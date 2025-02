Starting Six: Monza all'ultima spiaggia

ROMA - Starting six al maschile ci introduce nei temi della 9a giornata di Superlega che ci offre sfide di grande rilevanza per la classifica, sia in testa che in coda.

Match&Play accende i riflettori sul match che si giocherà sabato nell’ Opiquad Arena di Monza dove la squadra di Eccheli, alla disperata ricerca di punti, dovrà firmare una grande impresa per superare l’Itas Trentino, come già fece nella semifinale play off della scorsa stagione. Un’altra sconfitta farebbe sprofondare i brianzoli in una posizione di classifica forse irreversibile. Sempre in anticipo la sfida tra Cisterna e Grottazzolina con i pontini che vogliono consolidare la posizione Play Off e i marchigiani che vogliono riprendere la corsa verso la salvezza. Domenica pomeriggio la capolista Perugia ospita Milano per consolidare la sua leaderschip confortata dal rientro, sia pur parziale, del bomber ucraino Plotnytskyi. Scontro diretto per il quarto posto fra Piacenza e Verona mentre Modena va a cercare continuità sul campo di una Padova che non può concedersi passi falsi. Chiude il programma il match dell’Eurosole dove Civitanova, che in casa ha vinto 14 volte su 14 in stagione, aspetta Taranto altra formazione che è in lotta per salvarsi e deve tentare il tutto per tutto per uscire con qualcosa in mano dalla trasferta marchigiana.

In Coppe Europee l’analisi delle tre partite che hanno visto protagoniste le formazioni italiane. In Champions League Milano si arrende in quattro set sul campo dell’Halkbank ed ora dovrà compiere l’impresa nel ritorno, in programma il 25 febbraio a Busto Arsizio, per cercare di conquistare i quarti di finale. In Cev Cup Trento va a vincere in casa dello Chaumont nell’andata dei quarti e vede da vicino la semifinale. In Challenge Cup Civitanova fa valere la legge del suo campo inviolato superando Ankara con il massimo punteggio Ankara avvicinandosi alla qualificazione alla finale.

L’accordo sottolinea il rinnovo dell'accordo tra Erreà e la Federazione Italiana Pallavolo Un matrimonio che continua al quale le nazionali azzurre continueranno a vestire le maglie realizzate dal noto marchio italiano per altri quattro anni, fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La collaborazione tra Fipav ed Erreà, iniziata nel 2017, ha visto entrambe le parti lavorare a stretto contatto in tutti questi anni, ottenendo risultati significativi e ambiziosi. La partnership tecnica, che si fonda nel segno del made in Italy, è stata suggellata da un ultimo quadriennio eccezionale per le nazionali azzurre seniores: oltre alla storica Medaglia d’Oro olimpica, infatti, sono arrivate la vittoria nel Campionato Mondiale maschile 2022, il doppio Campionato Europeo 2021 e i successi 2024 e 2022 nella Volley Nations League femminile. Oltre alle nazionali maggiori, Erreà sarà fornitore ufficiale del materiale tecnico anche per le giovanili azzurre, il Club Italia Femminile e le Nazionali di Sitting volley.