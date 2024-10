Con Piacenza-Taranto apre la 4a giornata

ROMA - Due squadre in vetta a punteggio pieno in SuperLega Credem Banca alla vigilia del 4° turno di andata della Regular Season 2024/25, in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre. I campioni d’Europa di Trento, a quota 9 punti dopo il blitz in 4 set all’Allianz Cloud, guidano la classifica a braccetto con Piacenza, che ha espugnato con lo stesso risultato il campo di Cisterna rimanendo al passo.

Nel prossimo turno, domenica (ore 16.00 in live streaming su DAZN), i dolomitici sono attesi dalla sfida interna contro Modena, settima a 3 punti, mentre i piacentini ospitano Taranto nell’anticipo di sabato in diretta su Rai Sport (con inizio gara su Rai Play); la formazione pugliese, dopo una partenza col botto, si è fermata a 3 punti e domenica ha perso una gara chiave in casa con Padova. I patavini, saliti a quota 4, cercano un’altra impresa in trasferta, precisamente al PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove domenica (ore 18.00 con live streaming unicamente su VBTV) è previsto il faccia a faccia con la neopromossa Grottazzolina, ferma a 1 punto e reduce dalla doccia fredda interna con Verona, complici il forfait last minute di Dusan Petkovic nel riscaldamento e l’assenza di Michele Fedrizzi. Gli scaligeri, saliti a quota 5 in quinta posizione solitaria, ospitano Civitanova alle 16.00 di domenica, con passerella televisiva su Rai 2 (inizio gara su Rai Play). I cucinieri sono quarti a 6 punti dopo aver riscattato in casa con un 3-0 contro Monza la prova deludente della settimana prima a Milano. I brianzoli, decimi a 2 punti, e i meneghini, a metà classifica con una lunghezza di vantaggio sui cugini, sono i protagonisti del derby lombardo di domenica all’Opiquad Arena con live streaming su DAZN alle 19.00, appuntamento che sarà anticipato dalla partecipazione di Thomas Beretta e Damiano Catania da San Siro prima di Milan – Udinese, nel prepartita di sabato (ore 18.00) a cura di DAZN. Poco prima, alle 18.00 di domenica, con live streaming unicamente su VBTV, è previsto il confronto tra i campioni d’Italia di Perugia, ancora imbattuti e terzi in classifica con 8 punti dopo la prova di forza nel “Tempio” modenese, e Cisterna Volley, ferma a 1 punto dopo aver combattuto per 4 set in casa contro Piacenza, e intenzionata a complicare la vita anche ai Block Devils. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su VBTV.

Vetta condivisa con Trento per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha vinto da tre punti tutti i match giocati e non ha intenzione di rallentare in casa contro la Gioiella Prisma Taranto, con cui ha perso solo 2 volte nei precedenti 7 incroci. Se gli uomini di Andrea Anastasi hanno trovato la giusta alchimia, come si è visto anche a Cisterna di Latina, il gruppo di Dante Boninfante ha fatto un passo indietro negli ultimi due incontri, persi a Trento e in casa con Padova, dopo il successo all’esordio interno con Milano che aveva mandato in estasi la tifoseria. Gli ionici puntano su due ex Gas Sales, ovvero Roamy Alonso e Fabrizio Gironi, a cui sono chiesti punti importanti. Tra gli ospiti Aimone Alletti insegue il muro n. 500 in Regular Season, Andrea Santangelo cerca i 12 punti che lo separano dal traguardo dei 3000 sigilli in carriera.

