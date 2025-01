La 6a di ritorno apre con Padova-Cisterna

ROMA- Preceduto dai rispettivi impegni europei delle formazioni italiane in Champions League, CEV Cup e Challenge Cup, il 6° turno di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca regala agli appassionati big match e confronti interessanti da non perdere. Sarà l’ultimo turno prima della Final Four Del Monte® Coppa Italia del prossimo weekend a Bologna. La giornata di campionato è articolata nel weekend e prevede una sfida alle 20.30 di domani, sabato 18 gennaio, ovvero il faccia a faccia alla Kioene Arena, con diretta Rai Sport, tra Sonepar Padova e Cisterna Volley. In palio punti preziosi per tenersi alla larga dalle zone a rischio. Gli altri cinque incontri in programma confluiscono nella scaletta di domenica 19 gennaio. Alle 16.00, con live streaming esclusivo su VBTV, si misurano Gioiella Prisma Taranto e Mint Vero Volley Monza, in questo momento rivali dirette per la permanenza nella categoria. Si gioca su due campi alle 17.00. I vicecampioni del mondo dell’Itas Trentino ospitano la Yuasa Battery Grottazzolina con esclusiva VBTV, per un confronto tra due delle squadre attualmente più in forma nella massima serie, seppur separate da tanti punti in classifica. In simultanea, dopo aver guadagnato posizioni in classifica, l’Allianz Milano vuole sfruttare il fattore campo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, al momento terza forza del torneo, nella battaglia sportiva in live streaming su DAZN, che trasmetterà anche per la partita delle 18.00. Al PalaPanini Valsa Group Modena accoglie Rana Verona, che dopo una lunga serie di vittorie è incappata in due sconfitte consecutive. Per il big match del fine settimana c’è da attendere la partita delle 19.30 all’Eurosuole Forum, con diretta televisiva su Rai Sport. In lizza con Piacenza per il terzo posto e imbattuta nel proprio quartier generale, la Cucine Lube Civitanova riceve la visita della capolista ‘pigliatutto’ Sir Susa Vim Perugia, che deve fare a meno di una pedina importante come Oleh Plotnytskyi , fermo per una lesione a livello di muscolo bicipite femorale destro, infortunio maturato nel giorno della prima sconfitta stagionale, andata in scena domenica nella maratona del PalaBarton con Trento.

Dopo l’impresa sfiorata a Piacenza, che ha comunque fruttato un punto d’oro al tie-break, la Sonepar Padova affronta la sua quinta sfida in SuperLega Credem Banca contro Cisterna Volley, squadra che su quattro scontri diretti globali con i patavini si è aggiudicata gli ultimi tre per 3-1 perdendo al tie-break solo il primo faccia a faccia. Le due rivali devono ancora recuperare una partita e sono separate da un solo punto in classifica: protagonista finora di un girone di ritorno da dimenticare, la formazione pontina non ha ancora messo in cascina punti dopo il giro di boa, ma è ottava a quota 15. In ritardo di una lunghezza Padova, nona a 14 in coabitazione con Grottazzolina. L’unico ex della gara è Enrico Diamantini, nel 2015/16 tesserato con il Club veneto.

La nona sfida tra la Gioiella Prisma Taranto e la Mint Vero Volley Monza, rispettivamente penultima a 11 punti e in coda a quota 9, non è un’ultima spiaggia, ma di sicuro vale molto di più rispetto a un normale confronto stagionale. Gli ionici hanno avuto la meglio solo in un’occasione su otto contro i brianzoli, ma un eventuale risultato positivo darebbe una relativa tranquillità al gruppo di Dante Boninfante, che domenica scorsa ha avuto il merito di non mollare incamerando un punto a Porto San Giorgio contro Grottazzolina. Una vittoria da tre del collettivo lombardo, reduce dallo stop in Grecia nella Pool di Champions League, cambierebbe gli scenari perché varrebbe il sorpasso. Numerosi gli ex: da una parte Filippo Lanza, Marco Rizzo e Jan Zimmermann, dall’altra Gabriele Di Martino e l’assistant coach Antonello Andriani, oltre all’assente Lawani.

