Nell'8a giornata vincono le prime cinque

ROMA- Nel weekend in cui la Lega Volley Maschile ha dato vita a numerose iniziative, su tutti i campi per stigmatizzare e combattere ogni forma di violenza sulle donne, si è giocata l '8a giornata di Regular Season di Superlega.

La Cucine Lube Civitanova si rialza in casa con un 3-0 lampo contro la matricola MA Acqua S.Bernardo Cuneo, frutto di una prova importante al servizio (13 ace in 70 minuti) e della tenuta in ricezione. Tra i biancorossi Loeppky chiude da MVP, Bottolo piazza 7 ace. Tra i piemontesi si distingue l’opposto francese Feral (12 punti). Alla Kioene Arena, la Rana Verona non cade nella trappola patavina e, seppur soffrendo vince il derby regionale in quattro set, a denti stretti, contro una Sonepar Padova battagliera come sempre. Gli scaligeri si affidano al servizio centrando 10 ace, di cui 5 realizzati da uno scatenato Keita, capace di chiudere la contesa con 28 punti personali. All’Unipol Forum di Assago lo spettacolo inizia ancora prima del match con ben 7.635 spettatori sugli spalti. Un dato che proietta la partita nella top five delle gare con più pubblico nella storia della Regular Season. A imporsi sono i campioni d’Italia dell’Itas Trentino sull’Allianz Milano con il massimo scarto e l’elevato rendimento di Michieletto, Ramon e Flavio. Decisiva la volata di un primo set molto tirato, deciso ai vantaggi in favore dei dolomitici. Ospiti più concreti nei successivi due parziali. Una Sir Susa Scai Perugia molto ordinata tiene a bada Cisterna Volley chiudendo 3-0 tra le mura amiche del PalaBarton. A fare la voce grossa è l’opposto Ben Tara con 22 punti. Il vero capolavoro i Block Devils lo mettono in archivio nel secondo parziale, quando impediscono ai pontini di rientrare in partita imponendosi al fotofinish. Dura fino al 18 pari l’equilibrio nell’atto conclusivo della gara. Tre punti in casa anche per Valsa Group Modena che piega la Yuasa Battery Grottazzolina per 3-1 restando concentrata nelle fasi salienti del match, trainata da Davyskiba e memore delle rimonte subite in partite che sembravano archiviate. Non bastano agli ospiti i 32 punti in due di Magalini e Tatarov.

TUTTE LE SFIDE-

Cucine Lube Civitanova – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Dopo due prove opache lontano dalle Marche, la Cucine Lube Civitanova rialza la testa infliggendo un 3-0 (25-20, 25-13, 25-18) alla MA Acqua S.Bernardo Cuneo degli ex Michele Baranowicz e Ivan Zaytsev.

L’8ª giornata della SuperLega Credem Banca registra la quinta vittoria casalinga in altrettante gare disputate dai vicecampioni d’Italia tra le mura amiche nella stagione in corso, la sedicesima consecutiva al Palas in Regular Season considerando l’en plein di 11 su 11 nella prima fase del 2024/25.

Un successo che porta tre punti preziosi per la classifica anche in chiave Del Monte® Coppa Italia. Una Lube intraprendente in tutti i fondamentali controlla il primo set e domina il secondo, per poi ribaltare con forza un terzo parziale scorbutico in avvio.

Titolo di MVP a Loeppky (14 punti con il 73%, 2 ace e 1 muro). Top scorer del match a braccetto Bottolo (15 punti con il 70% in attacco, 7 ace, 1 muro e il 73% in ricezione) e Nikolov (15 punti con 3 ace) nel giorno del suo compleanno. Tra i piemontesi l’unico in doppia cifra è l’opposto francese Feral (12 punti con 3 ace ).

Lube in campo con Boninfante al palleggio, i tre schiacciatori Nikolov, Poriya e Bottolo ad attaccare, i centrali Gargiulo e Tenorio, capitan Balaso libero. Cuneo si dispone con Baranowicz in cabina di regia e Feral opposto, Sedlacek e Zaytsev laterali, Copelli e Stefanovic al centro, Cavaccini libero.

