tricolore, anche la maratona al meglio delle cinque gare con in palio il pass per la Champions League 2025 procede sotto il segno dell’incertezza con le due squadre in lizza al momento appaiate nella situazione di 1-1. Dopo il successo casalingo dell’Itas Trentino al tie-break nei 126 minuti di Gara 1, sabato è arrivato il riscatto dell’Allianz Milano in Lombardia. Sempre al quinto set, ma questa volta l’incontro è durato ben 137 minuti. Dati che fanno presagire un terzo confronto lungo e combattuto come i precedenti. Tutti indizi che alimentano la sensazione di avere a che fare con il torneo più equilibrato degli ultimi anni.

Dolomitici e ambrosiani scendono in campo mercoledì 24 aprile, alle 20.30, per Gara 3 alla ilT Quotidiano Arena. Entrambe le squadre cercano la vittoria del sorpasso. Nel secondo round i gialloblù di Fabio Soli non sono riusciti a raccogliere i frutti dei 14 muri vincenti a 9 e dell’attacco più preciso, in una gara caratterizzata dai 23 punti a testa di Alessandro Michieletto e Kamil Rychlicki. In doppia cifra anche Giulio Magalini (16) e Jan Kozamernik (10). A dare lo sprint ai brianzoli è stato il servizio (9 a 5 gli ace). Paolo Porro ha mandato in doppia cifra Yuki Ishikawa (21 punti), Ferre Reggers (19), Osniel Mergarejo (13) e Agustin Loser (10). Gara 3 non è ancora una partita titolata, ma le due squadre avranno le proprie chance nei vari momenti del match. Nell’immediato pre partita, a squadre schierate, lo schiacciatore Alessandro Michieletto riceverà il premio Credem Banca MVP delle Semifinali, essendo stato per due volte il migliore in campo nel precedente turno dei Play Off contro la Mint Vero Volley Monza.



PRECEDENTI: 26 (4 successi Allianz Milano , 22 successi Itas Trentino)



EX: Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « In Gara 3 mi aspetto una partita difficile, tirata e combattuta come le precedenti due della serie, in cui noi però dobbiamo fare tesoro delle indicazioni riscontrate sin qui. Rispetto a Gara 2 dobbiamo cancellare il risultato ma tenere a mente tutti gli aspetti utili emersi durante i cinque set per ripartire e cercare il nuovo punto del vantaggio ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Se basterà o meno la Milano di Gara 2 per vincere anche Trento non lo so, perché in campo c’è anche un grande avversario come Trento. Di certo io sono consapevole che noi possiamo crescere ancora ».

GARA 3 PLAY OFF TERZO POSTO-



Mercoledì 24 aprile 2024, ore 20.30



Itas Trentino - Allianz Milano Arbitri: Vagni, Brancati