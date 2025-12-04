Le grandi vincono 3-0, Monza torna al successo contro Civitanova

ROMA- Un turno infrasettimanale di Superlega decisamente ricco di spunti e di risultati che hanno ribadito il ruolo delle grandi del campionato tutte vittoriose per 3-0. L'unica nota fuori dal coro è il prepotente ritorno alla vittoria di Monza che ha superato in quattro set una Cucine Lube Civitanova non certo all'altezza delle giornate migliori. Tra i brianzoli in evidenza Rohrs e Atanasov, oltre all’MVP Scanferla mentre ai cucinieri – ancora a caccia del primo successo lontano da casa – non bastano i 26 punti di Nikolov (che in serata ha raggiunto i 1.500 sigilli in SuperLega).

Vittoria casalinga per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che contro Sonepar Padova infila il quarto 3-0 consecutivo, superando in classifica proprio Civitanova. Tra i trascinatori degli emiliani Bovolenta e Gutierrez (32 punti in due). Stesso risultato per Itas Trentino: successo interno dei dolomitici contro Valsa Group Modena, con Michieletto e Faure sugli scudi per la squadra di Mendez.

Rimane in testa alla classifica – forte dei due match disputati in più – Sir Susa Scai Perugia, vittoriosa nelle Marche contro Yuasa Battery Grottazzolina: ai padroni di casa non bastano i 16 punti di Magalini, con Grottazzolina ancora alla ricerca del primo successo in questo campionato. In seconda posizione ancora Rana Verona: il quarto successo consecutivo combacia con il 3 a 0 inflitto a Cisterna Volley, con Mozic (15 punti) e Keita (10) che contribuiscono al trionfo.

La nona giornata si concluderà domani, giovedì 4 dicembre, con la sfida tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Allianz Milano, in diretta su Rai Play alle 20.45.

Yuasa Battery Grottazzolina – Sir Susa Scai Perugia

Uniti nello spirito di squadra e di gruppo, i Block Devils si impongono in trasferta a Porto San Giorgio, battendo Grottazzolina in tre set. Capitan Giannelli, mvp della partita, guida i suoi e amministra il gioco in maniera equilibrata, mandando in doppia cifra il solito Ben Tara e Agustin Loser, che chiudono entrambi a 12 punti. Al centro spazio anche a Crosato, titolare questa sera con il compagno di reparto argentino; in banda Plotnytskyi e Semeniuk hanno spinto in battuta e in attacco e in seconda linea in campo dal primo minuto Marco Gaggini. Molto buono l’ingresso nel terzo set di Donovan Dzavoronok, che ha dato il suo contributo centrando anche due ace.

Saranno 6, al termine del match, i servizi vincenti della squadra che chiude con il 49% di efficacia in attacco e 6 muri. Vittoria importante in un campo difficile in cui i padroni di casa, a braccio sciolto, hanno giocato con sfrontatezza, forzando al servizio come da pronostico. Con i tre punti conquistati questa sera, nona giornata di regular season, la Sir Susa Scai resta saldamente ancorata alla vetta della classifica a quota 26 punti, a tre lunghezze da Verona, con due partite in più giocate.

Novità al centro per la Yuasa, esordio da titolare per Pellacani con Petkov compagno di reparto; Falaschi al palleggio con Golzadeh opposto, Magalini e Fedrizzi laterali e Marchisio libero. Non fa ormai più notizia l’assenza di Petkovic, ancora una volta in maglia da libero, ancora una volta con la speranza che sia l’ultima. Coach Lorenzetti, privo di Ishikawa e Russo (nemmeno a referto), schiera il campione del mondo e MVP del mondiale Giannelli in regia con Ben Tara opposto, Loser ad agire dal centro con Crosato, Semeniuk e Plotnytskyi in posto quattro con Gaggini ad agire come libero (maglia da schiacciatore per l’espertissimo Colaci). Avanti la Sir Susa Scai Perugia nel primo set, con un block vincente, il primo tempo di Loser e l’ace di Ben Tara. I padroni di casa accorciano con il maniout di Fedrizzi e l’attacco di Magalini e nei primi scambi si va sul punto a punto. Giannelli arma Plotnytskyi che va a segno da posto quattro. I marchigiani sprecano al servizio e i Block Devils ne approfittano per centrare il primo allungo, con l’attacco di Semeniuk che vale l’8-11. Ben Tara tiene avanti i suoi, ma i ragazzi di Ortenzi pareggiano con l’ace di Golzadeh.

