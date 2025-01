Va in scena la 7a di ritorno

ROMA -Messi in archivio sia lo spettacolare weekend di Del Monte® Coppa Italia SuperLega, caratterizzato dal trionfo finale della Cucine Lube Civitanova in una Unipol Arena sold out, sia l’en plein di qualificazioni nelle coppe europee, la SuperLega Credem Banca torna a dominare la scena con il 7° turno di ritorno della Regular Season. Si gioca domenica 2 febbraio all’insegna di scontri interessanti per l’economia della classifica. In campo alle 16.00 le quattro formazioni classificate dal secondo al quinto posto. Con live streaming su DAZN, Rana Verona, reduce da due grandi performance nella Final Four di Coppa Italia e un trofeo solo sfiorato, vuole ridurre i 5 punti di distanza sul quarto posto nel big match contro l’Itas Trentino, formazione che nello scorso fine settimana ha visto svanire i sogni di gloria al fotofinish della Semifinale di Coppa Italia, ma che poi ha conquistato il pass per i Quarti di CEV Cup e ora non vuole commettere passi falsi in SuperLega, visto che è seconda a -2 da Perugia, per di più con una gara da recuperare. Tanto appeal anche al PalaBancaSport per il confronto in live streaming su Rai Play tra la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Cucine Lube Civitanova, con il gruppo marchigiano terzo a +1 sugli emiliani e una partita ancora da recuperare. Sempre vincenti nel nuovo anno solare e imbattuti in casa dall’inizio della stagione i cucinieri sono carichi per l’ottava Coppa Italia in bacheca e la qualificazione alle Semifinali di Challenge Cup. Alle 17.00, è prevista la diretta esclusiva VBTV per lo scontro salvezza tra Mint Vero Volley Monza e Sonepar Padova, con i brianzoli reduci dalla qualificazione ai Play Off di Champions League con primo posto nella Pool, e con i patavini che devono impedire ai padroni di casa di recuperare terreno. Diretta Rai Sport in calendario alle 18.00 dal PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove una Yuasa Battery Grottazzolina sempre a punti dall’inizio del girone di ritorno deve fronteggiare le ambizioni dell’Allianz Milano (sesta a -1 da Verona), approdata ai Play Off di Champions League. Alla stessa ora la sfida tra la capolista Sir Susa Vim Perugia, delusa per l’uscita di scena in Semifinale di Coppa Italia con Verona ma fresca vincitrice della Pool di Champions League, con pass per i Quarti dopo la sconfitta indolore con Ankara, e la Gioiella Prisma Taranto , che nell’ultimo turno ha piegato Monza al tie-break. Chiusura alle 19.00, con live streaming su DAZN di Cisterna Volley – Valsa Group Modena, separate da 1 punto, con gli emiliani avanti e i pontini in attesa di recuperare la trasferta a Trento. Si ricorda inoltre che prima di tutte le partite di volley del weekend (in tutte le categorie) si osserverà un minuto di silenzio per la scomparsa di Simonetta Avalle.

Derby dell’Adige n. 49 tra Rana Verona e Itas Trentino. I precedenti vedono avanti i dolomitici con 35 vittorie a 13, ma il gioco espresso da entrambe le squadre in Coppa Italia fa presagire una sfida tirata. Sia i trentini che gli scaligeri hanno mostrato un livello a tratti altissimo, ma si sono dovute arrendere alla Lube nei rispettivi tie-break, in Semifinale e Finale. Gli uomini di Fabio Soli si sono rifatti con l’approdo ai Quarti di Cev Cup eliminando i rivali rumeni, mentre i veneti sono pronti a far valere il fattore campo, sempre più consapevoli di essere un gruppo affiatato ma con un grande solista come Noumory Keita, che con i suoi 90 punti in tre gare di Coppa “fa paura”. Tanti ex nei roster: da una parte Giulio Magalini e Nicola Pesaresi, dall’altra Lorenzo Cortesia, Donovan Dzavoronok e Aidan Zingel. Ex nello staff: su un fronte lo scoutman Fabio Dalla Fina, sull’altro coach Radostin Stoytchev e Dario Simoni.