A tenere banco nella sfida n. 53 tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova è la vetrina garantita dalla diretta su Rai 2 alle 16.00 (la gara inizierà su Rai Play), che hanno battuto 43 volte gli scaligeri perdendo in 9 occasioni. Tra i padroni di casa scalpita un sempre più dominante Noumory Keita, autore di 22 sigilli nell’ultimo match vinto con il massimo scarto nelle Marche a Porto San Giorgio contro Grottazzolina. Chi non vede l’ora di scendere in campo tra gli ospiti, invece, è Marko Podrascanin, ingaggiato a mercato chiuso e disponibile proprio dal quarto turn al Pala Agsm AIM. La Lube, in classifica a +1 sui veneti, viene da un 3-0, centrato davanti al proprio pubblico con Monza. A ostacolare la truppa di Medei ci saranno due ex, Francesco D’Amico e Marco Vitelli. Tra i cucinieri Adis Lagumdzija mette nel mirino i 1500 punti in Regular Season (-11), Barthelemy Chinenyeze i 1000 (-7).

L’Itas Trentino di Fabio Soli vuole proseguire la marcia a punteggio pieno, ma deve fare i conti con il lungo infortunio di Bela Bartha (lesione agli addominali) e la mina vagante Valsa Group Modena di Alberto Giuliani, che ha registrato una sola vittoria in campionato, ma ha evidenti margini di crescita. Si tratta dell’incrocio n. 88 tra i due team, i gialloblù si sono imposti in 52 occasioni contro gli emiliani. Anche a Milano Gabi Garcia non ha fatto rimpiangere Kamil Rychlicki, che sta comunque recuperando dopo l’infortunio ed è già tornato a calcare il campo, ma a prendere per mano la squadra è stato Alessandro Michieletto, MVP e top scorer. Fermi a quota 3, gli ospiti vengono dal tonfo interno con i campioni del mondo nonostante l’ottimo approccio al match e un feeling rodato tra Luciano De Cecco e Paul Buchegger (8 attacchi vincenti ai 2000 in Italia). L’unico ex in campo è Daniele Lavia (14 punti ai 2500 in Serie A). Due ex incrociati negli staff.

La Yuasa Battery Grottazzolina di Massimiliano Ortenzi ha un conto in sospeso con la fortuna dopo lo stop di Dusan Petkovic (9 punti ai 1500 in Regular Season) nel riscaldamento al PalaSavelli prima della sfida con Verona, gara poi persa in tre set senza il contributo dell’altro infortunato, Michele Fedrizzi. Entrambi i giocatori citati, come Andrea Mattei, sono gli ex del prossimo incontro. Ferma a 1 punto in classifica la matricola ci riprova nel secondo match consecutivo tra le mura amiche contro un’altra veneta, la Sonepar Padova, che sfida per la prima volta la matricola e torna nelle Marche a poche settimane dalla sconfitta patita al debutto sul campo di Civitanova. Da allora i patavini sono cresciuti incamerando un punto interno con Perugia e sbancando Taranto in uno scontro diretto fondamentale. Il gruppo di Jacopo Cuttini accarezza l’idea di un’altra impresa esterna per distanziare da subito le zone calde della classifica.

Imbattuta, ma terza dietro a Trento e Piacenza a causa del punto “perso” dopo il tie break in Veneto, la Sir Susa Vim Perugia non può permettersi di tirare il fiato in casa con Cisterna Volley, club sconfitto nei due precedenti dagli umbri, ma sempre insidioso. Il successo netto siglato dai Block Devils a Modena ha allontanato ogni minimo dubbio sullo stato di forma del gruppo di Angelo Lorenzetti, che pochi giorni prima aveva dato la sensazione di esprimersi a corrente alternata. I 6 ace e i 9 muri messi a referto a Modena hanno chiuso il discorso. Così come il punto a punto conclusivo del quarto set ha ingabbiato le speranze dei pontini di arrivare al tie-break contro Piacenza, rivale che invece ha preso la posta piena nonostante la brillantezza di Ramon Jordi ed Efe Bayram tra i laziali, supportati dalla prova monstre di Daniele Mazzoni a muro (5 i personali sui 13 vincenti di squadra). L’unico ex del match è Alessandro Piccinelli.