I bianconeri si riportano avanti con i colpi dell’opposto tunisino e di Loser, i marchigiani sciupano qualche attacco di troppo e Ortenzi chiama il time out sul 17-22. Al rientro in campo i padroni di casa recuperano e con l’ace di Golzadeh si riportano a -2 (21-23), Stankovic mura Plotnytskyi, ma capitan Giannelli di prima intenzione aggancia il set point. Attacco di Petkov, ma il capitano bianconero si affida nuovamente a Ben Tara che in diagonale chiude 23-25.

Equilibrato l’avvio del secondo set. Perugia avanza con l’attacco di Crosato e la pipe di Plotnytskyi, Grottazzolina risponde con i colpi di Fedrizzi ed è punto a punto anche in questa fase; sono i padroni di casa ad interrompere l’inerzia con un nuovo ace dell’opposto Golzadeh che vale l’11-9, ma il suo doppio errore, prima dai nove metri, poi in attacco, ristabilisce l’equilibrio. Cominciano gli scambi lunghi, Semeniuk va a segno per due volte consecutive e guida il sorpasso bianconero, i padroni di casa si tengono a contatto e si va avanti a braccetto in tutta la fase centrale del set. L’ace di Simone Giannelli è un punto importantissimo nel finale (20-21). Plotnytskyi chiude lo scambio successivo, Ortenzi chiama il time out, ma al rientro in campo i Block Devils in scioltezza arrivano al set point. Il servizio out di Giulio Magalini chiude il set 21-25.

I padroni di casa spingono in avvio della terza frazione e con il muro di Pellicani su Giannelli avanzano 4-1. Magalini consolida, ma Perugia accorcia con l’ace di Dzavoronok (5-3) e negli scambi successivi trova l’aggancio con l’attacco di Ben Tara e il sorpasso con il servizio vincente di Agustin Loser. Il primo tempo di Iliya Petkov ristabilisce l’equilibrio, i Block Devils avanzano con la pipe di Plotnytskyi, ma arriva l’ace di Petkov che sigla la nuova parità (10-10). Parallela out di Fedrizzi e Dzavoronok chiude lo scambio del +2 (10-12). Perugia consolida con l’attacco di Ben Tara e avanza verso il finale amministrando il vantaggio; l’ace di Dzavoronok vale il +5 (12-17). I marchigiani sprecano invece al servizio e la Sir Susa Scai si porta a quota 20 con il primo tempo di Crosato, che poi consolida murando l’attacco di Fedrizzi. È proprio lo schiacciatore ceco di casa bianconera ad agganciare il set point. Il servizio out di Fedrizzi chiude il set 21-25 e chiude il match 3-0 per i Block Devils.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « I numeri dicono che siamo stati a livello di Perugia in attacco per tutti i set e questo ci ha permesso di giocare con loro punto a punto. Un pò di fatica nelle situazioni di break point con alcune chance che non abbiamo sfruttato e lo abbiamo pagato sia nel primo che nel secondo set. Nel terzo set eravamo avanti tre punti e poi un errore di valutazione e una serie al servizio di Loser a fatto prendere fiducia a loro. Prendiamo la consapevolezza che se stiamo in campo come stasera possiamo arrivare ai momenti decisivi della sfida per giocarsela con decisione con tutti ».

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Sono molto contento per i tre punti, sono contento per come sono arrivati e sono contento che, nonostante due assenze come quelle di Yuki e di Roberto Russo siamo riusciti a far giocare qualcuno che di solito non ha spazio come Crosato e Gaggini, poi nel terzo set è entrato anche Dzavoronok e ha fatto molto molto bene, quindi sono contento perchè serviranno tutti quanti, sia per le partite sia per gli allenamenti. Loro hanno spinto in battuta come è giusto che fosse, lo sapevamo che sarebbe stata una partita così, difficile su certi turni in battuta loro, però siamo stati bravi a contrastarli, siamo stati bravi nel terzo set, dopo un black out di cinque minuti a ritornare subito sottoe quindi queste sono tutte cose che "fanno bene", oltre la vittoria in se per sè che fa sempre bene ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - SIR SUSA SCAI PERUGIA 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) –

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 0, Fedrizzi 11, Pellacani 1, Golzadeh 12, Magalini 16, Petkov 6, Petkovic (L), Stankovic 1, Marchiani 0, Tatarov 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Vecchi, Koprivica. All. Ortenzi.