Incrocio n. 15 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova. Gli emiliani finora hanno collezionato solo 2 successi su 14 sfide con i biancorossi. Visto il valore in campo c’è da attendersi l’ennesima battaglia sportiva di un periodo pieno di big match. Gli uomini di Andrea Anastasi, quarti a 35 punti, hanno avuto tempo per preparare nei dettagli la sfida, la truppa di Giampaolo Medei, terza a quota 36 con un match da recuperare e fresca vincitrice della Del Monte® Coppa Italia, non ha lesinato le forze tra Final Four bolognese e Quarti di Challenge Cup, valso il pass per le Semifinali. Gli emiliani hanno i numeri per fermare gli ospiti, imbattuti da 8 gare tra tutte le competizioni, ma i cucinieri sono in stato di grazia. Tre ex: da una parte Fabio Ricci e Robertlandy Simon, dall’altra Adis Lagumdzija. Record vicini per Alessandro Bovolenta (29 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season) e Yuri Romanò (7 punti ai 3000 in carriera).

lla vigilia dell’incontro n. 31 tra Mint Vero Volley Monza e Sonepar Padova (16 a 14 i successi nei precedenti), la formazione di casa naviga all’ultimo posto in campionato, ma ha staccato il pass per i Quarti di Champions League da prima classificata nella Pool europea grazie al successo in rimonta sui tedeschi del Giesen. Nonostante la leadership, per una questione di ranking, il Consorzio se la vedrà con i campioni d’Italia di Perugia nel doppio scontro continentale, un remake della Finale Scudetto 2023/24. Prima coach Massimo Eccheli dovrà correggere il tiro in campionato. I patavini, noni in classifica con un match da recuperare, vogliono il colpo esterno per mettersi al sicuro e ampliare gli obiettivi, ma negli ultimi incontri giocati hanno dovuto rinunciare a Luca Porro, compresa la sfida interna persa al tie-break contro una rivale diretta come Cisterna. Un ex per parte nei roster: Taylor Averill e Marko Sedlacek. Partita n. 100 in carriera per Federico Crosato.

Il fattore campo e i 7 successi in altrettanti precedenti contro gli ionici avrebbero rappresentato un mantello ideale per le spalle larghe della capolista Sir Susa Vim Perugia in un qualsiasi periodo della stagione, ma l’infortunio di Oleh Plotnytskyi e un percorso segnato da ripetute sconfitte ravvicinate nelle varie competizioni rendono il confronto con una combattiva Gioiella Prisma Taranto tutt’altro che scontato. Anche perché la formazione pugliese, penultima a +3 da Monza, naviga in cattive acque, ma ha dato prova di saper reagire andando a punti sia in un campo ostico come il PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove è arrivata una sconfitta al tie-break con la sorprendente Grottazzolina, sia in casa nello scontro salvezza con il consorzio brianzolo. Dopo le sconfitte in SuperLega con Trento e Civitanova, i Block Devils hanno incassato la rimonta in Semifinale di Coppa Italia con Verona. Cedendo poi al tie-break in Champions contro Ankara, pur passando la Pool da leader. Yuki Ishikawa ha nel mirino i 3000 sigilli in Italia, mancano solo 10 punti.

Sempre a punti dopo il giro di boa e reduce da 4 vittorie nelle ultime 6 partite, la Yuasa Battery Grottazzolina vuole riscattare la sconfitta dell’andata nell’unico precedente con l’Allianz Milano, ma affronta una rivale che ha fermato Piacenza al tie-break nell’ultimo turno e che ha raggiunto i Play Off di Champions League da seconda nella Pool nonostante la chiusura del girone con la sconfitta in Polonia contro lo Zawiercie. Nel giro di poche settimane, invece, la matricola marchigiana, ora a 15 punti in coabitazione con Padova, è passata da una posizione più che complicata in classifica fino ad arrivare a cullare il sogno Play Off. La formazione meneghina, che ha accumulato un tesoretto di 29 punti, è sesta e ancora in lizza per un posto tra le quattro teste di serie nella corsa Scudetto. La pausa per la Coppa Italia ha dato l’occasione alle due squadre di recuperare le energie, anche se potrebbe aver spezzato il ritmo della neopromossa, che ha comunque avuto tempo per recuperare l’infortunato Tsimafei Zhukouski.

