Trento-Piacenza, sabato di lusso in Superlega

Si comincia domani con la sfida delle 20.30 in diretta su Rai Sport tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza, rispettivamente seconda forza del torneo (con una gara ancora da recuperare) e 4a in classifica con quattro lunghezze di ritardo dal gradino più basso del podio. Domenica, alle 16.00, si gioca su due campi. Rana Verona, che ha annunciato l’ingaggio dello schiacciatore statunitense Jordan Matthew Ewert, vuole riavvicinarsi al quarto posto e intende riuscirci nell’invitante cornice del Pala AGSM AIM Forum, davanti alle telecamere di DAZN, ma deve fare i conti con la rediviva Mint Vero Volley Monza, che ha agganciato Taranto a 13 punti lasciando agli ionici l’ultima posizione per numero di vittorie. In simultanea, con esclusiva VBTV, la capolista Sir Susa Vim Perugia ospita la squadra del momento, la Yuasa Battery Grottazzolina, che ha totalizzato 15 dei suoi 17 punti dopo il giro di boa alimentando una vera e propria favola sportiva. Alle 18.00, con diretta Rai Sport, per non finire in apnea, la Gioiella Prisma Taranto è costretta a far valere il fattore PalaMazzola contro Cisterna Volley, che gravita in zona Play Off con una gara da recuperare, ma non è in vena di relax. Sempre alle 18.00, con live streaming sulla piattaforma DAZN, torna il “classico” al PalaPanini tra Valsa Group Modena e Cucine Lube Civitanova. I padroni di casa devono difendere la permanenza in zona Play Off, gli ospiti vogliono tutelare la terza piazza, entrambe sperano di raccogliere anche di più da un incontro ricco di ex di spessore. Il turno si chiude alle 19.00 con Allianz Milano – Sonepar Padova, in esclusiva su VBTV. I 15 punti di differenza in favore dei meneghini non devono ingannare perché, quando sono in serata, entrambe le squadre propongono un gioco di livello molto elevato, si prospetta un confronto appassionante.

TUTTE LE SFIDE-

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Sfida n. 23 tra l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i dolomitici dominanti nei precedenti con 16 successi a 6 e capaci di espugnare il campo emiliano in quattro set all’andata. Gli uomini di Fabio Soli, vittoriosi con un 3-0 corsaro a Verona nell’ultimo turno, sono secondi in classifica a -2 da Perugia, con una gara giocata in meno rispetto ai Block Devils. Gli ospiti, quarti a quota 35, devono scrollarsi di dosso le scorie legate alla debacle casalinga contro la “bestia nera” Lube. I gialloblù accolgono due ex da rivali, Gianluca Galassi e Uros Kovacevic. Sul fronte trentino si avvicinano i 2500 punti in carriera per Alessandro Michieletto, distanti 27 lunghezze, mentre sulla porzione di campo emiliana, l’emergente Alessandro Bovolenta guarda da vicino i 1000 attacchi vincenti nelle stagioni regolari. Ne mancano 29 a segno.

PRECEDENTI: 22 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 16 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Uros Kovacevic a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Sarà a tutti gli effetti un big match, tenendo conto di quanto sia qualitativa e profonda la rosa di Piacenza, che arriverà a Trento sabato sera per provare ad ottenere il successo. Dal canto nostro contiamo molto sul fattore campo, ben sapendo che in questo rush finale ogni punto conquistato per la classifica può fare la differenza per ottenere il miglior piazzamento possibile. Sarà una grande serata di volley ».

Uros Kovacevic (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Sappiamo bene che ci attende una partita molto difficile contro una squadra che sta attraversando un ottimo momento. Noi veniamo da una brutta partita e vogliamo fare vedere che anche contro le grandi possiamo fare bene, abbiamo tutto per fare bene. Certamente dovremo concretizzare al meglio ogni occasione e soprattutto non perderci alle prime difficoltà che sicuramente contro Trento arriveranno durante la partita. Torno volentieri a Trento, ultima squadra italiana in cui ho giocato prima di arrivare a Piacenza, dove ho vinto un mondiale per club e una Coppa Cev ».