Brividi prima del match per le parole significative pronunciate dai capitani delle due squadre. Un gesto simbolico e sentito, concordato con la Lega Pallavolo Serie A per prolungare l’eco del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il primo set vede i padroni di casa solidi in attacco (52% contro il 39%), precisi al servizio (4 ace a 2) e impeccabili in ricezione con Balaso e Bottolo. La Lube inizia forte (3-0), ma Cuneo resta nel set e trova il pari (7-7). Ci pensano i due attacchi di Nikolov e l’ace di Loeppky a ristabilire le distanze (13-10). I cucinieri allungano con Tenorio dai nove metri (16-12) e con Loeppky a muro (18-13). Cuneo si rialza con gli ace di Feral (21-19), ma Nikolov, il più prolifico con 6 punti nel parziale, interrompe la serie con due offensive vincenti e un ace (24-19). Il set si chiude con l’errore di Sedlacek al servizio (25-20).

Nel secondo atto Boninfante si guadagna un carico extra di applausi, la Lube attacca on il 60%, realizza 4 ace e 2 muri e riceve senza problemi. Cuneo parte con grinta, ma dopo due scambi a vuoto i marchigiani salgono in cattedra (8-3). Le operazioni restano nelle mani dei giganti biancorossi, protagonisti di uno show in attacco e a muro (15-8). Gli uomini di Medei allungano con il mani out di Nikolov e il primo tempo di Gargiulo (18-9). Tra gli ospiti entra Cattaneo per Zaytsev. Fulmineo arriva l’ace di Bottolo per il +10 (19-9). Civitanova è un rullo compressore (22-10). Finale senza storia (25-13).

Nel terzo set la MA Acqua S.Bernardo ritrova la sua verve con il servizio di Sedlacek (4-6). I piemontesi giocano il tutto per tutto (7-9), ma il 4 a 0 dei biancorossi, con Bottolo un cecchino al servizio, rimescola le carte in tavola (11-9). Gli ospiti non mollano e sull’attacco out di Tenorio impattano (14-14). Il centrale si riscatta con un’ottima serie in battuta (18-14). Il Palas carica i biancorossi, che volano sul 22-16 dopo l’ace di Bottolo. Il match si chiude con l’ace di Loeppky per il 25-18.

I protagonisti-

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Eravamo reduci da due brutte sconfitte, quindi stasera poteva essere molto complicata dal punto di vista mentale. Invece siamo riusciti a riscattarci in maniera egregia, con una prestazione di tutto rispetto, frutto del buon lavoro che abbiamo svolto per tutta la settimana di avvicinamento a questa sfida. Cuneo ha giocato una partita tosta in battuta, mettendoci spesso in difficoltà soprattutto con il loro opposto. Noi dal canto nostro siamo stati bravi a rimanere sempre lì, anche nei momenti più complicati. Nel complesso giudico la nostra partita in maniera positiva, in tutti i fondamentali. Adesso l’obiettivo è di sbloccarci in trasferta ».

Riccardo Copelli (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Stasera non è stata una buona prestazione per il risultato abbastanza pesante, ma più che altro perché non abbiamo messo in campo secondo me quelle che sono le nostre caratteristiche, ovvero quelle di una squadra sempre attaccata ai punti, tignosa al di là dell'avversario dall'altra parte della rete. Siamo riusciti ad esprimerci solo a tratti nel primo e terzo set e tecnicamente siamo stati in difficoltà in attacco e contrattacco. Personalmente ero contento di essere in campo sin dall'inizio, speravo di dare un pochino di contributo in più alla squadra, però diciamo che in generale c'è da resettare perché giovedì abbiamo una partita importante in casa e dovremo tornare a dare una prova convincente di fronte ai nostri tifosi che anche stasera nonostante tutto sono stati lì con noi e di questo dobbiamo solo ringraziarli perché sono eccezionali ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-20, 25-13, 25-18)