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 4, Plotnytskyi 7, Crosato 5, Ben Tara 12, Semeniuk 7, Loser 10, Argilagos 0, Dzavoronok 5, Gaggini (L). N.E. Cvanciger, Solé, Colaci. All. Lorenzetti. ARBITRI: Pozzato, Giglio, Candeloro.

Durata set: 26', 27', 30'; tot: 83'.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 1015

Itas Trentino – Valsa Group Modena

Il mese di dicembre si apre con una convincente vittoria casalinga per l’Itas Trentino maschile. Questa sera alla BTS Arena i Campioni d’Italia hanno ancora una volta confermato la loro estrema produttività interna, superando per 3-0 la Valsa Group Modena nel match valido per il nono turno di regular season SuperLega Credem Banca.

Il 90° derby dell’A22, in versione infrasettimanale, ha ulteriormente legittimato il buon momento della formazione di Marcelo Mendez, giunta questa sera alla quinta vittoria consecutiva in campionato, ed il suo terzo posto in classifica, avvalorato anche in questo caso con una prestazione di sostanza e qualità simile a quelle sfoderate recentemente con Perugia e Milano. Di fronte al proprio folto pubblico (oltre 3.300 spettatori anche oggi) e contro un avversario in salute, i tricolori hanno saputo reagire alle prime iniziali difficoltà (Modena era scatta avanti anche 10-14 nel primo set) e diventare sempre più padroni della scena, sfoderando una pallavolo convincente ed efficace, perché priva di troppi errori (appena tre in attacco e tredici al servizio) e continuamente caratterizzata da acuti importanti in attacco (57%) e a muro (7 i vincenti). La grande prova di Michieletto (mvp e best scorer, sempre decisivo nei momenti in cui serviva accelerare nel punteggio), ben spalleggiato da Faure (14), hanno impedito a Modena di lottare alla pari nei rush finale di ogni set, tutti gestiti con attenzione e cinismo.

I protagonisti-

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Siamo stati bravi a neutralizzare le loro rotazioni pericolose al servizio e a concentrarci sul nostro gioco, cercando di renderlo privo di grosse sbavature. Sapevamo di dover partire forte per non permettere a Modena di esaltarsi, ci siamo riusciti e proseguiamo la nostra corsa positivamente ».

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)- « Sapevamo che contro Trentino sarebbe stata una gara molto difficile. Siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a dare continuità. Abbiamo avuto buone fasi, ma anche cali che hanno permesso a Trentino di rientrare o scappare ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO - VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) –

ITAS TRENTINO: Ramon 6, Resende Gualberto 4, Faure 14, Michieletto 16, Bartha 7, Sbertoli 0, Sandu (L), Laurenzano (L). N.E. Bristot, Pesaresi, Garcia Fernandez, Giani, Acquarone, Torwie. All. Mendez.

VALSA GROUP MODENA: Davyskiba 15, Anzani 0, Buchegger 10, Porro 3, Sanguinetti 6, Tizi-Oualou 2, Perry (L), Mati 3, Federici (L), Bento 3, Ikhbayri 2, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta. All. Giuliani.

ARBITRI: Zavater, Canessa.

Durata set: 25', 26', 25'; tot: 76'.

MVP: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 3.304

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sonepar Padova

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro Padova cala il poker, quarto 3-0 consecutivo per i biancorossi. Dodici punti nelle ultime quattro partite, non male in vista del rush finale per la griglia della prossima Coppa Italia. Al termine del girone d’andata mancano due gare (Cisterna e Trento) che i biancorossi affronteranno entrambe in trasferta con l’intermezzo dell’andata dei Sedicesimi di Coppa Cev a Cagliari.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vinto il primo set condotto anche con sette punti di vantaggio, nel secondo parziale ha sempre inseguito gli avversari ma sul diciotto pari il muro di Gutierrez, premiato MVP, ha dato il là all’allungo decisivo. Terzo parziale che ha visto i biancorossi sempre avanti.

