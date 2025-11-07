Due anticipi al sabato, Civitanova-Verona è la partitissima

ROMA- Nel calendario di SuperLega Credem Banca si può anche invertire l’ordine degli addendi, ma il risultato non cambia. Sarà spettacolo allo stato puro. Arriva una vera e propria ‘prolessi’ della Regular Season: il 6° turno di SuperLega Credem Banca sarà anticipato quasi integralmente, con un ricollocamento di cinque gare su sei a cavallo della 4ª e 5ª giornata, con un palinsesto tv eccellente sabato 8 e domenica 9 novembre. Una piccola rivoluzione volta a spostare un turno infrasettimanale in uno slot originariamente destinato alla Del Monte® Supercoppa.

In serbo, quindi, sfide di qualità. Su tutte la trasferta della capolista Verona contro i vicecampioni d’Italia al Palasport di Civitanova, inviolato da oltre un anno nelle stagioni regolari. Da non perdere anche il ricorso storico dei campioni in carica trentini che tornano sul campo di Cuneo e le rinnovate ambizioni piacentine nel proprio quartier generale con i Block Devils campioni d’Europa. Il tutto condito da una programmazione di prim’ordine su Rai Sport (Piacenza – Perugia domenica in prima serata), DAZN e VBTV.

La classifica vede una scala perfetta sul podio con Verona a punteggio pieno (12 punti), seguita da Perugia con una lunghezza di ritardo e Civitanova a -2 dalla vetta. Il fine settimana di grande volley viene tenuto a battesimo nella giornata di sabato 8 novembre da due sfide. All’OpiquadArena punti pesanti in palio nel confronto delle 18.00 tra Vero Volley Monza e Cisterna Volley, ora relegate nella parte bassa della classifica, rispettivamente a 3 e 2 punti. Live streaming su DAZN alla stessa ora per un faccia a faccia che risveglia un intero territorio rievocando giorni leggendari. Si tratta dell’incontro tra la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, matricola che ha riportato in città la SuperLega, e l’Itas Trentino, che si presenta con 1 solo punto di vantaggio in classifica, ma con lo Scudetto cucito sul petto. In calendario domenica 9 novembre altre tre battaglie sportive: alle 18.00, la Valsa Group Modena si presenta al PalaPanini per il secondo turno consecutivo con tanta voglia di riscatto contro la Sonepar Padova, reduce da una vittoria interna e a caccia di 3 punti che varrebbero il sorpasso sugli emiliani. Alla stessa ora, con live streaming DAZN, la Cucine Lube Civitanova (forte di un Aleksandar Nikolov premiato Credem Banca MVP del mese di ottobre) cerca l’impresa interna contro una Rana Verona finora perfetta, capace di consolidare la sua prima leadership della storia liquidando Trento in quattro set e decisa a restare in alto. La degna chiusura domenicale, alle 20.30 con diretta Rai Sport, è il remake della Finale 3° Posto del torneo 2024/25 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, con i padroni di casa che vogliono restare sui binari giusti e gli ospiti che non devono in nessun modo deragliare nel giorno dell’incrocio tra le due principali antagoniste. Le gare domenicali saranno raccontate anche nel palinsesto del pomeriggio di Rai Radio Uno, con Manuela Collazzo che aggiornerà tifosi e appassionati sui punteggi delle sfide del 9 novembre.

L’interessante schermaglia sotto rete tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina chiuderà invece il 6° turno tra poco meno di due settimane, mercoledì 19 novembre 2025, alle 20.30, con diretta Rai Sport. La gara è infatti rimasta nella sua collocazione originale per questioni organizzative. Tutte le gare di SuperLega Credem Banca saranno trasmesse in diretta su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Vero Volley Monza - Cisterna Volley

Il bilancio di due vittorie a testa nei precedenti è un biglietto da visita ideale per la quinta sfida tra Vero Volley Monza e Cisterna Volley, Club che sono partiti a rilento e che in classifica sono separati da una sola lunghezza. Finora negli scontri diretti (2-2) il fattore campo ha sempre inciso. Nel torneo in corso, dopo il primo squillo centrato in quattro set contro Cuneo nel 3° turno, il team brianzolo è caduto per 3-1 nel derby a Milano. Anche la formazione pontina ha dato il meglio alla 3ª giornata, piegando al tie-break Grottazzolina, ma non è poi riuscita a coronare la rimonta a Civitanova pur lanciando altri segnali molto incoraggianti per agonismo e mentalità. In primis da parte dell’ex Monza Filippo Lanza, tra gli uomini in più sul fronte laziale e a 21 punti dai 3.000 sigilli nelle Regular Season. Sono 3, invece, i muri che separano Daniele Mazzone dal record personale dei 700 block in carriera.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Cisterna Volley, 2 successi Vero Volley Monza)

