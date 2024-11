Milano supera in quattro set una buona Cisterna

MILANO -Trova tre punti Allianz Milano in una partita bella, difficile ed equilibrata contro Cisterna che gioca alla pari tre dei quattro set disputati e conclusi tutti ai vantaggi. Ferre Reggers e Theo Faure si sfidano a suon di attacchi e percentuali. Per l’opposto belga alla fine saranno 33 punti con il 56% mentre per quello francese dei pontini, 27 punti con il 57%. La vittoria di Allianz Milano è ad ogni modo frutto non di un singolo, ma della squadra, con coach Roberto Piazza che per la prima volta ha potuto disporre in pratica tutta la sua rosa, attingendo ampiamente dalla panchina con Larizza e Gardini capaci di incidere sulla partita, così come il consueto doppio cambio di Zonta e Barotto. Sugli scudi anche il kaiser Kaziyski che firma il suo attacco numero 5000 nel corso dei primi due parziali in cui viene impiegato.

Coach Piazza parte con Porro-Reggers, Kaziyski e Louati laterali, Schnitzer e Caneschi al centro e Catania libero Gli ospiti di Guillermo Falasca, alla sua seconda stagione con i laziali, partono con la diagonale palleggiatore-opposto dell’esperto Baranowicz in diagonale al francese campione olimpico Theo Faure, Diamantini e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram schiacciatori, Pace libero. Coach Piazza risponde con Porro-Reggers, Kaziyski e Louati laterali, Schnitzer e Caneschi al centro e Catania libero.

Partenza punto a punto, Porro accende subito Reggers, risponde Baranowicz con il suo opposto Faure 5-5. La pipe di Kaziyski per il primo sorpasso Allianz 6-5, la ribalta subito Cisterna 6-7 con un muro del centrale serbo Nedeljkovic. Magia di Porro a una mano dietro per Reggers 10-9, ancora l’opposto belga, ma dai nove metri con l’ace del 12-10. KK si regala con un mani out il suo punto numero 5mila in attacco in carriera. I pontini si confermano la squadra quadrata che ha ottenuto il suo primo successo contro Padova e rispondono pallone su pallone. L’ace di Bayram fa il 16-17 con primo time out Piazza. Poi entra Gardini per Kaziyski, mentre Falasca mette Rivas su Nedeljkovic (17-19). Al 20-20 messo da Caneschi ecco il triplo cambio Allianz Milano, KK in battuta e la diagonale Zonta-Barotto per Porro-Reggers. Barotto ripaga il suo coach con due punti di seguito (22-21). E’ un finale di set equilibratissimo, rientrano Porro e Reggers (23-23) ed è proprio un ace del palleggiatore ligure a valere il primo setpoint. Si va ai vantaggi, setpoint Cisterna grazie a Faure (9 punti nel set con l’82% di positività) che vanifica il recupero di Catania (25-26) e time out Piazza. Nuovo ribaltone con Reggers (7 punti per lui nel parziale con il 67% in attacco) che chiude il primo set 29-27 una delle azioni più belle del parziale.

Avvio di secondo set di marca laziale (2-4), il video check corregge il punto successivo a favore di Allianz, ma Cisterna allunga di nuovo fino al 3-6. Ci vogliono il migliore Reggers e Kaziyski per ricucire 9-9. Una slash di KK vale il sorpasso 11-10 e sul punto successivo di Reggers, Falasca ferma il gioco (12-10). Baranowicz vola a salvare un punto e Cisterna torna a +2 (13-15) con time out Piazza. Larizza sostituisce Caneschi sul 13-16. Il centrale milanese ripaga il suo coach con un muro su Faure 15-16. Dopo l’ace dello stesso opposto francese sul 15-19, dentro Gardini per KK. Doppio cambio Allianz e i padroni di casa tornano sotto 17-19. Cisterna mette due giovanissimi, Finauri in seconda linea e Fanizza per il servizio. Rientrano Porro e Reggers per il finale di set, ma c’è sempre un break da recuperare (21-23). Rivas ha nelle mani il primo setpoint (22-24) ma la sua battuta si ferma sulla rete. Time out Falasca sul secondo setpoint, c’è Reggers in battuta e fa l’ace del 24-24. Louati si prende con un attacco in diagonale un setpoint per Allianz, ma è Faure (6 punti nel set contro i 9 di Reggers) a rimettere le cose in pari, poi l’ace di Ramon risultato ancora ribaltato 26-27. Gardini con grande coraggio da seconda linea firma il nuovo pareggio è un altro set infinito. L’attacco di Louati è out: 27-29 e 1-1 nel conteggio dei set.

