Starting Six: Perugia si riporta avanti su Monza

Il format del venerdi racconta Gara 3 della finale scudetto nella quale squadra di Lorenzetti supera in quattro set i brianzoli, in partita solo nel terzo parziale. Nella rubrica Match&Play riflettori sull'impresa di Grottazzolina che, per la prima volta nella sua storia, ha conquistato la promozione in Superlega