CIVITANOVA: D’heer ne, Gargiulo 7, Loeppky 14, Orduna ne, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 3, Poriya ne, Nikolov 15, Kukartsev ne, Podrascanin ne, Bottolo 15, Duflos-Rossi, Tenorio 2. All. Medei

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Copelli 2, Codarin ne, Cavaccini (L), Bonomi, Sedlacek 8, Oberto, Zaytsev 2, Giraudo ne, Sala, Colasanti (L) ne, Stefanovic 3, Baranowicz 1, Feral 12, Cattaneo. All. Battocchio

Arbitri: Zanussi, Saltalippi

Durata set 27’, 20’, 23’. Tot: 70’.

MVP: Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 2.787.

Sonepar Padova – Rana Verona

Il settimo sigillo è servito per Rana Verona, che dà battaglia alla Kioene Arena contro la Sonepar Padova e conquista il derby veneto per 3 a 1, giocato sul filo del rasoio con tre set terminati ai vantaggi. Gli scaligeri sbloccano l’incontro, i bianconeri pareggiano, poi rimettono la testa avanti e nel quarto sfoderano una grande rimonta, arrivando a chiudere il confronto. Numeri da urlo per Keita, autore di 28 punti con 5 ace e il 62% in attacco, con un’altra regia perfetta di Christenson, premiato MVP. La squadra di Coach Soli sale così a quota 20 punti in classifica, a tre giorni dal turno infrasettimanale casalingo contro Cisterna.



Per questa partita Jacopo Cuttini ha scelto Orioli, Polo, Masulovic, Gardini, Truocchio, Todorovic, Diez (L). Coach Soli conferma la diagonale principale composta da Christenson e Darlan, con Keita e Sani in banda e la coppia Cortesia-Vitelli al centro. D’Amico come libero.



La gara si apre con la pipe di Sani, a cui risponde Gardini con un mani-out. I padroni di casa provano ad allungare, Verona resta in scia con Keita e Darlan, poi il muro di Masulovic vale il +2, prima del lungo scambio chiuso da Darlan per il 9-8. Padova si impone a muro e incrementa il distacco, con l’ace di Vitelli che accorcia (13-12). Gli scaligeri ritrovano il pari con la diagonale di Keita, a mettere il sigillo su un’azione insistita (16-16). Il sorpasso arriva con il colpo di Sani dopo una gran difesa di Keita (20-21). Si gioca punto a punto fino ai vantaggi, dove a chiuderla è Darlan direttamente dai nove metri (24-26).



Il secondo set parte meglio per i locali, che con la palla tagliata di Gardini guadagnano tre lunghezze di vantaggio (6-3). Gli scaligeri tornano sotto con una gran giocata di Christenson, assistito da Keita per il 9-7. I bianconeri tentano la fuga, Verona reagisce, ma Padova riallunga con il muro di Polo (17-13). Keita spara forte in battuta e mette a segno due ace consecutivi che ridanno vigore agli scaligeri (20-21). Patavini ancora sopra di due, Verona recupera e con il muro di Cortesia mandano la frazione ai vantaggi, dove però ad avere la meglio sono i locali (26-24).



In avvio di terzo, Keita colpisce due volte, poi il muro di Christenson porta i suoi sull’1-4. I padroni di casa restano in scia e con l’ace di Polo agganciano (5-5). La squadra di Soli mantiene il vantaggio e con la parallela potente di Darlan va sul 7-9. Il primo tempo di Polo rimette tutto in equilibrio, il muro di Stefani sorpassa (12-11). Si inverte il trend: D’Amico salva, Christenson alza in tuffo, Glatz piazza col mancino, prima dell’ace di Keita (13-16). Il martello austriaco tira forte in diagonale e aumenta il distacco (16-20). Il muro di Polo riduce il gap, ma Verona resta sopra e conquista il parziale con l’errore di Masulovic al servizio (22-25).



