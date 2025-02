Starting Six: in Superlega è tempo di verdetti

ROMA- Starting Six dedicato all'universo maschile ci porta all'ultimo atto della Regular Season nella quale deveno essere emessi ancora diversi verdetti, dal primo posto conteso fra Perugia e Trento, alle posizioni per la griglia Play Off, ma soprattutto il nome della squada che scenderà in A2 fra Taranto e Monza.

In Match&Play la presentazione della sfida a distanza fra la squadra di Lorenzetti ,che sarà ospite di una Piacenza rivitalizzata dell'arrivo in panchina di Travica e ancora in lotta per il quarto posto, e Trento che andrà a giocare sul campo di Padova contro la formazione di Cuttini che non ha più nulla da chiedere alla stagione. Se fra le due capolista perdurasse la parità sarebbero i Block Devils a conqistare il primo posto in virtù di un migliore quoziente set. Infuocata la lotta per evitare la retrocessione con Taranto, che parte con un punto di vantaggio sul Monza e che ospita un Verona a caccia di punti per garantirsi il quarto posto, e Monza che aspetta una Cisterna che non potrà migliorare anche in caso di vittoria il suo quarto posto. Se le due squadre dovessero finire a pari punti sarebbero i brianzoli a festeggiare la salvezza in virtù del maggior numero di vittorie centrate nel corso della Regular Season. Una piccola speranza di raggiungere il quarto posto la nutre anche Milano, che ospita Modena, ma dovrà vincere e sperare nei contemporanei ko di Verona e Piacenza. Senza nessun risvolto di classifica la sfida Civitanova-Grottazzolina, con i cucinieri già terzi matematicamente e gli uomini di Ortenzi che hanno già matematicamente conquistato una storica salvezza..

MVP ci riporta al precedente turno di campionato indicando i migliori delle sei partite: il regista di Piacenza Brizard, il martello di Modena Buchegger, l’opposto di Milano Reggers, lo schiacciatore di Perugia Ishikawa, l’opposto di Trento Rychlicki e Ewert di Verona.

Coppe Europee racconta delle vicende internazionali che hanno visto coinvolte tre formazioni italiane. Sfuma al Golden set il sogno di entrare fra le prime otto della Champions Leagiue di Milano che dopo aver pareggiato i conti con l'Hakbank dopo la sconfitta dell'andata si è dovuta inchinare, per soli due punti, ai turchi nell'ultimo e decisivo parziale. Trento vola in semifinale di Cev Cup battendo sonoramente anche al ritorno i francesi dello Chaumont. Civitanova è in finale di Challenge Cup grazie alla vittoria per 3-0 in casa dell’SK Ankara. Tra gli uomini di Medei e il trofeo soltanto i polacchi dell’Bogdanka LUK Lublin che i cucineri sfideranno in finale.