Reduce dal 3-1 corsaro a Brasov nell’andata del turno Play Off di CEV Cup e consapevole di aver firmato un autentico capolavoro al tie-break nella maratona da record sul campo del PalaBarton contro i campioni d’Italia, l’Itas Trentino di Fabio Soli accoglie alla ilT quotidiano Arena la Yuasa Battery Grottazzolina, matricola che fino a poche settimane fa sembrava destinata a un ritorno in A2, complici anche defezioni e finali di partita rocamboleschi. Poi, al giro di boa, il tecnico Massimiliano Ortenzi ha piazzato una virata memorabile vincendo 4 gare su 5 e andando sempre a punti con un salto da quota 2 a 14. Il successo al fotofinish su Taranto ha suggellato un cammino identico a quello di Perugia nel girone di ritorno, inferiore solo all’exploit di Piacenza. Oleg Antonov e Michele Fedrizzi tornano sulle Dolomiti da ex. Solo 19 attacchi vincenti separano Alessandro Michieletto dal traguardo dei 2000 in carriera.

Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza si incrociano per la contesa n. 22. I precedenti sono favorevoli agli emiliani, che si sono imposti 14 volte su 21, compreso il match di andata, al PalaBancaSport in tre set. Il team meneghino, in piena zona Play Off a 6 punti dal quarto posto come Verona, viene da due importanti successi corsari: il colpaccio in campionato sul campo degli scaligeri e il blitz belga nella Pool di Champions League sul campo del Roeselare. La formazione ospite, terza in classifica, è imbattuta dopo il giro di boa grazie a 5 successi e 13 punti confezionati (la squadra più prolifica nel girone di ritorno), ma deve reagire alla pressione di Civitanova che ha 1 punto di ritardo in classifica. La vittoria sofferta al tie-break nell’anticipo con Padova ha solo rallentato la corsa. Tanti ex: da una parte Edoardo Caneschi e Damiano Catania, dall’altra Gianluca Galassi, Stephen Maar e Yuri Romanò.

Il PalaPanini ospita una sfida tradizionale della SuperLega, la n. 49 tra Valsa Group Modena e Rana Verona. A dispetto della classifica, che vede gli scaligeri sgomitare al quinto posto e gli emiliani settimi a -9 dal team veneto, il bilancio globale (37 successi a 11) e il risultato d’andata (tie-break vincente in trasferta) sono favorevoli ai gialli, reduci da un bel blitz con il massimo scarto in Brianza. La formazione veronese, invece, ha perso colpi dopo una serie continuativa di vittorie. Dolorosi per morale e classifica gli stop a Civitanova e in casa contro Milano, complice anche l’assenza di un giocatore importante come il ceco Donovan Dzavoronok. L’unico ex nei roster è Simone Anzani (15 punti ai 2000 in Regular Season), mentre è vivace la situazione degli ex in panchina: da una parte Alberto Giuliani, dall’altra Radostin Stoytchev e il secondo Dario Simoni. Tra gli ospiti Aidan Zingel è alla gara n. 300 in Regular Season.

Dulcis in fundo. La 6a di ritorno si chiude con il big match n. 67 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, gara che spesso ha regalato battaglie sportive memorabili. Come il rocambolesco tie-break dell’andata, vinto in rimonta dai Block Devils, avanti con 34 vittorie a 32 nei precedenti. Tante le tematiche della sfida, a partire dall’imbattibilità stagionale in casa della Lube, che dopo il successo a Cisterna si è portata a un punto dal terzo posto, con un match da recuperare, e si è imposta anche nell’andata dei Quarti di Challenge Cup in Olanda. Il percorso immacolato dei bianconeri, invece, partito dalla vittoria della Supercoppa a Firenze e dal filotto in Champions League (vittoria netta anche in Repubblica Ceca giovedì scorso) e campionato, ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta, maturata in casa con Trento in uno dei match più lunghi di sempre. Pesante l’assenza di Oleh Plotnytskyi, infortunato, mentre dovrebbe esserci Roberto Russo (gara n. 200 in Regular Season). Un ex per parte nei roster: Marko Podrascanin e Davide Candellaro. In odore di record Giovanni Gargiulo (10 punti ai 1000) e Barthelemy Chinenyeze (17 punti ai 1500).

TUTTE LE SFIDE-

Sonepar Padova - Cisterna Volley

Dopo l’impresa sfiorata a Piacenza, che ha comunque fruttato un punto d’oro al tie-break, la Sonepar Padova affronta la sua quinta sfida in SuperLega Credem Banca contro Cisterna Volley, squadra che su quattro scontri diretti globali con i patavini si è aggiudicata gli ultimi tre per 3-1 perdendo al tie-break solo il primo faccia a faccia. Le due rivali devono ancora recuperare una partita e sono separate da un solo punto in classifica: protagonista finora di un girone di ritorno da dimenticare, la formazione pontina non ha ancora messo in cascina punti dopo il giro di boa, ma è ottava a quota 15. In ritardo di una lunghezza Padova, nona a 14 in coabitazione con Grottazzolina. L’unico ex della gara è Enrico Diamantini, nel 2015/16 tesserato con il Club veneto.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Cisterna Volley, 1 successo Sonepar Padova)

EX: Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16

Alessandro Toscani (Sonepar Padova)- « Mi aspetto una gara combattuta, con lo stesso atteggiamento visto contro Piacenza. Cisterna ha dimostrato di essere una squadra di valore, con ottime individualità, quindi prevedo una sfida intensa, una vera battaglia. Sarà fondamentale iniziare con grande aggressività, mantenendo costantemente alta la concentrazione. Dovremo rimanere sempre in partita, punto su punto, soprattutto nei momenti di difficoltà ».