Padova ingrana meglio al rientro, con l’ace di Orioli per il 2-0. Verona trova la pronta reazione: due colpi di Keita in posto quattro inframezzati dall’ace di Darlan mandano gli scaligeri sopra (4-5). Anche Gardini va diretto dai nove metri, poi i locali trovano il break. Verona, però, non demorde: Glatz marca due volte, poi Vitelli issa il muro per il 10-10. Fase di botta e risposta tra le due squadre, con l’ace di Keita che rimette avanti Verona (16-17). Orioli pesca l’angolo per il controsorpasso sul 21-20. Keita tira forte sottorete, poi trova un altro ace che vale il match point (24-25). D’Amico salva poi una palla super, Verona tiene il servizio e chiude il derby sul 25-27.

I protagonisti-

Alberto Polo (Sonepar Padova)- « L’atteggiamento che abbiamo mostrato nelle ultime tre partite è quello che dobbiamo avere sempre, per tutto il campionato e in ogni gara, perché il livello della SuperLega è questo. Secondo me, questa sera con Verona, non ha funzionato il fatto che, in alcuni dei momenti chiave, avremmo dovuto avere un po’ più di coraggio. Una squadra come Verona non ti regala nulla, e quando hai la possibilità di portarti avanti di due o tre punti devi provare a mantenerlo quel vantaggio, perché nei finali punto a punto loro hanno battitori in grado di vincere un set con due servizi, come è successo nel quarto. Comunque ripartiamo: sappiamo di aver fatto una buona prestazione ».

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)-- « Eravamo consapevoli che avremmo giocato su un campo difficilissimo. In ogni partita c'è da sputare sangue. Oggi abbiamo giocato peggio rispetto alle ultime gare, ma stiamo stati nel match e abbiamo usufruito al meglio del contributo di tutti: questo è un aspetto che mi inorgoglisce. Abbiamo strappato una vittoria importantissima contro un avversario che aveva portato via punti a chiunque in casa. Vincere a Padova ha un significato, come lo ha anche il fatto che c'è ancora tanto da lavorare ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – RANA VERONA 1-3 (24-26, 26-24, 22-25, 25-27) –

SONEPAR PADOVA: Todorovic 2, Orioli 14, Polo 9, Masulovic 16, Gardini 14, Truocchio 7, Nachev (L), Diez (L), Stefani 2, Toscani 0. N.E. Zoppellari, Bergamasco, Mc Raven, Held. All. Cuttini.

RANA VERONA: Christenson 2, Sani 8, Cortesia 9, Ferreira Souza 15, Keita 28, Vitelli 5, Zingel (L), Planinsic 0, D’Amico (L), Bonisoli 0, Glatz 7. N.E. Valbusa, Gironi, Mozic. All. Soli.

ARBITRI: Goitre, Salvati.

Durata set: 29′, 28′, 26′, 30′; tot: 113′.

MVP: Micah Christenson

Spettatori: 3286

Allianz Milano – Itas Trentino

Il mese di novembre si conclude con la preziosissima e perentoria vittoria all’Unipol Forum di Assago per l’Itas Trentino maschile. Di fronte a 7.635 spettatori, la formazione Campione d’Italia si è infatti assicurata i tre punti in palio nel big match dell’ottavo turno di regular season SuperLega Credem Banca, imponendo il primo stop casalingo stagionale all’Allianz Milano.

Un successo, il quarto consecutivo, importante soprattutto per rafforzare la propria terza posizione in classifica e continuare la corsa al miglior piazzamento possibile al termine del girone d’andata, anche in funzione della griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. Grazie al 3-0 odierno, ottenuto con personalità e determinazione, la squadra di Mendez respinge il tentativo di sorpasso di Civitanova alla vigilia di tre partite di campionato in dieci giorni (in casa con Modena e Piacenza, in trasferta a Porto San Giorgio) che chiuderanno l’andata. L’affermazione di stasera è arrivata al termine di una prestazione convincente, figlia di un ottimo approccio ad ogni singolo set e del grande lavoro svolto a muro su Reggers, il principale terminale offensivo avversario fermato direttamente otto volte. A blindare i promettenti vantaggi acquisiti già nella prima metà di tutte le frazioni ci hanno pensato i cambiopalla garantiti dai centrali (Bartha 83% e Flavio 70%), l’efficacia in fase di ricostruita di Ramon e Michieletto (25 punti in due) e la positiva staffetta fra Faure e Gabi Garcia nel ruolo di opposto, che non ha tolto sicurezze a Sbertoli, meritatamente mvp nella sua città natale.