EX: Filippo Lanza a Monza nel 2020/21

Luka Marttila (Vero Volley Monza): « La prossima partita è molto importante per noi, ovviamente per i punti in classifica ma anche per la nostra fiducia come squadra, perché ci aspetta una serie di gare difficili. Cisterna è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione, ha diversi giocatori nuovi. La squadra mette in campo una pallavolo intelligente, le azioni possono durare a lungo e dobbiamo essere pazienti contro il suo muro-difesa ».

Tommaso Barotto (Cisterna Volley)- « Premesso che tutte le gare sono importanti allo stesso modo perché portano comunque punti in classifica, è innegabile che quando si giocano scontri diretti diventa fondamentale fare risultato. Il match contro Monza è uno di questi: in campo non dovranno mancare i punti cardine della nostra pallavolo e, a livello mentale, servirà la concentrazione massima, a partire dall’approccio per arrivare fino all’ultimo punto da giocare. Si tratta di una trasferta fondamentale. La classifica attuale dice che Monza e Grottazzolina sono le avversarie da battere per non rischiare di trovarci in una situazione difficile. Con Grottazzolina abbiamo fatto quello che dovevamo anche se con maggiore attenzione avremmo potuto vincere senza il ricorso al tie-break, col Monza servirà lo stesso atteggiamento senza però alcun calo di concentrazione. Dobbiamo continuare la strada intrapresa contro Grottazzolina e proseguita con la Lube ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Itas Trentino

Se tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Itas Trentino, incontro in diretta DAZN, si tratta del primo confronto in SuperLega Credem Banca, si rianima però una sana rivalità tra territori, visto che il volley cuneese e dolomitico sono stati protagonisti di tante sfide. Capita di rado che una matricola e la squadra campione uscente siano separate da 1 solo punto dopo quattro turni, con la neopromossa a caccia del sorpasso. Fatto sta che i giganti piemontesi hanno dimostrato di avere le spalle larghe andando a punti in tre gare su quattro, con i primi 2 set perfetti contro Piacenza, e i veterani si sono ambientati subito. I gialloblù hanno fatto i conti con un calendario poco benevolo (stop a Civitanova e Verona) e con la lunga assenza di Daniele Lavia, che si dovrà rioperare, ma nel gruppo non mancano qualità e risorse per riprendere in fretta la marcia. A sbarrare la strada ci prova anche un ex Trento, il centrale Lorenzo Codarin.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Lorenzo Codarin a Trento nel 2018/19, 2019/20

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Sarà una partita ricca di emozioni perché affronteremo una delle squadre migliori del campionato e i Campioni d'Italia in carica. Quando si affrontano queste squadre si prova una sorta di felicità, una cosa che non molti possono provare e questa sensazione ti permette anche di tirare fuori quel qualcosa in più per permetterti di giocare meglio di come giochi di solito; contro le squadre più forti ti devi adeguare al livello ed è normale dare di più. Vivere qua in casa a Cuneo la SuperLega, dopo averla conquistata, è davvero una gioia immensa e indescrivibile. Affrontare Trento, la società che mi ha cresciuto e lanciato nel massimo campionato, è uno stimolo maggiore, che mi darà quel qualcosa in più per superarmi in campo. Da quando ho lasciato Trento ho sempre sognato il momento in cui lo avrei riaffrontato da avversario e finalmente questa possibilità è realtà e non vedo l'ora di giocarmela. Anche giocare punto a punto contro di loro sarà un obiettivo importante, loro sono forti in ogni fondamentale, soprattutto in attacco e hanno un palleggiatore che riesce a gestire e utilizzare al meglio tutti i suoi attaccanti. Dovremo pensare ai dettagli perché in alcuni momenti particolari del match potranno fare la differenza. Dopodiché penseremo anche alla tattica e lo studio fatto dallo staff ci permetterà di fronteggiarli al meglio ».

