Starting Six: Monza rialza la testa

In Match&Play Pasquale Di Santillo ci offre un'approfondita analisi del turno di campionato che ha rimescolato le carte nella parte bassa della classifica. Il risultato più importante è quello centrato da Monza che, con le spalle a muro e una situazione a dir poco compromessa, ha centrato una vittoria fondamentale contro Padova per ritronare in corsa per la salvezza. Con i tre punti la squadra di Eccheli raggiunge all'ultimo posto Taranto e contemporaneamente riporta la squadra di Cuttini nella bagarre. I pugliesi di Boninfante sono caduti pesantemente a Perugia contro la capolista che ritrova il sorriso dopo quattro sconfitte consecutive fra campionato e Coppe e può gioire anche per il ritorno in campo, sia pure ancora per pochi minuti, del bomber Plotnytskyi. Continua ad inanellare successi pesanti Grottazzolina, sempre più lontana dalla zona calda, che supera al tie break anche Milano. Nelle parti alte della classifica largo successo di Trento sul difficile campo di Verona mentre Civitanova, che in questo periodo della stagione sta viaggiando a mille, è andata a vincere a Piacenza corroborando il terzo posto in classifica. Spettacolo e match dalle grandi a Cisterna dove i pontini la spuntano al tie break contro Modena prendendosi due punti che possono valere i Play Off.

Overthestat analizza le migliori performance, nei tre fondamentali, della 7a di ritorno.

Fra i bomber spicca la prestazione di Petkovic (Grottazzolina) con 30 palloni vincenti, seguito da Davyskiba (Modena) con 25 e Buchegger (Modena) con 24. Dai nove metri il più efficace è Semeniuk (Perugia) con 5 aces poi tre specialisti con 4 ace: Michieletto (Trento), Garcia (Trento) e Buchegger. A muro i migliori sono in tre a condividere la miglior performance con 5 muri: Mazzone (Cisterna), Caneschi (Milano) e Comparoni (Grottazzolina).

Nelle classifiche generali dopo 18 giornate il miglior marcatore è sempre Keita (Verona) con 391 punti seguito da Reggers (Milano) con 329 e da Michieletto con 321. Fra gli acers in vetta, nonostante sia fuori da tempo, Plotnytskyi (Perugia) con 39, seguito da Buchegger con 37 e da Michieletto con 33. Tra i muratori il migliore è Nedeljkovic (Cisterna) con 50 blocks, al secondo posto, con 40, Alonso (Taranto), segue Demyanenko (Grottazzolina) con 39.

In On Fire Dusan Petkovic merita il proscenio per le performance che stanno trascinando Grottazzolina alla salvezza. Decisivo nella sfida con Milano, nella quale ha messo a segno 30 punti, nonostante una caviglia in disordine, è stato ancora una volta protagonista facendo fede alla sua fama di grande bomber. Per lui

1662 punti realizzati nel nostro campionato ai quali, giura di volerne aggiungere ancora molti altri.