D’ora in avanti ogni sfida è delicata, ma il quinto faccia a faccia tra Cisterna Volley e Valsa Group Modena lo è in maniera particolare. I padroni di casa, sconfitti in tre dei quattro precedenti, ma capaci di imporsi al tie-break al PalaPanini all’andata, sono ottavi in classifica a -1 dagli emiliani e devono recuperare la trasferta a Trento del 1° turno di ritorno. Una vittoria nello scontro diretto da parte di una delle due rivali potrebbe fare la differenza nell’economia della classifica a questo punto della stagione. Prima della sosta per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia il collettivo laziale ha ritrovato la vittoria espugnando Padova al tie-break, mentre la compagine modenese ha lottato con tutte le forze contro Verona cedendo nelle fasi finali dei tre set disputati. Due gli ex del match, Michele Baranowicz e Daniele Mazzone, entrambi con trascorsi a Modena. Simone Anzani è vicino ai 2000 punti nelle Regular Season (-14).

TUTTE LE SFIDE-

Rana Verona - Itas Trentino

Derby dell’Adige n. 49 tra Rana Verona e Itas Trentino. I precedenti vedono avanti i dolomitici con 35 vittorie a 13, ma il gioco espresso da entrambe le squadre in Coppa Italia fa presagire una sfida tirata. Sia i trentini che gli scaligeri hanno mostrato un livello a tratti altissimo, ma si sono dovute arrendere alla Lube nei rispettivi tie-break, in Semifinale e Finale. Gli uomini di Fabio Soli si sono rifatti con l’approdo ai Quarti di Cev Cup eliminando i rivali rumeni, mentre i veneti sono pronti a far valere il fattore campo, sempre più consapevoli di essere un gruppo affiatato ma con un grande solista come Noumory Keita, che con i suoi 90 punti in tre gare di Coppa “fa paura”. Tanti ex nei roster: da una parte Giulio Magalini e Nicola Pesaresi, dall’altra Lorenzo Cortesia, Donovan Dzavoronok e Aidan Zingel. Ex nello staff: su un fronte lo scoutman Fabio Dalla Fina, sull’altro coach Radostin Stoytchev e Dario Simoni.

PRECEDENTI: 48 (35 successi Itas Trentino, 13 successi Rana Verona)

EX: Lorenzo Cortesia a Trento nel 2020/21; Donovan Dzavoronok a Trento nel 2022/23; Aidan Zingel a Trento nel 2017/18; Giulio Magalini a Verona nel 2020/21, 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Verona nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 - Allenatori: Dario Simoni a Trento nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Radostin Stoytchev a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16; Fabio Dalla Fina a Verona nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Ci aspetta una gara contro una delle squadre più forti in Italia, che adesso ha anche la possibilità di puntare al primo posto. Nel proprio roster, Trento ha i migliori giocatori italiani come Sbertoli, Michieletto, Lavia, Laurenzano, che gli permettono di avere in tutti i ruoli una formazione ben equilibrata. Michieletto fa la differenza in attacco, ma ricevono anche molto bene, oltre ad avere buone individualità che possono decidere la partita. Sarà una partita complicata e come al solito dobbiamo mettercela tutta in campo. La finale di coppa ha confermato ai giocatori che lavorando e giocando in un certo modo si può competere con le squadre più forti ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Si tratta di una partita importante per voltare pagina e provare a smaltire la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia in semifinale, tornando a giocare una buona pallavolo e facendo soprattutto tesoro delle indicazioni emerse nel corso del precedente weekend. Troveremo una Verona sicuramente galvanizzata dal bel percorso sostenuto nella stessa competizione. Sarà difficilissimo ma anche molto stimolante provare a portare a casa la vittoria ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova

Incrocio n. 15 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova. Gli emiliani finora hanno collezionato solo 2 successi su 14 sfide con i biancorossi. Visto il valore in campo c’è da attendersi l’ennesima battaglia sportiva di un periodo pieno di big match. Gli uomini di Andrea Anastasi, quarti a 35 punti, hanno avuto tempo per preparare nei dettagli la sfida, la truppa di Giampaolo Medei, terza a quota 36 con un match da recuperare e fresca vincitrice della Del Monte® Coppa Italia, non ha lesinato le forze tra Final Four bolognese e Quarti di Challenge Cup, valso il pass per le Semifinali. Gli emiliani hanno i numeri per fermare gli ospiti, imbattuti da 8 gare tra tutte le competizioni, ma i cucinieri sono in stato di grazia. Tre ex: da una parte Fabio Ricci e Robertlandy Simon, dall’altra Adis Lagumdzija. Record vicini per Alessandro Bovolenta (29 attacchi vincenti ai 1000 in Regular Season) e Yuri Romanò (7 punti ai 3000 in carriera).