Larizza resta nel campo di Allianz Milano (al posto di Schnitzer) anche per il terzo set aperto dall’ace di Bayram dell’1-2. Il muro di Gardini e Caneschi vale il 4-4. Muro pure di Porro e Allianz Milano mette la testa avanti 8-7. Sale la squadra di casa proprio in questo fondamentale (saranno 6 i block punto alla fine del parziale contro i due dei primi due set) 9-7 e time out Cisterna. L’equilibrio regna anche nel terzo set, con l’ace di Ramon per il 14-14. Doppio ace di Edo Caneschi e break Milano vola a 18-15 con time out Cisterna. Larizza ferma Nedelijkovic a muro e Allianz mantiene il suo vantaggio sugli ospiti per allungare ancora con un pallonetto corto di Reggers (22-17). Dentro Fanizza per Baranowicz, ma Louati con due ace, il primo propiziato dalla rete chiude il set 25-17.

Allianz Milano non si può accontentare di un unico punto, la partenza del quarto set è però di marca Cisterna. Otsuka sostituisce Louati sull’1-5. Reggers in palleggio esce da una situazione difficile (3-6). L’ace di Gardini ricuce 6-8. Faure manda fuori in parallela, Allianz è a -1 (8-9). Caneschi e Larizza vengono cercati con continuità anche in attacco (10-10). Prosegue il bel duello tra Reggers e Faure a suon di attacchi punto. L’opposto di Allianz Milano chiude uno scambio lunghissimo per il 15-15, segue il doppio cambio per la squadra di casa. Sale il livello del gioco in campo, questa volta è Faure a chiudere dopo un paio di difese da entrambe le parti (15-16). Barotto firma il sorpasso, ma la risposta laziale è immediata, dentro Larizza per Diamantini (17-17). Break Cisterna 19-21 e time out Piazza. L’attacco di Ramon è out, Falasca chiede il tocco a muro, ma la decisione arbitrale è confermata è il punto del 22-22. Ancora le telecamere a confermare il fischio degli arbitri ma questa volta per Cisterna. Sul 23-23 torna Louati in prima linea. Reggers si procura il matchpoint dopo un’altra azione appassionante (24-23). Pareggia Ramon, poi Faure la ribalta 24-25 con un mani out chirurgico. Ace di Porro 27-26 e nuovo match point Allianz Milano. Chiude un errore di Bayran 28-26.

I protagonisti-

Jacopo Larizza (Allianz Milano)- « Sono contento a livello personale, certo, ma è stato bello ancora più bello e più importante a livello di squadra. Dovevamo prima di tutto tornare a vincere visto che venivamo da due sconfitte. La classifica dice ancora che siamo un po’ incostanti. il calendario propone tra due giorni ancora una partita in casa che dobbiamo sfruttare a livello di fattore campo. Possiamo iniziare un cammino a suon di vittorie, perché qualche volta siamo usciti dal campo giocando bene, ma senza fare punti e questo non deve più succedere ».

Enrico Diamantini (Cisterna Volley)- « Purtroppo, come oggi, ci è capitato anche in altre partite di uscire sconfitti in questo modo, riflettendo nei giorni successivi su quei pochi punti che avremmo potuto fare in più. Dobbiamo ancora migliorare: nel terzo set ci siamo bloccati e non possiamo permettercelo. Nel quarto set, nonostante un buon inizio, ci siamo disuniti e siamo stati recuperati. Dobbiamo continuare a lottare senza mollare, perché il rammarico rimane. Oggi avremmo potuto conquistare almeno un punto. Ora ci aspetta Modena, e speriamo di imparare da questi errori per ottenere qualche punto ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – CISTERNA VOLLEY 3-1 (29-27, 27-29, 25-17, 28-26)

ALLIANZ MILANO: Porro 5, Reggers 33, Kaziyski 4, Louati 13, Schnitzer 1, Caneschi 6, Catania (L), Piano ne, Gardini 7, Larizza 4, Staforini (L2) ne, Zonta, Barotto 4, Otsuka. All. Roberto Piazza.

CISTERNA VOLLEY: Ramon 9, Faure 27, Diamantini 6, Baranowicz 1, Diamantini 6, Mazzone ne, Bayram 15, Nedelijkovic 11, Pace (L), Fanizza, Rivas, Finauri, Tarumi, Tosti (L2) ne, Czerwinski ne. Allenatore: Guillermo Falasca.

ARBITRI: Curto, Goitre

Durata set 33’, 34’, 24’ e 35’ Tot:126’

Spettatori 1.035

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)