I protagonisti-

Francesco Recine (Allianz Milano)- « Oggi proprio non è girato per niente. Nel primo set siamo riusciti a restare punto a punto, ma abbiamo sbagliato nell'azione che avrebbe portato forse il break decisivo. Quando non metti in terra questi palloni è poi difficile girare la partita, soprattutto contro una squadra forte come Trento. Poi dopo abbiamo mollato completamente, abbiamo anche una squadra un po' corta in questo momento è davvero dura ».

Alesssandro Michieletto (Itas Trentino)- « E' un risultato prezioso ottenuto al Forum dove non avevo mai giocato e sono contento di averlo fatto in questa occasione pur disputando una grande partita personale. Siamo stati bravi a fermare Reggers che era il loro punto di riferimento in attacco grazie ad un muro che stasera è stato davvero preciso e convincente ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO - ITAS TRENTINO 0-3 (24-26, 16-25, 21-25) –

ALLIANZ MILANO: Kreling 0, Otsuka 5, Caneschi 9, Reggers 11, Recine 9, Di Martino 5, Staforini 0, Catania (L), Masulovic 0, Lindqvist 6. N.E. Ichino, Benacchio. All. Piazza.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Ramon 12, Resende Gualberto 10, Faure 8, Michieletto 13, Bartha 5, Sandu (L), Garcia Fernandez 4, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Pesaresi, Giani, Torwie. All. Mendez.

ARBITRI: Curto, Vagni.

Durata set: 30', 24', 30'; tot: 84'.

MVP: Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

Spettatori: 7635

Sir Susa Scai Perugia – Cisterna Volley

Un’altra vittoria da tre punti per la Sir Susa Scai Perugia, che si impone su Cisterna con un netto 3-0 nel secondo match casalingo consecutivo dopo il turno infrasettimanale con Monza.

Primo set tenuto sempre sotto controllo dai padroni di casa, che chiudono con ampio margine (25-18). Nel secondo parziale i Block Devils sprecano qualche attacco di troppo sul finale e Cisterna ne approfitta per rientrare in partita, ma l’errore in parallela di Guzzo non permette ai pontini di portare il set ai vantaggi e i padroni di casa se lo prendono 25-23. Ultima frazione combattuta per quasi tutta la durata punto a punto, poi Perugia ingrana la quarta e chiude 25-20.

Miglior realizzatore del match, per la seconda volta consecutiva, l’opposto Wassim Ben Tara, che chiude il match con 22 punti, 2 ace, un muro e l’83% in attacco. Nella metà campo pontina in doppia cifra Tommaso Guzzo ed Efe Bayram che chiudono rispettivamente a 10 e 11 punti.

Questa sera Russo e Ishikawa non erano del match perché dovranno sottoporsi a degli accertamenti nei prossimi giorni.

L’ace di Plotnytskyi guida il primo allungo bianconero in avvio del match, break Cisterna con l’attacco di Mazzone, Giannelli arma Ben Tara che prima ristabilisce l’equilibrio, poi porta avanti i suoi risolvendo lo scambio lungo del 5-4. Pipe di Bayram, primo tempo di Solè e la prima fase procede punto a punto.