PRECEDENTI: 14 (12 successi Cucine Lube Civitanova, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Fabio Ricci a Lube nel 2012/13; Robertlandy Simon a Lube nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Adis Lagumdzija a Piacenza nel 2021/22

Robertlandy Simon (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci aspetta una partita molto difficile, affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento e la recente vittoria in Coppa Italia lo dimostra. La Lube gioca bene, non toglierei nulla ai nostri avversari perché anche noi abbiamo grandi mezzi e possiamo competere con tutti, dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. La Lube ha costruito il suo percorso come lo sta facendo Verona, Milano, Perugia, noi dobbiamo costruire il nostro percorso come stanno facendo le altre. Quello che ci differenza da Civitanova sono i dettagli, loro riescono a farli bene in campo, noi non sempre ».

Giampaolo Medei (Allenatore (Cucine Lube Civitanova)- « Da adesso in avanti il cammino per noi sarà ancora più complicato perché il nostro scalpo è diventato più appetitoso. Già quando si gioca contro la Lube tutti hanno una motivazione supplementare, ora che abbiamo vinto la Coppa Italia nessuno ci sottovaluterà. Mi aspetto una sfida davvero complicata a Piacenza. Dopo la vittoria in Challenge e il giovedì di riposo per ricarburare le energie, siamo tornati in palestra a lavorare sodo come sempre al fine di arrivare pronti alla battaglia sportiva con la Gas Sales Bluenergy ».

Mint Vero Volley Monza - Sonepar Padova

Scontro salvezza all'orizzonte per la MINT Vero Volley Monza che domenica 2 febbraio alle ore 17:00 (diretta VBTV) aspetta, insieme a tutta l'Opiquad Arena, la Sonepar Padova per una sfida da vivere "All for One". Dopo la bella vittoria nell'ultimo turno della Pool B di CEV Champions League, che ha regalato ai brianzoli l'accesso diretto ai quarti di finale, Beretta e compagni sono determinati a ritrovare il sorriso anche in SuperLega Credem Banca. Confronto numero 30 con la bilancia che pende ancora in favore dei monzesi: 16 successi contro i 14 dei padovani, che tuttavia si sono aggiudicati la gara di andata per 3-0 lo scorso novembre. Due invece gli ex, uno per parte: Taylor Averill ha trascorso due stagioni a Padova nel 2015/16, 2016/17, mentre Marko Sedlacek è stato a Monza nel 2019/20 e 2020/21.

PRECEDENTI: 30 (16 successi Mint Vero Volley Monza, 14 successi Sonepar Padova)

EX: Taylor Averill a Padova nel 2015/16, 2016/17; Marko Sedlacek a Monza nel 2019/20, 2020/21

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Contro Padova ci attende una partita cruciale per la nostra classifica. Non sarà semplice, ma stiamo lavorando per essere pronti e all’altezza della sfida. Il supporto dell'Arena sarà fondamentale per darci la spinta necessaria in questo confronto impegnativo, in cui dovremo dare tutto e andare oltre ogni difficoltà ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)-« Abbiamo sfruttato queste settimane in palazzetto per lavorare intensamente e cercare di migliorare ulteriormente il nostro livello di gioco. In questa ultima fase del Campionato ci giochiamo molto, quindi ogni piccolo miglioramento può rivelarsi fondamentale e fare la differenza. Domenica Monza si giocherà una sorta di finale contro di noi. Noi dobbiamo esserne consapevoli, ma questo non ci spaventa. Anche per noi è una partita fondamentale, come del resto lo sono tutte in questa fase della stagione ».

