Fasano espugna Busto al tie break

CASTELLANZA (VARESE)- Splendida vittoria in trasferta, la prima in assoluto in A2, per l’Olio Pantaleo Fasano che, nel posticipo del Girone B, trascinato da Solinas sbanca in rimonta al tie break il campo la Futura Volley Giovani che da parte sua conquista il primo punto della stagione ma che lascia in campo tanti rimpianti e altrettanto amaro in bocca. Una magra consolazione per quanto mostrato dalla squadra di coach Gianfranco Milano nei primi due set, nel corso dei quali ha saputo rispondere colpo su colpo al Volley Fasano spuntandola in finali tirati. Poi però qualcosa si è guastato, complice la tenacia e il carattere delle pugliesi, che hanno dato il via ad una rimonta coronata dal’11-15 stampato al tie-break. Il Monday night si conferma dunque poco nelle corde della biancorosse che incassano la seconda sconfitta consecutiva nel doppio inusuale match di lunedì sera che vede la Soevis Arena comunque calda e affollata, grazie ai fedelissimi CoccoBrilli e alla presenza dell’O.C.M. Cerro Maggiore, pronto a sostenere con entusiasmo le bustocche: oltre un centinaio i rappresentanti del club che ha ricevuto la targa che ne attesta l’ingresso nella Futura Volley Academy. Tra le note liete del match, la prestazione di gran cuore di Bianca Orlandi (22 punti col 32% e 3 muri), la conferma della solidità in seconda linea di Sophie Blasi (56% di ricezione perfetta), i progressi nella condizione di Taborelli e l’esordio in A2 di una grintosissima Alessandra Talarico (6 punti col 44% e tanta energia). Si parte ed il primo parziale viaggia in equilibrio (4-4, 8-8) ed il primo mini-break è delle ospiti (8-10 con ace di Salinas). Un fallo di seconda linea regala il +3 a Fasano (9-12) ma la reazione delle bustocche non si fa attendere con Maiorano e Orlandi che propiziano la nuova parità a quota 14. A rompere l’impasse questa volta è la Futura, che sulla spinta della schiacciatrice mancina e con una fast lampo di Rebora trova il 21-17. Sassolini si mette in proprio per il 22-18 ed è un errore di Franceschini e fissare

Nel secondo set il testa a testa dura poco e sono le pugliesi a tenere l’iniziativa (4-7, 9-12). Le biancorosse tengono botta a trovano il 13 pari con Tkachenko ma non riescono e prendere l’inerzia, con Fasano che allunga ancora con Franceschini in evidenza (16-20). Maiorano suona la carica per le padrone di casa e due muri a fila di Orlandi e Rebora danno il tanto sospirato vantaggio alle Cocche (21-20) che poi allungano il break (6-0) con un primo tempo del capitano (22-20). È lo strappo giusto e ci pensa Orlandi a sigillare il 25-22 con un attacco ed un ace.

La Futura è ancora costretta a soffrire nel terzo set perchè le ospiti annullano in fretta il 5-3 e scappano sul 7-13 con una Salinas ispirata. Coach Milano inserisce prima Longobardi e poi Talarico (esordio in A2 per la centrale classe 2007!) ma Fasano dilata ancora il gap (7-15). Arriva anche il momento di Taborelli; Busto Arsizio ci prova proprio con la grinta di Talarico (doppio attacco in primo tempo e muro per il 15-21), le pugliesi commettono un paio di errori (18-22) e Orlandi firma il -3 (19-22). Il finale regala il -2 sul 21-23 ma Fasano non si fa prendere dall’affanno e chiude con Salinas.



Confermate in campo Longobardi e Talarico, Busto Arsizio prova a riprendere il comando delle operazioni nel quarto parziale (6-4) con Muzi e compagne che rimettono però la testa avanti in un amen (6-7). Torna Tkachenko (dentro per la banda ex Albese) ma il 10-8 interno è presto cancellato da un Fasano caparbio (12-15, 13-18). La Futura tenta di rimanere attaccata al set con tutte le sue forze (19-20) ed il finale è ancora da brividi. Taborelli tiene in scia le biancorosse (21-22, 22-23) mentre dall’altra parte della rete è Salinas la mattatrice. Le Cocche annullano un set-point ma sul secondo sono punite da un’invasione a rete.

Nel tie break non cambia la musica, con le pugliesi sempre avanti (1-5) e Busto Arsizio che non riesce a scuotersi (4-8). Coach Milano gioca anche la carta del cambio di diagonale (dentro Alberti e Taborelli). Prima l’opposta ex Cremona e poi un ace di Longobardi e un muro di Rebora ridanno speranza alle Cocche (7-8), subito però spenta da due sanguinosi errori (7-10). Una Orlandi dal gran cuore tiene in scia le padrone di casa (10-11) ma Fasano è spietata e con due muri letali corona la sua rimonta e si aggiudica il match.

I protagonisti-

Gianfranco Milano (Allenatore Futura Giovani Busto Arsizio)- « Per un’ora e un quarto abbiamo giocato bene e tenuto Fasano sotto, limitando le attaccanti pugliesi. Poi è uscita un po’ di tensione perchè speravamo che ogni nostra giocata potesse essere efficace e invece loro hanno iniziato a difendere e sono stati più attenti. Avremmo dovuto avere la pazienza di rigiocare e mettere in campo qualcosa in più, perchè anche nel quarto set eravamo lì fino alla fine. Quel parziale ci ha un po’ tagliato le gambe e ha generato la partenza non bellissima nel tie-break, dove qualche peccato di inesperienza ha fatto andar via Fasano ».

Margherita Muzi (Olio Pantaleo Volley Fasano)- « La Futura è una squadra forte, nei primi due set ci ha messo molto in difficoltà ma silenziosamente eravamo lì e alla fine le abbiamo straziate. Nei momenti importanti dei primi due parziali loro hanno saputo mettere palla a terra e noi meno. Dopo però ci siamo unite e pian piano ce l’abbiamo fatta. Siamo una squadra che lotta per la salvezza ma i risultati della prima giornata ci hanno portato a pensare che potevamo rubacchiare qualcosa ».

Il tabellino-

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 2-3 (25-20 25-22 22-25 24-26 11-15) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Farina 4, Maiorano 9, Orlandi 22, Rebora 11, Sassolini 2, Tkachenko 11, Blasi (L), Talarico 6, Taborelli 5, Longobardi 2, Sormani, Alberti. Non entrate: Nella, Aina (L). All. Milano.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Franceschini 4, Muzi 3, Salinas 26, Piacentini 17, Korhonen 19, Provaroni 10, Vittorio (L), Vinciguerra, Soleti, Negro. Non entrate: Gazzerro, Maiorano (L), Pixner. All. Totero.

ARBITRI: Lanza, Pasciari.

Durata set: 27', 29', 31', 35', 20'; Tot: 142'.

MVP: Candela Sol Salinas (Olio Pantaleo Fasano)