Plak dal centro va a segno per due volte consecutive, poi dai nove metri spreca e Perugia centra il sorpasso con il maniout di Ben Tara. Mazzone pareggia in primo tempo. I Block Devils alzano il muro e volano a +3 (15-12), Lanza accorcia in diagonale, ma il muro di Plotnytskyi mantiene inalterata la distanza dei padroni di casa. Bayram recupera una lunghezza, ma la diagonale e il maniout di Semeniuk incrementano il gap (20-16). Il capitano pontino accorcia le distanze giocando sulle mani del muro bianconero lungo la parallela, ma arrivano una super pipe di Plotnytskyi e il muro di Solè sullo stesso Lanza e la Sir Susa Scai vola a un passo dal set point, che aggancia nello scambio successivo. Chiude Ben Tara in maniout 25-18.

Equilibrio nei primi scambi del secondo set; l’attacco di Solè sigla il 7-7 e poi scatta l’applauso del PalaBarton Energy per Oleh Plotnytskyi che chiude lo scambio lungo dell’8-8. Ben Tara guida il sorpasso bianconero e porta i suoi a quota 10, Loser consolida e i Block Devils salgono a +3 con il muro di Ben tara su Lanza (14-11). Mazzone trova il maniout, ma Giannelli di prima intenzione tiene avanti i suoi. Cisterna nella fase centrale si riporta a contatto, ma i padroni di casa continuano ad avanzare con il primo tempo di Solè e l’ace di Kamil Semeniuk (18-15). Diagonale fulminea di Plotntyskyi e Perugia vola a +4 con l’attacco di ben Tara e l’attacco out di Mazzone (21-17). Loser incrementa, Bayram spreca al servizio, ma sul finale l’attacco di Barotto, seguito dall’attacco out di Semeniuk e dall’attacco vincente dello schiacciatore turco di casa Cisterna riavvicinano le due squadre, che tornano in parità con l’attacco out di Solè (23-23). Giannelli arma di nuovo il centrale argentino che conquista il set point con un primo tempo imprendibile, e la parallela out di Guzzo chiude 25-23.

Anche la terza frazione si apre punto a punto. I Block Devils che avanzano con la pipe di Plotnytskyi, Cisterna risponde con l’attacco di Diamantini. Break Perugia con il maniout dello schiacciatore ucraino (9-7), ma Cisterna torna a contatto con l’attacco di Bayram. I Padroni di casa avanzano con l’attacco di Giannelli e le pipe di Semeniuk (12-11), i pontini rispondono con gli attacchi di Mazzone. Solè riporta avanti i suoi e la Sir avanza a +2 con l’invasione a rete dei pontini (20-18). Lanza in parallela torna a contatto, ma Salsi spreca al servizio. Maniout di Ben Tara che va a segno anche lungo la parallela (23-20). L’ultimo punto è di Dzavoronok che sigilla il 25-20.

I protagonisti-

Massimo Colaci (Sir Susa Scai Perugia)- « Tre punti importanti, non solo per la classifica. Ci serviva anche una buona prestazione. Secondo me è stata una partita ben gestita, siamo solo calati un po' nel terzo set nella fase sideout, potevamo fare qualcosina di meglio, ma questa vittoria ci voleva per la classifica, e anche per quello che stiamo provando, che da fuori non si vede, perchè la pallavolo è fatta di ricezione, di alzate e di attacco, però ci sono tante piccole sfaccettature e noi stiamo cercando di migliorare diverse cose. Secondo me stasera è stata una buona partita in generale, secondo me siamo stati molto attenti sulle loro migliori fasi break e sui loro migliori battutori e credo che quella sia stata la chiave ».

Il tabellino-

SIR SUSA SCAI PERUGIA - CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-18, 25-23, 25-20) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 9, Loser 3, Ben Tara 22, Semeniuk 9, Solé 9, Argilagos 0, Dzavoronok 1, Colaci (L), Crosato 0. N.E. Cvanciger, Gaggini. All. Lorenzetti.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 2, Lanza 5, Plak 4, Guzzo 10, Bayram 11, Mazzone 9, Finauri (L), Currie (L), Barotto 1, Diamantini 1, Salsi 0, Muniz De Oliveira 0. N.E. Tarumi, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Armandola, Cerra.

