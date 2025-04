Play Off 5° posto: Modena e Grottazzolina battono Cisterna e Verona

ROMA- Le due partite della 3a giornata dei Play Off 5° posto giocate tra oggi pomeriggio e stasera hanno rimescolato in parte la classifica. Due 3-1 interni quello della Valsa Modena, che ha spento le resistenze di Cisterna, e quello della Yuasa Battery Grottazzolina, che ha fermato la corsa in testa alla classifica della Rana Verona. In virtù dei risultati di oggi e della vittoria dell’Allianz Milano nell’anticipo di ieri contro la Sonepar Padova, la Valsa Modena resta da sola al comando con tre vittorie. Quattro formazioni alla pari a quota 3 che lotteranno per guadagnarsi un posto in semifinale.

LE DUE SFIDE-

Valsa Group Modena – Cisterna Volley

La Valsa Modena resta a punteggio pieno, dopo tre partite, nella classifica dei Play Off 5° Posto superando 3-1 (25-17, 25-20, 20-25, 27-25) Cisterna. Partita dominata nei primi due parziali dai padroni di casa, poi la reazione dei pontini che accorciano le distanze e lottano punto a punto nel quarto set prima di arrendersi al tie break.

Modena parte col sestetto composto da Uriarte-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda, Mati-Sanguinetti al centro con Federici libero. Cisterna risponde con Fanizza al palleggio, opposto Faure, martelli Rivas e Ramon, Mazzone – Nedelijkovic centrali con Pace libero. Parte forte Modena che va sul 5-3. Non si fermano i gialli, che vanno sulk 16-10 poi è 21-14. Pardo Mati chiude col muro su Ramon il parziale, 25-17. Il secondo set inizia all’insegna dell’equilibrio, 11-11. Piazza il break Modena che va sul 16-14. Non si fermano i gialli, che trascinati da Ikhbayri e Davsyskiba chiudono 25-20 il parziale. Nel terzo parziale è Cisterna a menare le danze e andare sull’11-16. Si arriva al 17-21 poi Fanizza e compagni chiudono il parziale 20-25. Nel quarto parziale Uriarte riprende il posto di De Cecco in regia, entrato in precedenza, il match è in equilibrio, 10-11. Si arriva al 16-16, poi Modena scappa e chiude il set 27-25 e il match 3-1.

Nel primo set è Faure a tenere in scia i pontini sul 7-5 con una bordata ben assestata. Modena prende margine prima con Davyschiba (8-5), poi con Ikhbayri a muro per il 10-6. Mazzone mette a terra la sfera dell’11-7, Rivas gli fa eco in diagonale sul 12-8. I padroni di casa prendono quota sul 15-9 con il primo tempo di Anzani, aumentando il gap con Ikhbayri (18-12). Faure prova a fermare la corsa di Modena sul 21-15 in diagonale, con Nedeljkovic bravo a piazzare l’ace del 22-17. Uriarte risolve l’azione del 23-17, poi è Mati a chiudere il set a muro sul 25-17.

La parallela di Rivas segna l’avvio del secondo set (2-2), con Anzani a rompere gli equilibri con il muro del 6-3. Faure tiene in scia i pontini (7-5), con Rivas a riportare tutto in parità sul 7-7. Il parziale si combatte punto a punto, con l’ace di Mazzone a tenere tutto invariato (11-11). Anzani e Davyschiba riportano Modena avanti sul 16-13. Ramon riporta sotto Cisterna Volley sul 19-17, con il muro del neoentrato Buchegger a chiudere l’azione del 22-18 a muro. Non basta Ramon per i pontini, con Anzani che chiude a muro il set sul 25-20.

Il terzo set segna la reazione del Cisterna Volley, che inizia con il muro di Mazzone (0-1), piazzando il primo strappo sul 2-5 con Nedeljkovic sempre a muro. Ramon piazza la bordata del 4-6, poi Modena torna sotto con il muro di Ikhbayri (6-7). Un ace di Mazzone segna il nuovo vantaggio ospite sul 9-11, con il muro di Nedeljkovic a siglare il 9-14. La bordata di Rivas aumenta il gap sull’11-17, con Gutierrez a tenere in gioco Modena (14-18). Ramon tiene a distanza i padroni di casa sul 15-19, con lo spagnolo abile a colpire anche sul 18-23. Nel finale è ancora Ramon a chiudere il set con l’attacco vincente del 20-25.

Cisterna Volley parte forte anche nel quarto set, con la bordata di Rivas a segnare il primo vantaggio sul 2-5. Modena non si scompone e con Uriarte riporta in pari il set (5-5), prima che Ramon riporti avanti Cisterna con Ramon sul 7-8. Gutierrez piazza l’ace del 9-10, con Faure ad aumentare nuovamente il vantaggio sul 10-12. Bayram porta Cisterna Volley sull’11-14, poi Modena, spinta da Ikhbayiri si riporta sotto (13-14). Faure trova l’ace del 13-16. Modena è abile con Davyschiba a riportare tutto in equilibrio fino al 18-18. Un ace di Mati vale il 20-20, con Buchegger che sulle mani del muro trova il 23-21. Prima Bayram e poi Faure al servizio firmano il 23-23, con Bayram ad annullare il primo set point. La sfida si decide ai vantaggi, dove la bordata di Buchegger mette fine alla partita sul 27-25.