Rana Verona - Mint Vero Volley Monza

Capitolo n. 25 tra Rana Verona e Mint Vero Volley Monza, con gli scaligeri vittoriosi 15 volte contro le 9 dei brianzoli, che si imposero all’andata. Il collettivo di Radostin Stoytchev, rinforzato dall’arrivo di Jordan Ewert, vanta un buon quinto posto, ma la sconfitta netta nel proprio quartier generale per mano di Trento in campionato e la precedente delusione per la conquista sfumata al tie-break della Coppa Italia contro Civitanova impongono ai veneti di reagire subito con una prova importante. Sul fronte opposto ci si attende un gruppo lombardo rivitalizzato dal 3-1 interno inflitto a Padova. Ora che, classifica alla mano, Monza ha agganciato Taranto, mettendo il naso avanti per maggior numero di vittore, i giganti di Massimo Eccheli devono scendere in campo con il giusto approccio. Quattro gli ex: da una parte l’infortunato Donovan Dzavoronok e lo scoutman Roberto Di Maio, dall’altra Marco Gaggini e Leandro Mosca, ancora out.

PRECEDENTI: 24 (9 successi Mint Vero Volley Monza, 15 successi Rana Verona)

EX: Donovan Dzavoronok a Monza nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Marco Gaggini a Verona nel 2022/23; Leandro Mosca a Verona nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Roberto Di Maio a Monza nel 2011/12, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Storicamente tra noi e Monza ci sono sempre state partite interessanti. Per loro così come per noi questo match ha un peso particolare in classifica. Hanno tre grandissimi giocatori come Cachopa, Juantorena e Averill, che hanno vinto tutto, oltre a elementi d'esperienza come Szwarc, Beretta e Di Martino. Mi aspetto una partita davvero complicata, perché hanno un buonissimo cambio palla, soffrono solo se la palla si allontana da rete. Chiaramente a ogni squadra servono i punti, ma in particolare a quelle che devono salvarsi. Ewert è un inserimento importante per l'economia della squadra, ci auguriamo ci dia una grande mano ».

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Verona rappresenta un'altra tappa fondamentale di questo nostro finale di stagione. Sappiamo bene che affronteremo una squadra forte e motivata, quindi sarà essenziale scendere in campo con la determinazione di lottare fino all’ultima palla ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Vim Perugia

Yuasa Battery Grottazzolina e Sir Susa Vim Perugia si ritrovano sotto rete per la seconda volta dopo il match di andata vinto in tre set dai campioni d’Italia al PalaBarton. Da allora molte cose sono cambiate. La matricola marchigiana ha preso consapevolezza della propria forza e ha dimostrato di avere un grande cuore, dando vita a un’alchimia riassunta dopo il successo al tie-break contro Milano nell’abbraccio di coach Massimiliano Ortenzi al suo bomber Dusan Petkovic (14 attacchi vincenti ai 1500 in Italia), che ha voluto restare in campo nonostante una caviglia dolorante. La situazione è cambiata anche sul fronte umbro. Da macchina perfetta, la squadra perugina ha richiesto un cambio dell’olio dopo una sequela di infortuni che avrebbero messo in ginocchio chiunque. La Sir, in realtà, non si è mai inginocchiata, ma ha sempre lottato fino alla fine, perdendo contro squadre di alto rango. Oleh Plotnytskyi sta recuperando e questo porterà ossigeno, muscoli e carica alla formazione bianconera nelle prossime settimane. A Porto San Giorgio ci sarà da sudare contro il team dell’ex Sir Tsimafei Zhukouski.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Sir Susa Vim Perugia)

EX: Tsimafei Zhukouski a Perugia nel 2019/20

Manuele Marchiani (Yuasa Battery Grottazzolina)- «Non dobbiamo pensare troppo al nostro avversario, ma a lavorare moltissimo sulle nostre qualità per rendere la vita ancora più difficile a Perugia. E’ una squadra fortissima, ma noi come sempre proveremo a fare del nostro meglio in campo. Abbiamo fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi. Se loro saranno più bravi di noi, saremo i primi a complimentarci con loro e stringer loro la mano. Ma senza dubbio gliela faremo sudare. Abbiamo il sostegno del nostro pubblico che è sempre un’arma molto importante in gare come questa, ma soprattutto in una fase così delicata della stagione ».

Gioiella Prisma Taranto - Cisterna Volley

Nel momento più delicato della sua stagione, la Gioiella Prisma Taranto, relegata all’ultimo posto in coabitazione con Monza, ma con una vittoria in meno dei brianzoli, cerca il suo primo successo al quarto tentativo contro Cisterna Volley, settima in classifica con una partita da recuperare. La reazione degli ionici nell’ultimo set andato in scena a Perugia domenica scorsa fa ben sperare coach Dante Boninfante, ma Guillermo Falasca sa che il suo team ha le carte in regola per martellare in attacco anche su un campo difficile come quello pugliese; inoltre, le maratone vincenti a Padova con la Sonepar e in casa con la Valsa Group hanno rigenerato l’ambiente. Tra i padroni di casa il veterano Filippo Lanza prenota i 2500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari, mentre tra i pontini Jordi Ramon insegue i 500 punti in Regular Season (-16), il centrale Enrico Diamantini mette nel mirino il muro vincente numero 300 in carriera.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Cisterna Volley)