Michele Baranowicz (Cisterna Volley)- « Arriviamo alla sfida con Sonepar Padova reduci da un momento complicato, con tante sconfitte come successo nel girone d’andata. La classifica in chiave salvezza si è assottigliata molto, dovremo essere attenti contro una squadra ostica come Padova. L’obiettivo sarà quello di riuscire a fare un risultato positivo, mettendo la massima attenzione e questa sfida, senza prenderla sotto gamba. Siamo determinati a fare bene, in campo vogliamo esprimere la nostra miglior pallavolo possibile ».

Gioiella Prisma Taranto - Mint Vero Volley Monza

La nona sfida tra la Gioiella Prisma Taranto e la Mint Vero Volley Monza, rispettivamente penultima a 11 punti e in coda a quota 9, non è un’ultima spiaggia, ma di sicuro vale molto di più rispetto a un normale confronto stagionale. Gli ionici hanno avuto la meglio solo in un’occasione su otto contro i brianzoli, ma un eventuale risultato positivo darebbe una relativa tranquillità al gruppo di Dante Boninfante, che domenica scorsa ha avuto il merito di non mollare incamerando un punto a Porto San Giorgio contro Grottazzolina. Una vittoria da tre del collettivo lombardo, reduce dallo stop in Grecia nella Pool di Champions League, cambierebbe gli scenari perché varrebbe il sorpasso. Numerosi gli ex: da una parte Filippo Lanza, Marco Rizzo e Jan Zimmermann, dall’altra Gabriele Di Martino e l’assistant coach Antonello Andriani, oltre all’assente Lawani.

PRECEDENTI: 8 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)

EX: Filippo Lanza a Monza nel 2020/21; Marco Rizzo a Monza nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19; Jan Zimmermann a Monza nel 2022/23; Gabriele Di Martino a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Ibrahim Lawani a Taranto nel 2022/23 - Allenatori: Antonello Andriani a Taranto nel 2023/24, 2023/24, 2023/24

Jan Zimmermann (Gioiella Prisma Taranto)- « Come contro Grottazzolina, prevedo che tutti i set saranno combattuti, sarà una partita giocata con tanta grinta da entrambe le squadre. Stavolta però saremo al PalaMazzola. Spero si riveli un 'inferno' sportivo per Monza, il palazzo potrà essere una spinta importante per noi. Sarà una sfida impegnativa, ma vogliamo affrontarla con determinazione e grinta per conquistare la vittoria in casa ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « È una settimana davvero intensa per noi non solo con tante partite, ma anche viaggi e trasferte. Arriviamo a Taranto con ancora nelle gambe e nella testa la sfida in Grecia contro l’Olympiacos. Abbiamo avuto poco tempo per prepararci, ma daremo tutto il nostro massimo ».

Itas Trentino - Yuasa Battery Grottazzolina

Reduce dal 3-1 corsaro a Brasov nell’andata del turno Play Off di CEV Cup e consapevole di aver firmato un autentico capolavoro al tie-break nella maratona da record sul campo del PalaBarton contro i campioni d’Italia, l’Itas Trentino di Fabio Soli accoglie alla ilT quotidiano Arena la Yuasa Battery Grottazzolina, matricola che fino a poche settimane fa sembrava destinata a un ritorno in A2, complici anche defezioni e finali di partita rocamboleschi. Poi, al giro di boa, il tecnico Massimiliano Ortenzi ha piazzato una virata memorabile vincendo 4 gare su 5 e andando sempre a punti con un salto da quota 2 a 14. Il successo al fotofinish su Taranto ha suggellato un cammino identico a quello di Perugia nel girone di ritorno, inferiore solo all’exploit di Piacenza. Oleg Antonov e Michele Fedrizzi tornano sulle Dolomiti da ex. Solo 19 attacchi vincenti separano Alessandro Michieletto dal traguardo dei 2000 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Oleg Antonov a Trento nel 2015/16, 2016/17; Michele Fedrizzi a Trento nel 2008/09, 2009/10, 2013/14, 2014/15

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « Grottazzolina sta giocando una bellissima pallavolo e nel girone di ritorno sono stati in grado impensierire qualsiasi avversario. Mi aspetto una partita tosta, tutta da vivere assieme al nostro pubblico che incontriamo per la prima volta nel 2025. Mi aspetto quindi una bellissima cornice ».

