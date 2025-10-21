Trento parte forte, espugnata Cisterna

L’impianto pontino, che in passato spesso aveva visto soffrire i gialloblù, in questo caso non è riuscito a reggere l’onda d’urto dei tricolori, che in campo hanno messo sin dal primo scambio quella aggressività chiesta alla vigilia dal nuovo Head Coach Marcelo Mendez. Il debutto del tecnico argentino sulla panchina di Trentino Volley è stato quindi contraddistinto subito dal miglior risultato possibile, giunto al termine di una prestazione molto efficace in attacco (70% di squadra con appena tre errori), ma consistente anche in battuta (6 ace) al netto dei numerosi errori dalla linea dei nove metri come spesso capita nelle prime giornate di campionato. A Faure (15 punti col 70% a rete) e Ramon (6 col 40%) non è tremato il braccio nella partita da ex; a indirizzare la partita però ci ha pensato soprattutto Michieletto (alla fine mvp con 15 punti, il 100% in attacco, due ace un block) che ha fatto tutto bene, soprattutto in fase di break point (8), imbeccato da uno Sbertoli molto preciso ed efficace, anche in difesa. Nel finale c’è stato spazio pure per l’esordio del baby Giani (classe 2007), che ha reso indimenticabile la sua prima gara in SuperLega firmando anche un attacco e un ace. Il modo migliore per iniziare la corsa.

I protagonisti

Daniele Morato (Allenatore Cisterna)- « Risultato netto, sicuramente il divario tra le due squadre si è visto – ha commentato l’allenatore del Cisterna – In battuta sicuramente bisogna migliorare, così come nella fase difensiva e in quella break. Dispiace per il risultato, ora dobbiamo pensare a fare il nostro gioco senza considerare troppo chi avremo davanti. Al di là del divario mi è piaciuto l’atteggiamento che i ragazzi hanno tenuto. Loro hanno forzato molto al servizio e ci hanno messo in difficoltà. Direi che è stata la loro arma vincente. Noi ci abbiamo provato sbagliando un po’ troppo e senza mai impensierire la loro ricezione. Ma poi con un Michieletto e un Faure così c’era poco da fare. C’è ancora da lavorare, dobbiamo migliorare e crescere ».

Marcelo Mendez (Allentore Itas Trentino)- « Siamo ancora distanti dallo sviluppare l’idea di pallavolo che vogliamo portare avanti ma stasera abbiamo comunque giocato una buona partita. Specialmente in attacco siamo stati autori di una prestazione importante, cosa che ha agevolato la nostra fase di cambiopalla. Sono soddisfatto e mi auguro che la nostra crescita di squadra sia continua".Siamo ancora distanti dallo sviluppare l’idea di pallavolo che vogliamo portare avanti ma stasera abbiamo comunque giocato una buona partita. Specialmente in attacco siamo stati autori di una prestazione importante, cosa che ha agevolato la nostra fase di cambiopalla. Sono soddisfatto e mi auguro che la nostra crescita di squadra sia continua ».

Il tabellino-

CISTERNA VOLLEY – ITAS TRENTINO 0-3 (21-25, 18-25, 19-25) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 2, Lanza 10, Plak 3, Guzzo 10, Bayram 3, Mazzone 5, Finauri (L), Currie (L), Barotto 1, Tarumi 2, Salsi 0. N.E. Diamantini, Tosti, Muniz De Oliveira. All. Morato.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 3, Michieletto 15, Resende Gualberto 5, Faure 14, Ramon 6, Bartha 5, Pesaresi (L), Bristot 1, Garcia Fernandez 1, Giani 2, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Sandu, Torwie. All. Mendez.

ARBITRI: Caretti, Cesare.

Durata set: 25′, 27′, 24′; tot: 76′.