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Quello a Cuneo di sabato sera sarà un impegno in trasferta assolutamente inedito per tanti di noi e quindi sicuramente stimolante perché ci sarà da prendere le misure ad un palazzetto che non conosciamo, ma che abbiamo sempre visto pieno di appassionati di pallavolo. I nostri avversari sono in un buon periodo di forma, come dimostra il punto conquistato con una big come Piacenza, mentre noi siamo reduci da due sconfitte consecutive in campionato. Abbiamo quindi bisogno di riprendere la nostra corsa, ma farlo proprio in questa occasione non sarà semplice perché la MA Acqua San Bernardo è un avversario coriaceo e che gioca questa prima fase del campionato sulle ali dell'entusiasmo per il ritorno in città del massimo campionato. Ci attende una battaglia, da affrontare con lucidità e determinazione ».

Valsa Group Modena - Sonepar Padova

Nel giorno dell’apertura delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Giuseppe Panini, la gara n. 114 tra Valsa Group Modena e Sonepar Padova consolida il primato di sfida più longeva in Serie A, quella giocata più volte negli anni precedendo sul podio le battaglie sportive tra Modena e Civitanova. Il bilancio è favorevole ai canarini (91 vittorie a 22). Due dati saltano subito all’occhio: gli ultimi 11 scontri diretti tra Regular Season e Play Off 5° Posto sono stati vinti sempre dalla squadra che giocava in casa. L’ultimo successo dei padovani al PalaPanini risale al girone di andata del torneo 2017/18. Reduci dalla sconfitta interna con Perugia, i gialli hanno 7 punti dopo due vittorie e due sconfitte, mentre i rivali veneti, vittoriosi in casa contro Grottazzolina, sgomitano a 5 punti con Piacenza, Milano e Cuneo. Un ex per parte: Luca Porro e Andrea Truocchio. Vlad Davyskiba è a 2 attacchi vincenti dai 1.500 in Italia.

PRECEDENTI: 113 (91 successi Valsa Group Modena, 22 successi Sonepar Padova)

EX: Luca Porro a Padova nel 2023/24, 2024/25; Andrea Truocchio a Modena nel 2018/19, 2019/20

Jacopo Massari (Valsa Group Modena)- « Siamo una squadra in crescita, la strada è quella giusta. C'è entusiasmo e una buona energia, stiamo dando il massimo ogni giorno per continuare a migliorare. Padova? Il campionato italiano ci dimostra ogni anno che non bisogna sottovalutare nessuno, è un avversario che va affrontato come abbiamo sempre fatto e pensando solo al nostro percorso ».

Mattia Orioli (Sonepar Padova)- « Modena è una squadra che ha mostrato fin da subito tutto il suo valore, sia per le individualità che per il gioco corale. Mettono molta pressione, soprattutto al servizio, e credo che questo sarà un aspetto centrale del match. Dovremo essere bravi a reggere in ricezione e ad abituarci a giocare anche con palla staccata da rete: sarà una delle chiavi della partita. Arriviamo a Modena consapevoli di aver disputato una buona prestazione nell’ultima gara casalinga e pronti a dire la nostra anche lì ».

Cucine Lube Civitanova - Rana Verona

Era atteso uno scontro diretto in Arabia Saudita tra cucinieri e scaligeri per la Semifinale di Del Monte® Supercoppa, ma il rinvio dell’evento e l’anticipo del 6° turno di campionato regalano una sfida con diretta DAZN tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona nel Palas marchigiano, roccaforte inviolata in Regular Season dal febbraio 2024. I biancorossi, che hanno vinto 45 dei 55 precedenti, vengono dal 3-1 sofferto con Cisterna e hanno 10 punti, gli ospiti sono reduci dalla prova di forza con Trento e guidano la classifica a punteggio pieno. Divisi dalla rete alcuni degli attaccanti più pericolosi del campionato, su tutti Alex Nikolov, che sarà premiato Credem Banca MVP del mese di ottobre, e l’esplosivo Noumory Keita, ma anche due registi di classe come l’emergente Mattia Boninfante (gara n. 100 in Regular Season) e il veterano ex Lube Micah Christenson, ma anche due liberi spettacolari, il campione iridato Fabio Balaso e l’ex Lube Francesco D’Amico. Ultimo ex Marco Vitelli (15 punti ai 1.000 in Regular Season). C’è attesa per il compleanno di Lube nel Cuore e il rinnovo del gemellaggio tra curve. Complimenti pronti per Santi Orduna, che in caso di ingresso sarà il quarto atleta più longevo di sempre nella storia SuperLega.