Sir Susa Vim Perugia - Gioiella Prisma Taranto

Il fattore campo e i 7 successi in altrettanti precedenti contro gli ionici avrebbero rappresentato un mantello ideale per le spalle larghe della capolista Sir Susa Vim Perugia in un qualsiasi periodo della stagione, ma l’infortunio di Oleh Plotnytskyi e un percorso segnato da ripetute sconfitte ravvicinate nelle varie competizioni rendono il confronto con una combattiva Gioiella Prisma Taranto tutt’altro che scontato. Anche perché la formazione pugliese, penultima a +3 da Monza, naviga in cattive acque, ma ha dato prova di saper reagire andando a punti sia in un campo ostico come il PalaSavelli di Porto San Giorgio, dove è arrivata una sconfitta al tie-break con la sorprendente Grottazzolina, sia in casa nello scontro salvezza con il consorzio brianzolo. Dopo le sconfitte in SuperLega con Trento e Civitanova, i Block Devils hanno incassato la rimonta in Semifinale di Coppa Italia con Verona. Cedendo poi al tie-break in Champions contro Ankara, pur passando la Pool da leader. Yuki Ishikawa ha nel mirino i 3000 sigilli in Italia, mancano solo 10 punti.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Davide Candellaro a Taranto nel 2009/10; Aimone Alletti a Perugia nel 2012/13; Tim Held a Perugia nel 2023/24; Filippo Lanza a Perugia nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Jan Zimmermann a Perugia nel 2020/21

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Mi aspetto una partita complicata, ma per una ragione: innanzitutto tutte le squadre nel campionato italiano possono metterti in difficoltà e in questo periodo ancora di più perchè sono tutti alla ricerca di punti per raggiungere i propri obiettivi; chi i Play Off, chi la salvezza e quindi anche una squadra come Taranto deve venire qui a far punti. La qualità non manca. Noi in un certo senso vogliamo riprendere il nostro cammino e il nostro percorso e sarebbe importante per noi tornare a far bene, indipendentemente dal risultato. Per me l'obiettivo principale è fare uno step in più a livello di prestazione e di performance. Taranto è una squadra che ha delle qualità e chiaramente quando una squadra lotta per salvarsi spesso alterna periodi buoni a periodi meno buoni, però la qualità c'è. Ha un palleggiatore esperto come Jan Zimmerman che conosciamo molto bene, è una squadra che per me gioca bene ed è in piena lotta per salvarsi. Ha delle qualità soprattutto nella fase break, hanno buoni battitori e dovremo essere bravi noi a cercare di staccarli, tenendo la palla lontana da rete ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Allianz Milano

Sempre a punti dopo il giro di boa e reduce da 4 vittorie nelle ultime 6 partite, la Yuasa Battery Grottazzolina vuole riscattare la sconfitta dell’andata nell’unico precedente con l’Allianz Milano, ma affronta una rivale che ha fermato Piacenza al tie-break nell’ultimo turno e che ha raggiunto i Play Off di Champions League da seconda nella Pool nonostante la chiusura del girone con la sconfitta in Polonia contro lo Zawiercie. Nel giro di poche settimane, invece, la matricola marchigiana, ora a 15 punti in coabitazione con Padova, è passata da una posizione più che complicata in classifica fino ad arrivare a cullare il sogno Play Off. La formazione meneghina, che ha accumulato un tesoretto di 29 punti, è sesta e ancora in lizza per un posto tra le quattro teste di serie nella corsa Scudetto. La pausa per la Coppa Italia ha dato l’occasione alle due squadre di recuperare le energie, anche se potrebbe aver spezzato il ritmo della neopromossa, che ha comunque avuto tempo per recuperare l’infortunato Tsimafei Zhukouski.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Allianz Milano)

EX: Nessuno

Dusan Petkovic (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Milano è un team che non gioca troppo sulle individualità, credo che abbiano un ottimo impianto di squadra, una volta gioca meglio uno e la volta successiva l’altro e credo che questa sia l’idea con cui lavora il loro coach. Spero che tutti i giocatori siano della partita e che noi possiamo mostrare la nostra migliore pallavolo. Noi dobbiamo pensare alla nostra metà campo, giocando come stiamo facendo nell’ultimo periodo. Milano sta giocando molto bene in questo momento, sono in ottima forma; noi sappiamo che il nostro plus in questa seconda parte di stagione è la nostra energia e il fatto di non mollare mai, dobbiamo fare lo stesso contro Milano, mettendo in campo tutto quello che abbiamo e vedremo alla fine se sarà abbastanza ».