I protagonisti-

Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)- « Non volevamo giocare il tie-break e siamo stati bravi a chiuderla nel quarto set. Ci eravamo un po’ incastrati nel terzo perché loro hanno iniziato a spingere di più in battuta, ma siamo rientrati bene in campo e, anche grazie all'apporto del servizio, siamo riusciti ad archiviare il match ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Questa sera, la differenza nei primi due set è stata determinata soprattutto dal servizio: non siamo riusciti a essere incisivi, e questo ha consentito a Modena di gestire con solidità la ricezione, costruendo con continuità un buon gioco d’attacco. Al servizio loro sono stati efficaci per tutta la gara. Noi, invece, abbiamo faticato a entrare in ritmo nelle fasi iniziali, ma nella seconda parte della partita siamo riusciti a scioglierci, esprimendo finalmente il nostro gioco, anche se non abbastanza per allungare la sfida ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-1 (25-17, 25-20, 20-25, 27-25) –

VALSA GROUP MODENA: Uriarte 2, Gutierrez 19, Mati 8, Ikhbayri 15, Davyskiba 10, Anzani 8, Massari 2, Sanguinetti 0, Gollini (L), De Cecco 0, Buchegger 5, Federici (L). N.E. Meijs, Stankovic. All. Giuliani.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Ramon 11, Mazzone 10, Faure 16, Rivas 10, Nedeljkovic 6, Finauri (L), Pace (L), Bayram 3. N.E. Tarumi, Tosti, Czerwinski, Baranowicz. All. Falasca.

ARBITRI: Luciani, Jacobacci.

Durata set: 22′, 25′, 24′, 31′; tot: 102′.

MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2.727

Yuasa Battery Grottazzolina – Rana Verona

Giorno ed orario di gioco non sono certo dei migliori, in una partita peraltro dal pronostico nettamente a favore degli ospiti: la Rana Verona è infatti prima provvisoria del girone playoff con due vittorie in altrettante partite, testacoda dunque con Grottazzolina ancora a secco in questa extraseason. Eppure, chi non è voluto mancare mostrando il proprio sostegno incondizionato a questi straordinari ragazzi si è goduto l’ennesimo spettacolo di grande livello, con la Yuasa che recupera la diagonale Zhukouski – Petkovic e con essa tre punti che rendono la Pasqua dei marchigiani decisamente più dolce della vigilia.

Grottazzolina parte con Zhukouski in diagonale a Petkovic, Tatarov e Antonov ad agire da posto quattro, Demyanenko e Mattei al centro con Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea. Coach Simoni, subentrato a Stoytchev dopo la sconfitta in gara 1 dei quarti di finale playoff, affida la regia ad Abaev, con Keita opposto; Mozic e Sani in banda, Vitelli e Cortesia centrali con D’Amico libero.

E’ Keita a siglare il primo punto del match, suo anche l’ace che sblocca l’ampio break veronese con Ortenzi costretto al time out sul 4-9. D’Amico è costretto ad uscire per un problema alla caviglia, dentro Bonisoli. Il muro della Rana vale il 9-15, scaldano il braccio anche Sani e Mozic ma è nuovamente col servizio di Keita (7 punti col 100% in attacco nel solo primo set per il maliano) che Verona allarga ulteriormente il gap, 11-18. Il diagonale stretto di Antonov vale il 13-21, ma è oggettivamente difficile rimanere in scia alla Rana con un livello di battuta così elevato; si ferma invece sul nastro il servizio dello stesso Antonov, per il 16-25 che porta al cambio campo.

Avanti 3-1 la Yuasa in avvio di secondo set con Antonov, che tira il pallino sulla riga con un colpo da biliardo per il 7-5; impatta Mozic per Verona, ma coach Ortenzi si accorge dell’invasione aerea di Abaev e con la sua chiamata al videocheck Grottazzolina torna sopra. Petkovic sigla due ace consecutivi alternando differenti tecniche di servizio, 12-7 per i padroni di casa; accorcia fino al -2 Verona con due muri consecutivi di Keita. E’ dentro la parallela di Petkovic per il 18-16, ma Keita tiene in vita la Rana che impatta a quota 21 con il monster block di Sani su Tatarov. Il set point Yuasa è un lob perfetto di Antonov (83% in attacco nel set), a chiudere alla prima occasione utile ci pensa Petkovic (8 punti personali in questo secondo parziale per l’opposto serbo), 25-23 e parità ristabilita.