PRECEDENTI: 55 (45 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Rana Verona)

EX: Micah Christenson a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Contro Verona mi aspetto tutta un'altra Lube perché l'approccio con Cisterna non mi è piaciuto. In settimana abbiamo rivisto gli errori lavorando molto su noi stessi. Con la capolista saremo motivati, ma insisto nel dire che in SuperLega bisogna essere sempre sul pezzo, concentrati e combattivi. In una partita come questa, non certo esente da rischi, la squadra ha la possibilità di giocare ai suoi massimi livelli contro un avversario di rango ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Il match di domenica è un ulteriore innalzamento dell’asticella. Civitanova ha cambiato qualcosa perché ha perso un opposto puro come Lagumdzija, ma ha acquisito un equilibrio differente con tre schiacciatori, poi l’inserimento di D’Heer al posto di Chinenyeze, che dà loro stabilità in termini di continuità. So cosa vuole dire giocare a Civitanova, hanno perso solo due partite l'anno scorso, tante squadre hanno lasciato punti pesanti. Per la nostra crescita è il miglior banco di prova. Ben venga una gara del genere perché ci pone davanti ai nostri limiti. Il bilancio battuta-ricezione è quell’ago verso cui bisogna spingere per fare in modo che penda dalla propria parte ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Scai Perugia

Domenica cala il sipario in bellezza con un altro big match, il remake del tira e molla che nella passata stagione ha assegnato l’ultimo pass utile per la CEV Champions League ai Block Devils. Il PalaBancaSport ospita la sfida n. 18 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia. Nell’agenda dei padroni di casa il collettivo umbro è riportato sotto la voce “bestia nera”, visto che solo in due occasioni gli emiliani hanno sconfitto i perugini, una volta in casa e una in Semifinale di Del Monte® Coppa Italia a Roma. Nella classifica di SuperLega Credem Banca il collettivo di Dante Boninfante è capofila del gruppone a 5 punti, dirimpettaio di Milano, Padova e Cuneo dopo la rimonta monstre al tie-break sul campo di Cuneo di settimana scorsa. In piena lotta per il vertice a un punto dalla vetta gli uomini di Angelo Lorenzetti, ancora imbattuti e freschi di impresa in quattro set al PalaPanini con Modena. Nota di colore, Massimo Colaci è nella top ten degli atleti più longevi in SuperLega.

PRECEDENTI: 17 (15 successi Sir Susa Scai Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Dragan Travica a Perugia nel 2020/21, 2021/22

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Perugia sarà una partita estremamente difficile, non dobbiamo nasconderci: conosciamo le loro qualità tecniche e tattiche. Però, posso anche dire che siamo in un bel periodo, dobbiamo migliorare alcuni meccanismi su cui stiamo lavorando. Stiamo mostrando il livello di gioco che possiamo tenere, dobbiamo solo essere bravi a mantenerlo per più tempo possibile. Ci siamo trovati un po' spaesati per questa partita per il calendario, cercheremo di essere il più pronti possibile. Trovare un punto debole in Perugia è difficile perché, con una rosa così lunga, quando un giocatore va in difficoltà hanno subito un cambio più che valido. Se vogliamo provare a vincere questa partita dobbiamo essere fin da subito molto aggressivi al servizio e molto solidi nella fase muro e difesa ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Scai Perugia)- « Piacenza è una squadra che, rispetto alle altre, ha un gioco un po’ più veloce e un po’ più centrale. È una squadra costruita bene, non solo per il futuro, ma anche con tanto presente, perché c’è talento, è completa, e quindi noi ci dobbiamo preparare per fare un lavoro come quello di domenica al PalaPanini, al di là del risultato, ma con la testa giusta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA –

Sabato 8 novembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza – Cisterna Volley Arbitri: Brancati Rocco, Giardini Massimiliano (

Sabato 8 novembre 2025, ore 20.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Itas Trentino Arbitri: Caretti Stefano, Goitre Mauro Carlo

Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena – Sonepar Padova Arbitri: Santoro Angelo, Zanussi Umberto

Domenica 9 novembre 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona Arbitri: Puecher Andrea, Serafin Denis (

Domenica 9 novembre 2025, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Zavater Marco, Pozzato Andrea

LA CLASSIFICA

Rana Verona 12, Sir Susa Scai Perugia 11, Cucine Lube Civitanova 10, Valsa Group Modena 7, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 5, Allianz Milano 5, Sonepar Padova 5, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 5, Vero Volley Monza 3, Cisterna Volley 2, Yuasa Battery Grottazzolina 1.