In doppia cifra in casa Piacenza Bovolenta con 17 punti, Gutierrez con 15 e Mandiraci con 12, bene a muro Gutierrez e Bovolenta con 3 block in a testa e l’opposto biancorosso micidiale anche in battuta con tre ace, due dei quali hanno chiuso il primo e terzo parziale. A Padova non sono bastati i 14 punti di Masulovic, autore di tre ace.

La partita – In avvio di gara coach Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Galassi al centro, Mandiraci e Gutierrez alla banda, Pace è il libero. In panchina Robertlandy Simon: il capitano, durante la rifinitura del mattino, ha accusato un risentimento muscolare. Lo staff medico ha preferito non rischiarlo e nei prossimi giorni verranno effettuati gli accertamenti necessari per valutare l’entità dell’infortunio. Padova risponde con Todorovic e Masulovic in diagonale, Polo e Truocchio al centro, Gardini e Orioli alla banda, Diez è il libero.

Dai blocchi di partenza esce meglio Gas Sales Bluenergy Volley (5-1), Cuttini stoppa subito il gioco, il muro di Comparoni vale il 6-2, Padova fatica a trovare colpi e misura, altro block in, questa volta di Mandiraci, ed è 9-4. Ace di Porro (12-6), due punti consecutivi di Gutierrez e Piacenza si porta più sette (16-9). Due errori in attacco biancorossi permettono a Padova di accorciare (17-13), coach Boninfante chiama time out e al rientro in campo altri due punti per i patavini (17-15). Gli ospiti arrivano ad una lunghezza (18-17), ora si gioca punto a punto, Mandiraci per il 21-19, il muro di Gutierrez (83% in attacco) consegna a Piacenza tre set point (24-21) con Cuttini a chiamare il secondo time out a disposizione. E alla ripresa del gioco l’ace di Bovolenta chiude il parziale.

Il primo punto è di Bovolenta a muro, due ace consecutivi di Masulovic (3-5) consegnano a Padova il primo vantaggio della serata, ace di Bovolenta per la parità a quota cinque, squadre ancora a braccetto a quota dodici con il muro di Bovolenta. Padova guida, Piacenza resta lì attaccata, il block in di Gutierrez riporta avanti i suoi (19-18) con Cuttini a chiamare time out e alla ripresa del gioco Piacenza allunga con il gran diagonale dello stesso schiacciatore cubano (20-18). Mandiraci e quindi muro di Galassi (22-18), nuovo time out di Cuttini. La battuta lunga di Held consegna quattro set point a Piacenza, Gutierrez chiude il parziale con un ace.

Piacenza fin dai primi scambi veste i panni della lepre, il muro di Mandiraci vale il più tre (8-5), il primo tempo di Comparoni il più quattro (12-8), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza controlla nonostante qualche battuta sbagliata, Gutierrez ed è 15-11. L’ace di Masulovic riporta sotto i suoi (15-13), Mandiraci e quindi Bovolenta (17-13), grande difesa di Pace, primo tempo di Galassi e sono sei match ball per i biancorossi (24-18), chiude subito Bovolenta con un ace.

I protagonisti-

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Piacenza)- « I ragazzi in campo si sono aiutati parecchio soprattutto quando c’era da uscire da qualche situazione un po’ complicata come nel secondo set quando Padova stava giocando meglio ma in campo la squadra ha tenuto benissimo. Abbiamo superato una squadra molto ostica, una vittoria importante per la classifica e anche per il nostro percorso di crescita, il cammino è ancora lungo ma siamo sulla strada giusta ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « La squadra è stata messa sotto fin dall’inizio da una prestazione molto importante, a mio avviso, da parte dei nostri avversari. Devo fare i complimenti a Piacenza perché, a partire dalla ricezione hanno fatto meglio di noi. Sono stati molto solidi in questo fondamentale. Noi, dal punto di vista della battuta, sono contento: è la seconda partita consecutiva in cui riusciamo ad avere un’efficienza che mi piace, positiva sia sulle situazioni spin sia su quelle flot, più gestite, con una percentuale di errore che per noi è buona. Però loro sono stati davvero molto bravi: sono riusciti a ricevere meglio di noi ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – SONEPAR PADOVA 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Porro 2, Mandiraci 12, Comparoni 9, Bovolenta 17, Gutierrez 15, Galassi 5, Pace (L), Andringa, Seddik, Leon, Travica. Ne: Simon, Bergmann, Loreti (L). All. Boninfante.

