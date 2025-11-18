Milano-Grottazzolina in campo per il recupero della 6a

MILANO - La Superlega non si concede sosta. Domani, mercoledì 19 novembre, alle 20.30, si completerà la sesta giornata che è andata in scena a cavallo della 4ª e della 5ª giornata, nel weekend inizialmente destinato alla Del Monte® Supercoppa. Da recuperare il match fra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina. Gli uomini di Piazza ottavi con 7 punti, cercano il successo pieno per scalare la classifica, mentre la Yuasa Battery Grottazzolina, con 1 solo punto racimolato dall’inizio della stagione regolare, vuole dare una svolta al suo campionato sin qui deficitario.

Si tratta del quarto faccia a faccia globale tra meneghini e marchigiani dopo i tre incroci dello scorso anno. L’unico precedente nell’impianto ambrosiano ha visto i padroni di casa imporsi per 3-1 nel 7° turno di andata nel torneo 2024/25. Il riscatto della Yuasa è arrivato al ritorno con un successo al tie-break nella maratona del PalaSavelli. Il 3-0 corsaro dei milanesi nel Girone di Play Off 5° Posto è stato come uno spareggio tra i due team, ma ora si apre un nuovo capitolo ed entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Gli uomini di Roberto Piazza vengono da un match particolare, con qualche recriminazione per il finale del terzo set in una sfida che sabato l’Allianz – in casa di Sonepar Padova – stava per archiviare con una vittoria lampo. Invece, l’affermazione corsara è arrivata solo al tie-break grazie agli ultimi 6 punti dei 28 complessivi siglati da Ferre Reggers, top scorer dell’intero turno. Più delicata la situazione di Grottazzolina, non solo per l’ultimo posto. Esplosività a parte di un affidabile Amir Mohammad Golzadeh, Massimiliano Ortenzi sta cercando di correggere le imperfezioni, ma gli infortuni che hanno viziato il cammino della squadra sono un ostacolo alla rimonta in classifica. Da una parte Ferre Reggers è a caccia del muro numero 100 in SuperLega, dall’altra Michele Fedrizzi vuole avvicinarsi ancora di più al traguardo dei 1.000 punti in SuperLega.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Allianz Milano)

EX: Nessuno

Damiano Catania (Allianz Milano)- « Mercoledì è un impegno ostico con una squadra affamata di punti salvezza in particolare dopo l’ultimo turno. Noi abbiamo già visto contro Padova come sia complicato giocare contro questo tipo di squadre che non mollano un pallone. Dovremo essere bravi ad aggredire da subito l’avversario e mantenere l’asticella dell’attenzione alta per tutto l’incontro. Siamo in casa e faremo valere il nostro fattore all’Allianz Cloud, spero in una buona risposta da parte del pubblico nonostante il turno infrasettimanale ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Il tema è voltare pagina, dovremo essere bravi ad eliminare in fretta le scorie negative. Ci portiamo dietro qualcosa di buono dalla partita di domenica, e cioè che riusciamo a tenere un buon livello di gioco e ci costruiamo tante opportunità, ma anche la consapevolezza che se non chiudiamo le azioni facili poi diventa difficile con tutti. Questo campionato ci insegna che si può fare risultato dappertutto a condizione di entrare nelle partite col mood giusto. Milano è una squadra forte, con una diagonale di primissimo livello e schiacciatori molto tecnici che sanno giocare. Dobbiamo cercare di contenere Reggers che di solito fa numeri impotanti, e provare a tenerli lontani da rete altrimenti Kreling con palla in mano è un palleggiatore scomodo da affrontare ».

Mercoledì 19 novembre 2025, ore 20.30

Allianz Milano – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Zanussi Umberto, Armandola Cesare

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 17, Rana Verona 14, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 12, Valsa Group Modena 11, Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Allianz Milano 7, Cisterna Volley 6, Sonepar Padova 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: Sir Susa Scai Perugia, MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

1 partita in meno: Allianz Milano, Yuasa Battery Grottazzolina.