EX: Nessuno

Filippo Lanza (Gioiella Prisma Taranto)- « Adesso cominciano i nostri "Play Off", con partite fondamentali per la salvezza, un periodo molto stimolante per un atleta in cui ci si giocherà tutto. Domenica si affronterà una squadra in salute, impegnata in un buon campionato, ma l’obiettivo della Gioiella Prisma resta immutato: essere fedeli al proprio scopo. Cisterna ha sempre dimostrato di poter mettere in campo un gioco eccellente, grazie a giocatori fondamentali; è anche formata da gente esperta che conosce la SuperLega e sanno quando attivarsi per ottenere risultati. Non ci aspettiamo una squadra disorganizzata o qualcuno che arrivi con l’atteggiamento di chi si crede già superiore. Anzi, verranno qui determinati a conquistare un posto definitivo e a allontanarsi da Modena. Questo è il loro obiettivo, mentre noi ne abbiamo un altro. Vedremo chi la spunterà ».

Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)- « La squadra sta bene, siamo contenti del successo contro Valsa Group Modena, una vittoria importante per il nostro percorso. Ora ci aspetta una sfida altrettanto importante contro Gioiella Prisma Taranto. Siamo consapevoli che loro faranno di tutto per la vittoria, avendo un calendario non semplice per realizzare il loro obiettivo. Hanno un tifo molto caloroso, che gli ha permesso di fare molto bene in casa, giocare al PalaMazzola è sempre difficile. Personalmente sto affrontando queste partite con entusiasmo, cercando di fare il massimo ogni volta. Io il migliore a muro? Sono davvero contento di questo, esprimermi a questi livelli in Superlega era un sogno che cullavo da bambino, ora non mi pongo limiti ».

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova

Scorrendo all’indietro i 110 match tra Valsa Group Modena e Cucine Lube Civitanova si possono ripercorrere oltre 30 anni di grande volley in Italia, in un vero e proprio “Classico” del volley, ed è una delle sfide giocate più volte nella storia della Serie A. La prossima è una gara che, seppur interlocutoria, potrebbe rilanciare i canarini in classifica o portare il decimo successo consecutivo in tutte le competizioni ai biancorossi. I padroni di casa, ottavi, vengono dalla sconfitta choc a Cisterna, gli ospiti tornano in Emilia per consolidare il terzo posto dopo la vittoria della Coppa Italia a Bologna e la prova maiuscola in campionato a Piacenza. I tanti ex meriterebbero un capitolo dedicato: da una parte Simone Anzani, Luciano De Cecco, Jacopo Massari, Dragan Stankovic e Alberto Giuliani in panchina, dall’altra Mattia Boninfante, Adis Lagumdzija, Santiago Orduna e, in panchina, Giampaolo Medei. Per lui trascorsi nello staff modenese. Eric Loeppky si presenta al PalaPanini con 19 punti da realizzare per raggiungere quota 1500 in Italia.

PRECEDENTI: 110 (65 successi Cucine Lube Civitanova, 45 successi Valsa Group Modena)

EX: Simone Anzani a Lube nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Luciano De Cecco a Lube nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; Jacopo Massari a Lube nel 2018/19, 2019/20; Dragan Stankovic a Lube nel 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19; Mattia Boninfante a Modena nel 2023/24; Adis Lagumdzija a Modena nel 2022/23; Santiago Orduna a Modena nel 2016/17 - Allenatori: Alberto Giuliani a Lube nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15; Giampaolo Medei a Modena nel 2011/12

Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)- « Ci attende una partita tosta, troveremo sicuramente un PalaPanini pieno e degli avversari agguerriti. Modena ha lasciato per strada punti importanti e ci aspetterà con il coltello tra i denti. Noi dovremo scendere in campo con altrettanta determinazione e la testa giusta. Siamo in forma, veniamo da una striscia impressionante di vittorie e non dobbiamo rilassarci. Abbiamo spezzato il tabù delle trasferte vincendo su campi difficili e vogliamo ripeterci ».