SONEPAR PADOVA: Truocchio 7, Todorovic, Orioli 8, Polo 4, Masulovic 14, Gardini 4, Diez (L), Toscani, Zoppellari, Stefani 2, Held 2. Ne: Nachev (L), Bergamasco, MaRaven. All. Cuttini.

Arbitri: Sartoro, Simbari

Durata set 27’, 24’, Tot: 72’.

MVP: Miguel Gutierrez (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza?

Spettatori 1809

Rana Verona – Cisterna Volley

Si allunga la striscia di vittorie per Rana Verona, che nel turno infrasettimanale di SuperLega supera anche l’esame Cisterna Volley con un rotondo 3-0. Dopo l’iniziale equilibrio, la squadra di Coach Soli prende le misure e impone il proprio gioco con autorevolezza, registrando buoni numeri nei vari fondamentali. Importante la prova di capitan Mozic, autore di 15 punti (76% di attacchi positivi) che gli sono valsi il premio MVP. Bene ancora una volta l’impatto dei centrali. Con l’ottavo successo stagionale, gli scaligeri salgono così a 23 punti in classifica. Domenica sarà la volta della trasferta sul campo di Cuneo.



Coach Soli si affida alla diagonale principale composta da Christenson e Darlan, con capitan Mozic e Keita in banda e la coppia Cortesia-Vitelli al centro, con D’Amico come libero.



La gara prende il via con la diagonale stretta di Darlan. Già in avvio i ritmi sono intensi, con le due squadre che danno vita a scambi prolungati. Il tentativo di allungo degli ospiti viene interrotto da due colpi di Mozic, che con la parallela timbra il 10-10. L’ace di Bayram consegna un distacco di tre ai pontini, ma Verona recupera con il turno al servizio di Christenson, autore dei due ace del sorpasso (16-14). Poi mura Vitelli, D’Amico difende una gran palla e Keita va a segno per il 19-15. Verona incrementa il distacco e con l’errore di Guzzo chiude la frazione (25-19).



Partono meglio i laziali nel secondo, con il muro di Mazzone che vale il break (0-3). Con la serie in battuta di Darlan e il primo tempo di Cortesia, Verona rimette in equilibrio (6-6). Al suo ingresso, Sani colpisce due volte, poi di nuovo Cortesia chiude un grande rally per il 14-11. Scambio insistito anche poco dopo, con Mozic che lo chiude con un monster block. Il capitano replica anche col punto del 19-14. Verona mantiene le distanze e raddoppia con il muro di Christenson (25-20).



Nel terzo parziale, Verona cerca di tenere le redini dell’incontro e con l’attacco di Keita si stacca di tre lunghezze, poi il numero 9 tira forte anche dai nove metri per l’11-7. Cisterna prova a risalire la china, ma Sani spara forte al servizio e incrementa il vantaggio (17-12). Mozic spinge altrettanto sotto rete, poi Glatz trova il corridoio giusto da posto quattro, prima che Cortesia stampi l’ace del 23-17. Sani centra il match point e anche il punto diretto dai nove metri per il 25-18 definitivo.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Partite come quella di oggi sono delicatissime perché si giocano contro squadre che hanno fame, come si è visto all'inizio del primo set. Siamo stati bravi ad accelerare prima rispetto alla gara contro Monza, facendo nostri momenti importanti con alcune belle giocate. Dopo la prima fase siamo stati bravi a sciogliere qualche nostra parte contratta e portare a casa una partita apparsa più semplice di quello che in realtà è stata ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « Sapevamo di affrontare un avversario forte e con grande qualità, abbiamo fatto qualcosa di positivo nei primi due set, nel terzo abbiamo permesso a Verona di vincere troppo facilmente. Purtroppo non riusciamo ancora a migliorare la nostra battuta, e stavolta a differenza del passato abbiamo sofferto molto la loro float: la nostra fase difensiva non è stata all'altezza e quando trovi un avversario di questo calibro diventa davvero difficile riuscire ad arginarlo ».