La degna chiusura del quarto turno di Regular Season è il posticipo di domenica, il derby lombardo n. 26 tra Mint Vero Volley Monza e Allianz Milano, con i meneghini avanti 14 a 11 nei precedenti e con un punto in più in classifica. Dopo il successo al tie-break nelle Marche contro Grottazzolina, i brianzoli non hanno più vinto set, né in casa con Piacenza, né a Civitanova nell’ultimo turno. Diverso il percorso degli ambrosiani, apparsi sotto tono a Taranto all’esordio stagionale, perfetti tra le mura amiche con Civitanova e battaglieri sul proprio campo contro Trento, ma meno concreti dei dolomitici. Fatto sta che entrambi i collettivi hanno bisogno di una vittoria. Gli ex meneghini Taylor Averill e Leandro Mosca non hanno giocato nemmeno un punto finora. Nei roster c’è un ex monzese, Yacine Louati. Tra i padroni di casa è pronto a debuttare Ivan Zaytsev, fermo ai box nei primi tre turni essendo stato ingaggiato dalla società brianzola successivamente alla prima finestra di mercato. Record importanti alle porte: Arthur Szwarc è vicino ai 1000 punti in Regular Season (-11), mentre Osmany Juantorena è alla gara n. 400 in Italia. Tra gli ospiti Matey Kaziyski non vuole essere da meno: con 20 punti toccherebbe i 4000 sigilli in Regular Season, mentre con i 25 attacchi vincenti raggiungerebbe i 5000 punti in carriera. A Milano via libera anche per Jacopo Larizza, schierabile soltanto dalla quarta giornata sempre per ragioni di tesseramento.

TUTTE LE SFIDE-

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Gioiella Prisma Taranto-

PRECEDENTI: 7 (5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 2 successi Gioiella Prisma Taranto)



EX: Roamy Alonso a Piacenza nel 2022/23, 2023/24; Fabrizio Gironi a Piacenza nel 2022/23, 2023/24

Andrea AnastasI (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci aspetta una partita parecchio delicata vuoi perché in questi giorni in allenamento non riusciamo per varie ragioni a seguire il programma che ci eravamo prefissi e vuoi perché Taranto è una squadra ben costruita e l’attuale classifica non gli rende merito. Questo è il momento in cui si deve crescere e contemporaneamente bisogna fare punti per continuare ad avere una classifica buona. Mi aspetto una partita difficile ma la squadra ha dimostrato in queste prime giornate grande carattere e capacità di uscire al meglio dai momenti delicati della gara ».

Fabrizio Gironi (Gioiella Prisma Taranto)- « A Piacenza ho passato due stagioni bellissime sotto tutti i punti di vista, una società che mi ha permesso di crescere e dove ho fatto questo cambio di ruolo da schiacciatore a opposto, quindi sono molto legato a loro oltre che a tutti i miei ex compagni e a chi lavora dietro le quinte. Piacenza è una squadra forte costruita per vincere, noi la affronteremo consapevolezza sapendo che stiamo crescendo e sfrutterei ogni partita e ogni occasione per crescere e migliorare ».

Rana Verona - Cucine Lube Civitanova-

PRECEDENTI: 52 (43 successi Cucine Lube Civitanova, 9 successi Rana Verona)



EX: Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « La partita con Civitanova sarà difficile: è una squadra che, nonostante sia cambiata rispetto all’anno scorso, resta di alto livello e non si è per nulla indebolita. Hanno fatto un mix di giocatori con poca esperienza e altri che ne hanno tanta. Nel complesso hanno ottime percentuali sia in ricezione che in cambio palla. Mi rendo conto che sarà una partita complicata sia dal punto di vista tecnico che emotivo, quindi dobbiamo mettercela tutta, essere lucidi in campo sin da subito e alzare il livello del nostro gioco. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma sappiamo che l’impegno paga ».

Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)- « La mia promessa di tornare a vestire la maglia più bella, quella della Lube, si concretizzerà a Verona. Non vedo l'ora di scendere in campo in una gara ufficiale contro un team forte come quello scaligero. Ho tanto entusiasmo ed energie in corpo al solo pensiero di far parte di un grande gruppo che vuole fare belle cose. Con l'aiuto del tifo biancorosso, il settimo uomo, vogliamo dare continuità e crescere con un roster giovane, ma di livello internazionale e ricco di talento. Trento e Perugia sono le favorite in campionato, come ripeto sempre, ma noi possiamo diventare la sorpresa ».

Itas Trentino - Valsa Group Modena-

PRECEDENTI: 87 (35 successi Valsa Group Modena, 52 successi Itas Trentino)



EX: Daniele Lavia a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Fabio Soli a Modena nel 2010/11, 2011/12; Roberto Ciamarra a Trento nel 2017/18

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- «Rispetto alla precedente stagione, Modena è una squadra ancora più quadrata e che dispone di uno dei migliori interpreti mondiali del mio ruolo come De Cecco. Come da tradizione sarà una partita bella da vivere e da giocare in una atmosfera coinvolgente come quella della ilT quotidiano Arena ».

Tommaso Rinaldi (Valsa Group Modena)- « La gara con Perugia ci ha lasciato alcuni segnali positivi e un avvertimento in vista della gara di domenica con Trento che sarà dello stesso livello di difficoltà. Stiamo lavorando molto durante la settimana per arrivare pronti a un’altra sfida in cui gli avversari ci metteranno sotto pressione a partire dal servizio. Dovremo lavorare meglio sulla ricezione con l'obiettivo di farci trovare pronti ad affrontare battitori di altissimo livello e sulla fase di cambio palla ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Sonepar Padova-

PRECEDENTI: Nessuno



EX: Michele Fedrizzi a Padova nel 2016/17; Andrea Mattei a Padova nel 2013/14, 2014/15; Dusan Petkovic a Padova nel 2022/23

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « La sfortuna c’è, ma è qualcosa su cui non possiamo fare nulla. Possiamo solo allenarci al massimo, spingere nel lavoro in palestra, provare a costruirci un’identità pur con queste difficoltà. La crescita di squadra passa anche attraverso questi momenti. Prima o poi arriverà il momento in cui le cose gireranno per il verso giusto e noi dobbiamo essere pronti. Padova? Tutte le squadre sono di alto livello, chiaro che ci sono alcune costruite per la salvezza e altre costruite per stare in alto. Noi dobbiamo ragionare per vincere ogni set e ogni gara. Padova è una squadra che sa stare bene in campo, ha dei giocatori che sanno giocare una buona pallavolo e hanno un buon servizio. Dovremo essere bravi nel cambio palla e in casa anche rischiare qualcosa in più per risolvere qualche situazione a nostro vantaggio. Tatarov e Cvanciger sono “finti giovani” che vengono da percorsi importanti in nazionale, dove hanno vissuto esperienze significative più di altri ragazzi più grandi. Hanno bisogno di lavorare e stare in questo livello per crearsi adattamenti. Hanno ora l’occasione per dimostrare cosa sanno fare, per farsi notare ma soprattutto per dare il proprio contributo alla squadra ».



Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « Anche questa settimana ci siamo preparati con la stessa attenzione e determinazione di sempre, sia sul piano tecnico che fisico, ma soprattutto mentale. Nel weekend ci aspetterà una gara combattuta, come lo sono state le precedenti, ma siamo pronti a dare il massimo anche questa volta. Grottazzolina si mostrerà molto aggressiva, in particolare in battuta, esattamente come abbiamo visto fare da Taranto. Dovremo essere bravi a non subire la loro intensità e rimanere concentrati su ogni singolo punto. È una partita importante per loro, ma anche per noi. Vogliamo dimostrare continuità e portare a casa un risultato positivo ».