Il terzo set si apre con la lunghissima azione del 2-1 chiusa da Antonov in mani out, tre squilli consecutivi di Petkovic per il 6-2 Yuasa; Sani soffre oltremodo in ricezione, dentro Ewert arrivato in terra veneta ai primi di febbraio dalla Francia per sopperire al grave infortunio occorso a Dzavoronok. Mozic permette alla Rana di accorciare sul 9-6, Antonov mura Keita per il 12-8 mentre sul 14-10 Simoni si gioca la carta Spirito in regia. Demyanenko chiude gli sbarramenti a muro, Tatarov lo imita e Verona va in difficoltà, 18-12 Yuasa; Mozic prova a riavvicinare i veneti, ma anche Keita perde efficacia e Grottazzolina si porta sul 21-15. Come nel set precedente è Antonov a portare i suoi sul set point, chiude Demyanenko con una sentenza delle sue dal centro, 25-20 e l’inerzia del match passa ora nelle mani grottesi.

Simoni nel quarto parziale si gioca la carta Zingel che inaugura la sua partita con un ace, partenza rabbiosa dei veneti che volano subito sullo 0-4. Ewert impatta bene sul match, due punti consecutivi dell’americano valgono il 5-9 Rana, scontro ad altissima quota tra Keita e Tatarov che rimane in cielo per il muro che vale il -1 grottese. Mozic inizia a beccarsi platealmente col pubblico locale, Zhukouski dal servizio mette pressione ed il tap in di Mattei vale il 14-13 Yuasa; controsorpasso immediato della Rana con Keita, ace corto di Ewert per il 15-17. L’inesperienza della coppia arbitrale innervosice il match, Petkovic si becca un giallo dopo un ace e, per tutta risposta ne mette subito un altro per il 19-18 Yuasa; vola Keita per il 20-21 attaccando dal paradiso, sua anche la bomba al servizio che abbatte Tatarov per il set point. Il mani out di Petkovic vale il 24 pari, non c’è tocco a muro sull’attacco di Mozic e Dusan Petkovic decide che la partita si chiude qui, bomba dai nove metri e clamoroso 28-26 che sovverte ogni pronostico di giornata.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Tra primo e secondo set ci siamo detti che, a parte il turno al servizio di Keita che ha scavato il solco, eravamo ben presenti in campo e anche con un buon ritmo. Ho chiesto maggiore attenzione sia nel cercare di proporre gioco che nella gestione dei momenti chiave. Nella nostra metà campo Petkovic è un termometro importante: non ci teneva assolutamente a perdere e il suo essere agonista è venuto fuori chiaramente. Accanto a lui tutti hanno messo coralità e voglia di fare bene con una prova collettiva di alto livello. Adesso godiamoci questa vittoria, augurando a tutti Buona Pasqua. Poi penseremo a Milano e la voglia di giocarcela sarà proprio come quella di oggi ».

Dario Simoni (Allenatore Rana Verona)- « Eravamo partiti molto bene e da lì abbiamo pensato che fosse tutto facile. Abbiamo permesso a loro di recuperare punti e siamo rimasti fermi al palo, complicandoci la vita. Dobbiamo cambiare l'approccio, perché bisogna essere molto più determinati e concentrati ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – RANA VERONA 3-1 (16-25, 25-23, 25-20, 28-26) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 1, Tatarov 10, Mattei 6, Petkovic 25, Antonov 15, Demyanenko 11, Comparoni (L), Vecchi 0, Cvanciger 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Bardarov, Marchiani. All. Ortenzi.

RANA VERONA: Abaev 2, Mozic 19, Cortesia 6, Keita 27, Sani 6, Vitelli 4, Zingel 1, Ewert 5, D’Amico (L), Spirito 0, Bonisoli (L). N.E. Chevalier, Jensen, Zanotti. All. Simoni.

ARBITRI: Clemente, Canessa.

Durata set: 21′, 30′, 28′, 32′; tot: 111′.

MVP: Dusan Petkovic (Yuasa Battery Grottazzolina)

Spettatori: 758

I RISULTATI-

Allianz Milano-Sonepar Padova 3-0 (25-22, 25-21, 25-15) Giocata ieri;

Valsa Group Modena-Cisterna Volley 3-1 (25-17, 25-20, 20-25, 27-25);

Yuasa Battery Grottazzolina-Rana Verona 3-1 (16-25, 25-23, 25-20, 28-26)

LA CLASSIFICA-

Valsa Group Modena 9, Rana Verona 6, Allianz Milano 3, Cisterna Volley 3, Sonepar Padova 3, Yuasa Battery Grottazzolina 3.

IL PROSSIMO TURNO 23/04/2025 Ore: 20.30-

Rana Verona-Valsa Group Modena Ore 20:00;

Cisterna Volley-Sonepar Padova;

Yuasa Battery Grottazzolina-Allianz Milano