Allianz Milano - Sonepar Padova

Nell’ultima sfida del fine settimana si misurano Allianz Milano e Sonepar Padova per la 24a volta tra massima serie e A2. Sono 16 le vittorie dei meneghini negli scontri diretti, compreso il 3-0 corsaro dell’andata, 7 i successi dei patavini. In classifica gli ambrosiani hanno agganciato Verona prendendo 1 punto nelle Marche contro Grottazzolina, ma gli scaligeri hanno il naso avanti per il quoziente set più alto, Milano è sesta. La squadra di Jacopo Cuttini, caduta in quattro set a Monza, è decima a -2 da Grottazzolina e a -4 dalla zona Play Off. Marco Falaschi e compagni, che ritrovano due ex in veste di rivali, ovvero Davide Gardini (25 punti ai 1000 in Regular Season) e Yacine Louati, devono ancora recuperare il match interno del 1° turno di ritorno contro Civitanova (in programma il 20 febbraio in diretta Rai). Gara n. 300 per Matteo Pedron nelle stagioni regolari. La formazione di coach Jacopo Cuttini e di Luca Porro arriverà all’Allianz Cloud con una grande fame di punti e per i padroni di casa sarà indispensabile una prestazione migliore rispetto a quella dell’ultima uscita contro la Yuasa Battery Grottazzolina. Servizio e muro sono le migliori armi dei veneti. Contro Monza, in quattro set, la Sonepar ha messo 7 ace e 11 muri. Oltre all’azzurro Porro, fratello del palleggiatore di Allianz, Paolo, gli attaccanti con più punti nelle braccia sono l’opposto Masulovic e l’altro laterale, Sedlacesopk. Allianz Milano non perde nell’ex Palalido dallo scorso 27 ottobre 2024 era stata la partita contro la Rana Verona, squadra che Milano ora ha raggiunto al quinto posto e 30 punti (i veneti con lo stesso numero di vittorie hanno un migliore quoziente set). I precedenti tra le due squadre sono 23 con 16 successi Allianz e 7 Sonepar. Due gli ex in campo, entrambi in quello di Allianz Milano, si tratta del già citato francese Louati a Padova nel 2018/19 e di Davide Gardini che aveva schiacciato in Veneto nelle due ultime stagioni.

PRECEDENTI: 23 (16 successi Allianz Milano, 7 successi Sonepar Padova)

EX: Davide Gardini a Padova nel 2022/23, 2023/24; Yacine Louati a Padova nel 2018/19

Jacopo Larizza (Allianz Milano)- « Quella contro Padova per noi sarà sicuramente una partita molto importante. Vogliamo riscattarci subito dall’ultima sconfitta. Certo sarà una sfida tosta, perché la Sonepar, come era Grottazzolina, è ancora impegnata nella lotta per salvarsi e verrà qua a Milano per fare punti. Noi abbiamo sperimentato domenica cosa significa giocare contro una squadra che lotta per sopravvivere fino all’ultimo pallone e non possiamo farci sorprendere ancora. Dobbiamo farci trovare assolutamente pronti e aspettarci avversari che giocheranno anche oltre le proprie possibilità dal primo all'ultimo pallone. Se guardiamo avanti, del resto, dobbiamo affrontare nelle prossime settimane un momento cruciale e impegnativo ed è fondamentale iniziare con il piede giusto, con una vittoria. Vincere dà punti in classifica, ma anche morale. Vogliamo giocarci fino in fondo la corsa al quarto posto, che vorrebbe dire il fattore campo nei Quarti di Finale Play Off e anche la qualificazione alla prossima fase di Champions League ».

Marco Falaschi (Sonepar Padova)- « Ci aspettano cinque partite fondamentali, dove ogni punto sarà decisivo. Dobbiamo andare a Milano e giocare la nostra pallavolo, senza pensare agli altri risultati. Milano avrà sicuramente voglia di riscatto, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e dare il massimo. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, perché ogni punto può fare la differenza in questa fase del Campionato. Il nostro obiettivo è chiaro e faremo tutto il possibile per raggiungerlo. Dobbiamo scendere in campo con la giusta consapevolezza e fiducia nelle nostre capacità ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 8 febbraio 2025, ore 20.30

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cesare Stefano, Carcione Vincenzo

Domenica 9 febbraio 2025, ore 16.00

Rana Verona - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Piana Rossella, Curto Giuseppe (Cecconato Luca)

Domenica 9 febbraio 2025, ore 16.00

Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Verrascina Antonella, Puecher Andrea

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto - Cisterna Volley Arbitri: Simbari Armando, Giardini Massimiliano

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zanussi Umberto, Cappello Gianluca

Domenica 9 febbraio 2025, ore 19.00

Allianz Milano - Sonepar Padova Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Cerra Alessandro