Durata set: 24', 30', 29'; tot: 83'.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 3493

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina

Nel giorno del ritorno al PalaPanini dopo le due trasferte consecutive con Cisterna e Cuneo, Modena Volley fatica ma batte 3-1 il fanalino di coda Grottazzolina (25-18, 21-25, 25-18, 25-18) e conquista tre punti importanti per morale e classifica davanti agli oltre 2600 spettatori presenti sugli spalti. MVP il libero gialloblù Luke Perry. Nelle fila di Modena spiccano anche le prestazioni di Vlad Davyskiba (16 punti) e Paul Buchegger (11 punti). A Grottazzolina, all’ottava sconfitta in altrettante partite disputate, non sono bastati i 16 punti di Magalini e gli altrettanti di Tatarov. Entrambe le squadre torneranno in campo mercoledì (ore 20.30) per il primo turno infrasettimanale e per la nona giornata di campionato: Modena in trasferta con Itas Trentino, Grottazzolina tra le mura amiche contro Sir Susa Scai Perugia.

I protagonisti-

Jacopo Massari (Valsa Group Modena)- « Sono contento di essere entrato bene e aver dato il mio contributo alla vittoria, questa era una partita scomoda nonostante la classifica di Grottazzolina, ma siamo stati a bravi a essere concreti quando è servito. Siamo in crescita, queste partite ci devono far capire che dobbiamo aggredire ogni set perché basta poco a complicare le situazioni ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Sicuramente un passo avanti importante sotto il profilo dell'atteggiamento e dello stare in campo nel modo giusto. Nel primo set abbiamo fatto fatica, poi abbiamo cambiato qualcosa e ci siamo messi lì a lottare. Nel terzo abbiamo avuto cinque palloni in mano per attaccare anche senza muro, ma il loro libero ha fatto delle difese davvero straordinarie e non so onestamente quanto ci sia di demerito nostro e quanto di merito suo, in quel frangente quelle difese hanno spaccato la partita. Nel quarto ci siamo rimessi a giocare ma stasera il loro livello di muro-difesa aveva un livello molto alto, soprattutto quando noi eravamo costretti a giocare scontato ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-18) –

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 16, Anzani 7, Ikhbayri 5, Porro 9, Sanguinetti 9, Federici (L), Massari 8, Perry (L), Buchegger 11. N.E. Mati, Tauletta, Bento, Giraudo. All. Giuliani.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 2, Fedrizzi 7, Petkov 5, Golzadeh 3, Magalini 16, Stankovic 2, Petkovic (L), Koprivica 0, Tatarov 16, Marchisio (L). N.E. Cubito, Vecchi, Pellacani, Marchiani. All. Ortenzi.

ARBITRI: Rossi, Simbari, Pernpruner.

Durata set: 22', 31', 24', 26'; tot: 103'.

MVP: Luke Perry (Valsa Group Modena)

Spettatori: 2655

I RISULTATI-

Sir Susa Scai Perugia - Cisterna Volley 3-0 (25-18, 25-23, 25-20)

Cucine Lube Civitanova - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-20, 25-13, 25-18)

Allianz Milano - Itas Trentino 0-3 (24-26, 16-25, 21-25)

Valsa Group Modena - Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 (25-18, 21-25, 25-18, 25-18)

Sonepar Padova - Rana Verona 1-3 (24-26, 26-24, 22-25, 25-27)

Vero Volley Monza - Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 23-25, 17-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 23, Rana Verona 20, Itas Trentino 18, Cucine Lube Civitanova 17, Valsa Group Modena 16, Gas Sales Bluenergy Piacenza 15, Allianz Milano 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Cisterna Volley 6, Vero Volley Monza 4, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

1 partita in più: MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Vero Volley Monza.

2 partite in più: Sir Susa Scai Perugia.

IL PROSSIMO TURNO-

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.30

Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia

Itas Trentino - Valsa Group Modena

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sonepar Padova

Rana Verona - Cisterna Volley

Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 20.45

Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova

Giovedì 4 dicembre 2025, ore 20.45

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Allianz Milano