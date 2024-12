Milano si 'vendica' su Taranto

MILANO- 'Vendetta' sportiva per l' Allianz Milano che, dopo la sorprendente sconfitta nella gara di andata, si prende la rivincita superando 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) la Gioiella Prisma Taranto che ha lottato nei tre parziali ma si è dovuta inchinare alla performance particolarmente ispirata degli uomini di Piazza dai nove metri (8 punti diretti) e alla caldissima mano dell’opposto Ferre Reggers, che firma 19 punti personali con il 67% in attacco e 2 ace. Due set (il 1° e il 3°) giocati a lungo sul filo dell’equilibrio, ma con i padroni di casa capaci di piazzare sempre la zampata decisiva, un 2° in cui Milano fa invece subito il vuoto. Buone cose dal muro dei pugliesi con 7 punti diretti contro i 5 dei lombardi. Ma è questo l’unico numero a favore degli ospiti al termine di un’ora e 21 minuti di gioco.

Coach Piazza ripropone lo starting seven delle ultime sfide, ovvero Porro-Reggers, Kaziyski e Louati laterali, Schnitzer e Caneschi al centro e Catania libero Boninfante mischia le carte rispetto alla sfida contro Verona, lascia a riposo D’Heer e Hofer e parte con la diagonale Zimmermann-Gironi, in posto quattro c’è Tim Held insieme con il capitano Pippo Lanza, al centro Alletti e Alonso e libero Luzzi.

Partenza punto a punto, con Porro che scalda subito Schnitzer con un doppio primo tempo. Il primo break è però degli ionici: 6-8 con un muro dell’ex Gironi. Dopo l’ace di Lanza aiutato dal net che vale il 7-10, Piazza ferma il gioco. Porro mura Held per il 10-11, a riportare la completa parità ci pensa poi un ace di Kaziyski 12-12. Con una difesa di Catania Allianz si costruisce il vantaggio 15-14. Primo time out Taranto sul 18-16 dopo un attacco out di Held. Il turno al servizio di Schnitzer prosegue fino al 19-16. Santangelo per Zimmermann per il muro. Scambio lungo chiuso da Reggers e doppio cambio Allianz sul 21-18 dentro Zonta e Barotto. Porro e Reggers tornano in campo sul 21-20. L’ace di Porro per il 24-21 costringe Boninfante al secondo time out. Al rientro il regista di Allianz Milano si ripete 25-21.

Taranto, che ha pagato 3 ace rivelatesi decisivi, alterna dal secondo parziale i liberi Luzzi e Rizzo per il secondo set. Non ci sono invece variazioni nel resto del sestetto di Allianz. Reggers batte forte e poi chiude da seconda linea il 7 e l’8-5, costringendo Boninfante al time out. Un monster block di Caneschi su Lanza scava anche il +4 (9-5). La prima parte del parziale è meno equilibrata del primo, ancora Reggers per il 13 e il 14-8. Doppio cambio Gioiella con il giovanissimo portoghese Fevereiro (19 anni) e Hofer su Gironi e Zimmermann. La risposta dello schiacciatore canadese è molto buona e con Held in attacco, Taranto dimezza lo svantaggio e si costruisce il 15-12. Ancora Tim Held, ma dai nove metri, palla vicinissima alla riga, out per l’arbitro corretto dal video check con successivo time out Piazza 16-14. Reggers apre il muro di Alletti e Lanza: 17-14. Il turno al servizio dell’opposto belga di Allianz mette un altro punto con time out Taranto (18-14). Doppio cambio Allianz Milano sul 19-15, con Louati che chiude uno scambio infinito. Dentro anche Outsuka per Kaziyski. Tornano Porro e Reggers (7 punti nel secondo set) sul 22-17 e Porro regala al Cloud un altro ace 23-17. L’ultima firma sul set è dello schiacciatore giapponese con un bel diagonale 25-19.

Si riparte con un ace di Porro, il quarto personale. Taranto lascia Hofer per Gironi e la Gioiella ha maggiore equilibrio, Held si presenta al servizio sul 6-6. Lanza chiude il punto e Piazza spende un time out, poi c’è Otsuka per Kaziyski. Allianz Milano difende l’impossibile con Porro e Louati, Reggers chiude l’8-8. Punto a punto, Outsuka in pipe fa il 10-10 e manda Porro in battuta. Non vuole lasciare il Cloud, Taranto, e risponde pallone su pallone. Break Allianz con la pipe di Otsuka 16-14. Reggers fa il 20-17, con time out Boninfante. Ricuce due punti la Gioiella, poi Reggers per il 21-19. L’ace di Reggers fa il 23-20 e suona come una sentenza su match. Gironi per Zimmermann, ma l’opposto belga è on fire e firma il 24-21. Doppio cambio Allianz per il match point, Held manda fuori: 25-21

I protagonisti-

Brodie Hofer (Gioiella Prisma Taranto)-« È stata una partita difficile per noi. Siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a mantenere l’equilibrio nei 10 punti finali. È stato divertente giocare come opposto per me. Mi piace variare e ho giocato un po’ come opposto nella mia carriera, quindi sono contento di poter aiutare la squadra ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-21, 25-19, 25-21) –

ALLIANZ MILANO: Porro 4, Louati 8, Schnitzer 6, Reggers 19, Kaziyski 7, Caneschi 5, Staforini (L), Zonta 0, Catania (L), Barotto 0, Otsuka 5. N.E. Larizza, Piano, Gardini. All. Piazza.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann 1, Held 10, Alletti 2, Gironi 5, Lanza 9, Alonso 3, Santangelo 0, Luzzi (L), Hofer 8, Rizzo (L), Fevereiro 0. N.E. D’Heer, Balestra, Paglialunga. All. Boninfante.

ARBITRI: Giardini, Rossi.

Durata set: 28′, 25′, 28′; tot: 81′.

Mvp: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori: 1.651

.