Oleg Antonov (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Andremo a Trento cercando di fare la nostra pallavolo, consapevoli di chi abbiamo di fronte e contro i quali andremo a misurarci. Dovremo essere centrati e presenti su quello che avviene e facciamo nella nostra metà campo, pensiamo a fare bene le nostre cose e poi anche a non mollare mai perché questo ci aiuta anche nei momenti difficili che possono capitare nell’arco di una gara ma in generale anche nel corso della stagione ».

Allianz Milano - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza si incrociano per la contesa n. 22. I precedenti sono favorevoli agli emiliani, che si sono imposti 14 volte su 21, compreso il match di andata, al PalaBancaSport in tre set. Il team meneghino, in piena zona Play Off a 6 punti dal quarto posto come Verona, viene da due importanti successi corsari: il colpaccio in campionato sul campo degli scaligeri e il blitz belga nella Pool di Champions League sul campo del Roeselare. La formazione ospite, terza in classifica, è imbattuta dopo il giro di boa grazie a 5 successi e 13 punti confezionati (la squadra più prolifica nel girone di ritorno), ma deve reagire alla pressione di Civitanova che ha 1 punto di ritardo in classifica. La vittoria sofferta al tie-break nell’anticipo con Padova ha solo rallentato la corsa. Tanti ex: da una parte Edoardo Caneschi e Damiano Catania, dall’altra Gianluca Galassi, Stephen Maar e Yuri Romanò.

PRECEDENTI: 21 (7 successi Allianz Milano, 14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Edoardo Caneschi a Piacenza nel 2021/22, 2022/23, 2023/24; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22; Gianluca Galassi a Milano nel 2016/17, 2017/18; Stephen Maar a Milano nel 2018/19, 2020/21; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Quella contro Piacenza sarà una partita molto tosta per il semplice fatto che loro potranno mettere di nuovo in campo la squadra al completo o quasi al completo. Mi aspetto che possa partire di nuovo titolare Romanò visto che nelle ultime due partite è comunque entrato per risolvere le grane. Mi aspetto che ci sia ancora Simon in campo. Tutti gli schiacciatori sono stati recuperati. La Gas Sales Bluenergy è una squadra con una struttura importante, ma noi faremo del nostro meglio sapendo che per noi è stata una settimana molto complicata per il problema viaggi, ma questo tipo di problemi sono anche un piacere da vivere perché vuol dire che siamo in Champions League ».

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- «Con Milano è sempre una partita difficile, giochiamo con una squadra in grande condizione e sicuramente dobbiamo aspettarci una partita molto diversa da quella dell’andata. Dovremo approcciarci alla gara in modo migliore rispetto a quanto visto con Padova, ne abbiamo parlato in settimana e sono certo che l’atteggiamento sarà ben diverso. Dobbiamo essere più costanti da qui in avanti per potere raggiungere un livello di gioco più consono e che ci permetta di mantenere l’attuale posizione in classifica ».

Valsa Group Modena - Rana Verona

Il PalaPanini ospita una sfida tradizionale della SuperLega, la n. 49 tra Valsa Group Modena e Rana Verona. A dispetto della classifica, che vede gli scaligeri sgomitare al quinto posto e gli emiliani settimi a -9 dal team veneto, il bilancio globale (37 successi a 11) e il risultato d’andata (tie-break vincente in trasferta) sono favorevoli ai gialli, reduci da un bel blitz con il massimo scarto in Brianza. La formazione veronese, invece, ha perso colpi dopo una serie continuativa di vittorie. Dolorosi per morale e classifica gli stop a Civitanova e in casa contro Milano, complice anche l’assenza di un giocatore importante come il ceco Donovan Dzavoronok. L’unico ex nei roster è Simone Anzani (15 punti ai 2000 in Regular Season), mentre è vivace la situazione degli ex in panchina: da una parte Alberto Giuliani, dall’altra Radostin Stoytchev e il secondo Dario Simoni. Tra gli ospiti Aidan Zingel è alla gara n. 300 in Regular Season.

