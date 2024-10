Starting Six: Trento e Piacenza a punteggio pieno

ROMA- In Starting Six dedicata volley maschile Pasquale Di Santillo commenta attraverso le immagini la seconda giornata di Superlega.

Match&Play approfondisce gli aspetti più significativi emersi nel corso dell’ultimo week end. Un dato significativo sull’equilibrio che regna nel massimo campionato è quello che rileva che per la prima volta dal 1999 nessuna formazione è ferma a zero punti. Fra i risultati di questo turno da rimarcare il pronto riscatto di Milano che dopo la sconfitta subita nella prima giornata a Taranto, ha superato Civitanova con il massimo punteggio. In vetta alla classifica a punteggio pieno Trento, che fra le mura amiche ha travolto lo stesso Taranto, e Piacenza, corsara su un Monza che non ha ancora recuperato tutti i titolari. Lascia a sorpresa un punto sul campo di Padova la corazzata Perugia, sicuramente non nella migliore giornata, che ha sofferto la verve e le giocate della formazione di Cuttini che non ha centrato per un soffio la grande impresa ma ha lanciato messaggi importanti all’intero campionato. Bella vittoria di Modena contro Grottazzolina davanti ai 3000 del Pala Panini che si sono esaltati davanti alle prodezze della squadra di Giuliani. Match sull’altalena fra Verona e Cisterna con la squadra di Stoytchev che l’hanno spuntata soltanto al tie break grazie alle verve del rientrante Keita, che ha messo a terra 28 palloni.

In Overthestat i numeri della seconda giornata che confermano il monzese Szwarc che, nonostante la sconfitta dei brianzoli contro Piacenza, ha messo a segno 15 punti, che sommati ai 30 di Grottazzolina, lo portano in testa alla classifica dei bomber con 45 punti, al secondo posto Teo Faure di Cisterna con 44 e al terzo Petkovic con 39. Yuri Romanò è in testa alla classifica degli ace con 6. Ramon di Cisterna è in testa alla classifica delle ricezioni con 20. Il monzese Di Martino e il perugino Loser sono al comando per quel che concerne i muri con 8 a testa dopo due giornate.

Nella rubrica On Fire si mette in evidenza la grande prestazione del veronese Keita che, al all’esordio in campionato, è stato decisivo per la vittoria della sua squadra contro Cisterna con 28 palloni vincenti ed il 60% in attacco.