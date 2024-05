Volley Mercato: il cubano Roamy Alonso prima pedina per Taranto

LA CARRIERA-

Roamy inizia a giocare nei tornei amatoriali cubani ed ha rapidamente scalato le classifiche del volley mondiale, diventando una presenza rispettata sia a livello nazionale che internazionale. Dopo aver firmato il suo primo contratto professionistico nel 2019-20 e aver giocato nella Superlega italiana con la Porto Robur Costa Ravenna, Alonso ha portato il suo talento in Francia, dove ha militato nello Chaumont, vincendo una Coppa di Francia e una Supercoppa francese. È tornato in Italia nella stagione 2022-23 con la Gas Sales You Energy Piacenza, aggiudicandosi la Coppa Italia, dove ha militato fino alla fine della stagione appena conclusa. La sua esperienza con la nazionale cubana è altrettanto impressionante, con medaglie e riconoscimenti che evidenziano la sua abilità e il suo impegno. Alonso ha dimostrato la sua leadership e la sua versatilità sul campo, contribuendo a vittorie importanti come l’oro alla NORCECA Final Six 2022, dove è stato insignito dei premi come miglior giocatore e miglior centrale.

Le parole di Roamy Alonso-



« Il motivo per cui ho deciso di accettare l’offerta e di venire a Taranto è che senz’altro avrò più opportunità di dimostrare le mie qualità di giocatore professionista e sento che sarà una stagione molto buona per me e per il club: darò il 100% di me in ogni allenamento e in ogni partita per poter portare Taranto a raggiungere gli obiettivi prefissati ».

Le parole del Direttore Generale Vito Primavera-



« Roamy Alonso è un ottimo atleta di grandi prospettive e già una discreta esperienza, e siamo entusiasti di avere l’opportunità di accoglierlo nella nostra squadra. La sua energia e determinazione sono un valore aggiunto per la Gioiella Prisma Taranto Volley. Con il suo talento comprovato e il suo impegno sul campo, sono sicuro che Roamy porterà il suo contributo vincente e ispirerà i suoi compagni di squadra a raggiungere nuove vette di successo. Non vediamo l’ora di vedere Roamy Alonso brillare nei nostri colori e ad affrontare insieme le sfide che ci attendono nella prossima stagione ».