PRECEDENTI: 48 (37 successi Valsa Group Modena, 11 successi Rana Verona)

EX: Simone Anzani a Verona nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 - Allenatori: Alberto Giuliani a Verona nel 2007/08, 2008/09; Dario Simoni a Modena nel 2017/18; Radostin Stoytchev a Modena nel 2017/18

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Con Verona sarà una partita difficile, hanno attaccanti molto forti e noi partiremo come sfidanti vista la posizione in classifica. Domenica avremo dalla nostra parte il tifo del PalaPanini e dovremo saperlo accendere, il supporto del pubblico è molto importante per noi e ci trasmette una grande energia ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Con Modena, se guardiamo il lato statistico siamo simili come percentuali in tutto: in battuta sono meglio loro, in ricezione e in attacco siamo praticamente uguali, a muro siamo un po’ meglio noi, così come in difesa, loro hanno percentuali più alte in cambio palla, noi in contrattacco. Quindi, il livello delle due squadre è molto vicino. Modena ha giocatori con un po’ più di esperienza e secondo me ultimamente giocano meglio rispetto a noi. Nell’ultimo periodo, il nostro sistema di gioco non è perfetto, per cui ci attende una gara complicata contro un avversario forte ».

Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia

Dulcis in fundo. La 6a di ritorno si chiude con il big match n. 67 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, gara che spesso ha regalato battaglie sportive memorabili. Come il rocambolesco tie-break dell’andata, vinto in rimonta dai Block Devils, avanti con 34 vittorie a 32 nei precedenti. Tante le tematiche della sfida, a partire dall’imbattibilità stagionale in casa della Lube, che dopo il successo a Cisterna si è portata a un punto dal terzo posto, con un match da recuperare, e si è imposta anche nell’andata dei Quarti di Challenge Cup in Olanda. Il percorso immacolato dei bianconeri, invece, partito dalla vittoria della Supercoppa a Firenze e dal filotto in Champions League (vittoria netta anche in Repubblica Ceca giovedì scorso) e campionato, ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta, maturata in casa con Trento in uno dei match più lunghi di sempre. Pesante l’assenza di Oleh Plotnytskyi, infortunato, mentre dovrebbe esserci Roberto Russo (gara n. 200 in Regular Season). Un ex per parte nei roster: Marko Podrascanin e Davide Candellaro. In odore di record Giovanni Gargiulo (10 punti ai 1000) e Barthelemy Chinenyeze (17 punti ai 1500).

PRECEDENTI: 66 (32 successi Cucine Lube Civitanova, 34 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/1

Beppe Cormio (Direttore Generale Cucine Lube Civitanova)- « La partita con la capolista è attesissima e lo testimonia la caccia ai biglietti, ci sarà il pienone. Così come sarà alta la difficoltà. Parliamo di una squadra che in tutta la stagione ha perso solo una partita, ai vantaggi del tie break. Ci troviamo quindi di fronte rivali quasi imbattibili, ma il nostro gruppo ha sempre vinto in casa. Gli ingredienti per una battaglia sportiva all'ultimo pallone ci sono tutti. Sarà un bello spot per la pallavolo. Ci aspettiamo una prova degna di nota da un team giovane ma ambizioso e volitivo ».

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Sarà una di quelle partire stimolanti in un campo molto molto caldo e a me questo piace molto. In particolare il match di domenica sarà anche un bel banco di prova in vista dell'imminente Final Four di Bologna. La Lube in casa è imbattuta e ha sconfitto tutte le big. E' una delle squadre forti che vogliono vincere, ha anche una panchina molto lunga e cercherà di arrivare in fondo in Coppa Italia, ma anche in campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 18 gennaio 2025, ore 20.30

Sonepar Padova – Cisterna Volley Arbitri: Curto Giuseppe, Brancati Rocco

Domenica 19 gennaio 2025, ore 16.00

Gioiella Prisma Taranto – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Cesare Stefano, Verrascina Antonella (

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.00

Itas Trentino – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Caretti Stefano, Canessa Maurizio

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.00

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cappello Gianluca, Boris Roberto

Domenica 19 gennaio 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Rana Verona Arbitri: Zavater Marco, Brunelli Michele (Santoro Angelo)

Domenica 19 gennaio 2025, ore 19.30

Cucine Lube Civitanova – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Pozzato Andrea, Carcione Vincenzo

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 42, Itas Trentino 38, Gas Sales Bluenergy Piacenza 34, Cucine Lube Civitanova 33, Rana Verona 27, Allianz Milano 27, Valsa Group Modena 18, Cisterna Volley 15, Sonepar Padova 14, Yuasa Battery Grottazzolina 14, Gioiella Prisma Taranto 11, Mint Vero Volley Monza 9.

1 incontro in meno: Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Cisterna Volley e Sonepar Padova.