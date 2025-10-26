Trento batte Padova nell'esordio casalingo

I Campioni d’Italia non hanno deluso le attese del proprio pubblico (3.643 presenze), superando in appena tre set la Sonepar Padova nel match valevole per il secondo turno di regular season che coincideva anche con la prima interna della stagione gialloblù.

Evidentemente galvanizzata dalla cerimonia celebrativa della vittoria del sesto scudetto, andata in scena nell’immediato prepartita con la collocazione sul tetto del palazzetto del nuovo gonfalone tricolore, e dalla possibilità di giocare le partite interne sul mondoflex tricolore, che spetta solo ai campioni in carica, la squadra di Mendez ha viaggiato sulle ali dell’entusiasmo per i primi due set e mezzo e, anche quando è calata bruscamente nel finale di terzo parziale (da 21-16 a 24-25), è riuscita ugualmente a raccogliere le energie (mentali e tecniche) per chiudere la contesa. Merito di una prestazione ancora una volta efficace in attacco (55% di squadra) ed in particolar modo di un trio di palla alta che ha realizzato complessivamente 45 punti: quello più volte a segno è stato lo spagnolo Ramon (19 punti col 68%, un muro e tre ace), prestazione che gli è valsa il primo mvp in maglia gialloblù, ma anche Michieletto (14 col 55%) e Faure (12 col 44%) sono state due armi importanti al servizio del gioco di Sbertoli.

I protagonisti-

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Abbiamo conquistato un’altra bella vittoria, grazie ad una buona prestazione di squadra. Ci tenevamo particolarmente a fare bene la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi. Durante il terzo set abbiamo peccato di aggressività e siamo andati a diminuire l’intensità che è stata costante per tutta la prima parte dell’incontro. Questi aspetti sono stati un campanello d’allarme che ci hanno fatto rendere conto che, nonostante il gioco si faccia sempre più impegnativo, è importante non abbassare la guardia e non perdere la concentrazione. Oggi il pubblico ha contribuito a rendere l’atmosfera della BTS Arena magica; giocare davanti ai tifosi e alla nostra curva Gislimberti è sempre un piacere, avvertiamo continuamente il loro calore e la loro presenza dal campo, elementi che ci incoraggiano a fare meglio ».

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « Come aspetto positivo voglio sottolineare il fatto che siamo sempre rimasti in partita. Ci abbiamo provato, riprovato, senza mai mollare. Nel terzo set siamo stati sotto anche di cinque punti, ma siamo riusciti comunque a guadagnarci un set point. Credo che questa sia la qualità più importante da portare con noi: la capacità di restare lì, di crederci fino alla fine. A Perugia ci attende una gara simile, e dovremo avere la stessa mentalità, perché non possiamo permetterci cali di attenzione. Mi dispiace per il terzo set, perché forse avremmo potuto allungare la partita e portarci a casa almeno un parziale ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO – SONEPAR PADOVA 3-0 (25-21, 25-21, 28-26) –

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Michieletto 14, Resende Gualberto 7, Faure 12, Ramon 19, Torwie 7, Pesaresi (L), Bristot 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Giani, Sandu, Bartha. All. Mendez.

SONEPAR PADOVA: Todorovic 1, Orioli 10, Polo 2, Masulovic 11, Gardini 13, Truocchio 4, Diez (L), Zoppellari 0, Stefani 0, Toscani (L), Held 1. N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

ARBITRI: Cavalieri, Lot.

Durata set: 25′, 27′, 32′; tot: 84′.

MVP: Jordi Ramon (Itas Trentino)

Spettatori 3.643