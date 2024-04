Starting Six: è trionfo Perugia

ROMA- Starting Six, edizione del martedì, chiude il sipario sulla Superlega raccontando l’ultima fatica di Perugia che, espugnando l’Opiquad Arena di Monza, ha completato la Serie Finale conquistando il secondo scudetto della sua storia, a distanza di sei anni dal precedente, spezzando una maledizione che l’aveva vista sconfitta in finale per ben tre volte per mano di Civitanova. Ennesimo trionfo personale per il tecnico Lorenzetti al suo quinto tricolore alla guida di ben quattro squadre diverse. Gli umbri hanno completato una stagione trionfale nella quale sono arrivate anche le conquiste del Mondiale per Club, della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. A trascinare i Block Devils uno strepitoso Giannelli, eletto MVP delle finali, e Leon che, nella partita dell’addio a Perugia, è entrato in campo cambiando l’inerzia del match che nel primo set aveva visto gli uomini di Eccheli portarsi in vantaggio.

In Overthestat il match viene riletto attraverso i numeri che non possono che sottolineare la strepitosa prestazione dello stesso Leon in tutti i fondamentali con particolare riferimento in attacco (25 punti con il 62%. Nel quadro complessivo della partita Perugia ha attaccato con più efficacia (54% contro il 48%), ha ricevuto in modo più preciso (40% contro il 35%) mentre il muro ha tenuto in quota Monza (12 contro 5). I padroni di casa più efficaci anche in battuta mettendo a segno cinque ace contro quattro dei neo campioni d’Italia.

In Match&Play il dovuto tributo a Milano che superando per la terza volta nella serie i Campioni d’Italia uscenti di Trento hanno conquistato, per la prima volta nella loro storia il diritto di giocare nella prossima Champions League relegando gli uomini di Soli, finalisti della massima competizione europea di quest’anno, a giocare la Cev Cup.