Sir Susa Vim Perugia - Cisterna Volley-

PRECEDENTI: 2 (2 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Alessandro Piccinelli a Cisterna nel 2023/24

Alessandro Piccinelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Sicuramente per Cisterna Volley avere, rispetto allo scorso anno, fin da subito Michele Baranowicz è un aspetto su cui noi dovremo fare molta attenzione, poi l'opposto Theo Faure è campione olimpico: è una squadra contro la quale bisogna essere molto attenti perché spingerà molto in battuta, cercherà di metterci in difficoltà fin da subito quindi bisogna essere preparati a questo. È una squadra d'attacco che ha fatto già vedere delle cose importanti da inizio campionato. Sicuramente sarà una partita difficile dove dovremo cercare di migliorare e fare uno "step" in più: noi cercheremo di fare il nostro massimo per raggiungere il miglior risultato possibile ».



Yuga Tarumi (Cisterna Volley)- « Sono davvero felice del percorso fin qui fatto. Domenica contro Piacenza il primo punto è stato un traguardo e mi ha fatto ancora più piacere averlo segnato con la mia specialità: la pipe. Conosciamo e sappiamo bene il valore della Sir Susa Vim Perugia, visto che abbiamo avuto modo di provarlo giocandoci contro già prima dell’inizio del campionato. Ritrovo con piacere Yuki Ishikawa, è un’atleta che ammiro e rispetto tantissimo. Mi ha fatto piacere vederlo subito vincere il premio di MVP in questo ottimo avvio di campionato per Perugia ».

Mint Vero Volley Monza - Allianz Milano-

PRECEDENTI: 25 (14 successi Allianz Milano, 11 successi Mint Vero Volley Monza)



EX: Taylor Averill a Milano nel 2017/18; Leandro Mosca a Milano nel 2020/21, 2021/22; Yacine Louati a Monza nel 2019/20

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Il derby è sempre un evento affascinante, carico di aspettative: una partita come le altre, ma al tempo stesso diversa da tutte le altre. Sarà bellissimo giocarlo, e ancor di più farlo a Monza. Stiamo lavorando intensamente per alzare il livello del nostro gioco e renderlo più efficace, specialmente nei momenti decisivi dei set. Confidiamo in un’Arena sold out, che, come sempre, sappia giocare al nostro fianco e sostenerci dal primo all’ultimo punto del match ».



Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « Mi aspetto un derby combattuto con la stessa grinta e intensità della partita contro Trento. Dobbiamo prendere l’ultima sfida come punto di partenza e sapere che possiamo fare molto meglio di così. Limando le piccole cose ed essendo più cinici nei momenti fondamentali. Da Monza mi aspetto tanta grinta, così com’è importante per noi questa partita lo sarà anche per gli avversari, quindi spero in una bella e soddisfacente battaglia ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 19 ottobre 2024, ore 20.30



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Zavater Marco, Salvati Serena (Lentini Gianmarco)

Domenica 20 ottobre 2024, ore 16.00



Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Carcione Vincenzo, Caretti Stefano (Jacobacci Sergio)

Domenica 20 ottobre 2024, ore 16.00



Itas Trentino – Valsa Group Modena Arbitri: Vagni Ilaria, Giardini Massimiliano (Sessolo Maurina)

Domenica 20 ottobre 2024, ore 18.00



Yuasa Battery Grottazzolina – Sonepar Padova Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Lot Dominga (Galteri Andrea)

Domenica 20 ottobre 2024, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia – Cisterna Volley Arbitri: Verrascina Antonella, Cesare Stefano (Mannarino Matteo)

Domenica 20 ottobre 2024, ore 19.00



Mint Vero Volley Monza – Allianz Milano Arbitri: Cappello Gianluca, Simbari Armando (Marconi Michele)



LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 9, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Sir Susa Vim Perugia 8, Cucine Lube Civitanova 6, Rana Verona 5, Sonepar Padova 4, Valsa Group Modena 3, Allianz Milano 3, Gioiella Prisma Taranto 3, Mint Vero Volley Monza 2, Cisterna Volley 1, Yuasa Battery Grottazzolina 1.