Davide Gardini (Allianz Milano)- « Grottazzolina è una squadra che in questo momento del campionato sta giocando a un buonissimo livello. Ha vissuto un girone di andata complicato, ma ora sono usciti da quella fase e stanno esprimendo un’ottima pallavolo. Noi dovremo farci aiutare probabilmente a livello tecnico dalla nostra battuta. Dobbiamo essere incisivi dai nove metri, per cercare di tenerli un po’ più alle corde, ma allo stesso tempo rimanere anche tranquilli quando loro esprimeranno tutte le loro migliori caratteristiche. Di certo ci possono mettere in difficoltà e in quei momenti sarà necessario mantenere la calma per cercare di portare a casa un’altra vittoria in campionato. Sarà una partita molto diversa rispetto a quella dell’andata. Oggi Grottazzolina ha acquisito consapevolezza e spensieratezza, da quando ci siamo affrontati la prima volta la loro situazione in classifica è migliorata in modo netto. Non hanno ancora in mano la salvezza garantita, ma hanno dimostrato di potere rimanere in SuperLega. La diversa mentalità permette di fare cose molto buone in campo in tutti i momenti della partita e questa spensieratezza acquisita dalla squadra di Ortenzi sarà un’arma importante per loro contro la quale dovremo fare i conti ».

Cisterna Volley - Valsa Group Modena

D’ora in avanti ogni sfida è delicata, ma il quinto faccia a faccia tra Cisterna Volley e Valsa Group Modena lo è in maniera particolare. I padroni di casa, sconfitti in tre dei quattro precedenti, ma capaci di imporsi al tie-break al PalaPanini all’andata, sono ottavi in classifica a -1 dagli emiliani e devono recuperare la trasferta a Trento del 1° turno di ritorno. Una vittoria nello scontro diretto da parte di una delle due rivali potrebbe fare la differenza nell’economia della classifica a questo punto della stagione. Prima della sosta per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia il collettivo laziale ha ritrovato la vittoria espugnando Padova al tie-break, mentre la compagine modenese ha lottato con tutte le forze contro Verona cedendo nelle fasi finali dei tre set disputati. Due gli ex del match, Michele Baranowicz e Daniele Mazzone, entrambi con trascorsi a Modena. Simone Anzani è vicino ai 2000 punti nelle Regular Season (-14).

PRECEDENTI: 4 (1 successo Cisterna Volley, 3 successi Valsa Group Modena)

EX: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13; Daniele Mazzone a Modena nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Contro Valsa Group Modena sarà una partita importante, la classifica dice che in campo si affronteranno due squadre con valori simili. Dovremo essere attenti al loro servizio, che può mettere in difficoltà e dove dovremo essere bravi a risolvere situazioni complicate. La squadra sta bene, si allena cosciente delle potenzialità che ha, delle opportunità che ha di entrare nei Play Off e magari di entrarci consapevole dei propri mezzi ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- «Daremo il massimo ogni giorno per preparare la trasferta importante di domenica con Cisterna. Mi aspetto un match difficile, lo è stato anche all’andata e dovremo essere molto solidi contro un avversario che cercherà in ogni modo di metterci in difficoltà ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO–

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

Rana Verona – Itas Trentino Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea (Marotta Michele)

Domenica 2 febbraio 2025, ore 16.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Curto Giuseppe, Cerra Alessandro (Nava Stefano)

Domenica 2 febbraio 2025, ore 17.00

Mint Vero Volley Monza – Sonepar Padova Arbitri: Zavater Marco, Caretti Stefano (Pristerà Rachela)

Domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00

Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 2 febbraio 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano Arbitri: Carcione Vincenzo, Giardini Massimiliano

Domenica 2 febbraio 2025, ore 19.00

Cisterna Volley – Valsa Group Modena Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Vagni Ilaria (Merli Maurizio)

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 42, Itas Trentino 40, Cucine Lube Civitanova 36, Gas Sales Bluenergy Piacenza 35, Rana Verona 30, Allianz Milano 29, Valsa Group Modena 18, Cisterna Volley 17, Sonepar Padova 15, Yuasa Battery Grottazzolina 15, Gioiella Prisma Taranto 13, Mint Vero Volley Monza 10.