Perugia supera Monza ma deve lottare

Nella gara anticipata a questa sera in virtù della partecipazione di Perugia al prossimo Mondiale per Club, Angelo Lorenzetti rimescola leggermente le carte in campo: come libero c’è Marco Gaggini (fino alla scorsa stagione in forza a Monza); Wassim Ben Tara – uscito anzitempo nella sfida contro Trento – è regolarmente in campo sin dall’inizio della sfida. Massimo Eccheli, invece, si affida agli ex Jan Zimmermann e Thomas Beretta.

Dopo avere vinto il primo set 25-14, Sir Susa Scai Perugia ha dovuto subire il rientro della Vero Volley Monza, che si è aggiudicata il secondo parziale ai vantaggi, sfruttando il positivo ingresso di Luka Marttila (saranno 11 i punti dello schiacciatore a fine match). È tornata avanti Perugia nel conto dei set alla fine del terzo parziale, aggiudicandosi i tre punti grazie all’attacco decisivo di Ben Tara (MVP del match) al termine del quarto set.

Per i Block Devils in doppia cifra proprio Ben Tara, che ha chiuso con 22 punti totali, Oleh Plotnytskyi (16) e Sebastian Solé (11). Tra gli uomini di Eccheli, invece, a superare lo scoglio dei 10 punti sono stati per l’appunto Luka Marttila, oltre a Erik Rohrs (16) e Thomas Beretta (10).

I protagonisti-

Sebastian Solè (Sir Susa Scai Perugia)- « Ovviamente per costruire una buona classifica volevamo questa vittoria, anche e soprattutto dopo la sconfitta con Trento, che un pochino male fa perchè sono partite in cui rimane un po' il rammarico. In questi giorni abbiamo parlato tanto di alcune cose da migliorare e penso che tante di queste si siano viste in campo oggi. Sono contento, ci siamo messi un po' in difficoltà sul finale del secondo set, però abbiamo costruito una bella partita. Con Simone Giannelli siamo ormai in sintonia sulle palle veloci: noi centrali ci facciamo trovare pronti quando l'idea è di attaccare a centro rete ».

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Nonostante la sconfitta credo sia stata una buona prestazione, contro una squadra forte come Perugia. Abbiamo lottato e spero che questo sia un nuovo punto di partenza: sabato giocheremo con Piacenza e davanti al nostro pubblico cercheremo di strappare un risultato positivo ».​

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-14, 25-27, 25-22, 25-20) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 6, Semeniuk 7, Loser 9, Ben Tara 22, Plotnytskyi 16, Solé 11, Colaci (L), Dzavoronok 0, Ishikawa 0, Gaggini (L), Crosato 0. N.E. Argilagos, Cvanciger, Russo. All. Lorenzetti.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 4, Atanasov 2, Mosca 5, Padar 3, Rohrs 16, Beretta 10, Pisoni (L), Velichkov 5, Frascio 1, Marttila 11, Scanferla (L), Larizza 5. N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

ARBITRI: Serafin, Caretti.

Durata set: 23′, 34′, 28′, 27′; tot: 112′.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3.105

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 20, Rana Verona 17, Itas Trentino 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 13, Valsa Group Modena 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Un incontro in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza

Due incontri in più: Sir Susa Scai Perugia.