Il tabellino-

RANA VERONA-CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)

RANA VERONA: Zingel, Cortesia 9, Valbusa, Gironi, Planinsic, D’Amico (L), Keita 10, Sani 9, Christenson 4, Bonisoli (L), Glatz 2, Vitelli 6, Darlan Souza 2, Mozic 14. All: Soli

CISTERNA VOLLEY: Currie (L), Finauri (L), Barotto 1, Plak 4, Tarumi 1, Lanza 3, Fanizza, Diamantini ne, Salsi, Mazzone 9, Guzzo 10, Bayram 5, Tosti, Muniz De Oliveira . All.: Morato

Arbitri: Saltalippi, Serafin

MVP: Rok Mozic (Rana Verona)

Spettatori: 2807

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

La Vero Volley Monza ritrova la via del successo, lo fa in grande stile, battendo una delle big del campionato di SuperLega. All'Opiquad Arena di Monza, la Vero Volley si impone 3-1 (25-23; 25-21; 21-25; 25-14) sulla Cucine Lube Civitanova. Dopo oltre un mese dall'ultima volta, Beretta e compagni tornano a festeggiare: tre punti pesantissimi, che permettono alla squadra di coach Massimo Eccheli di salire a quota sette in classifica. Una prova che premia il collettivo, convincente nella sua totalità: ben quattro atleti in doppia cifra, 13 muri complessivi e Leonardo Scanferla faro della seconda linea. Il libero della Vero Volley è mvp del match, nonostante l'infortunio che l'ha costretto ad uscire negli ultimissimi punti dell'incontro. Il best scorer della partita è Aleksandar Nikolov, lo schiacciatore bulgaro della Cucine Lube autore di 26 punti. Miglior realizzatore in casa Monza è, invece, Erik Röhrs, capace di mettere a terra 17 punti. Ora la Vero Volley è attesa da uno scontro diretto con la Sonepar Padova: si giocherà l'8 dicembre, alle ore 17:30, alla Kioene Arena.

La Vero Volley torna a riproporre Padar nello starting-six in diagonale al palleggiatore Zimmermann, gli schiacciatori sono Röhrs e Atanasov, al centro Beretta e Mosca, Scanferla libero. Dall'altra parte della rete la Cucine Lube Civitanova schiera Boninfante in regia, Loeppky opposto, Nikolov e Bottolo schiacciatori, Tenorio e Gargiulo al centro, Balaso libero.

Monza comincia bene la gara e il break che vale il 12-10 porta le due squadre al primo time-out targato Cucine Lube. L'ace di Padar (16-12) segna la mini-fuga dei padroni di casa: coach Medei interrompe nuovamente il gioco e al ritorno in campo i due punti consecutivi dei suoi ragazzi riavvicinano Civitanova (16-14). Atanasov schiaccia per il 20-17, ma dai nove metri Nikolov fa male e rimette l'incontro in equilibrio (20-20). Röhrs si prende la scena in attacco (22-20), però la Cucine Lube è viva e trova l'aggancio (23-23) al termine di una spettacolare azione a cui entrambe le squadre hanno dato vita. Monza non demorde e, alla fine, chiude i giochi 25-23.

L'approccio della Vero Volley nel secondo set lascia ben sperare (5-2). Galvanizzati, i ragazzi di coach Eccheli prendono il largo (14-9). Di fronte c'è una Civitanova che prova la rimonta, anche attraverso i cambi operati dal tecnico Medei. Due errori consecutivi in attacco dei padroni di casa riaprono i giochi (21-21): è solo un brivido per Beretta e compagni, che hanno la forza di mettere a segno tre punti consecutivi (24-21) e conquistano il set point. Un'occasione che la squadra non si lascia scappare (25-21).

Nel terzo parziale arriva la reazione d'orgoglio di Civitanova sotto i colpi di un Nikolov immarcabile. Eccheli, allora, mischia le carte inserendo Frascio e Marttila per Padar e Röhrs, provando a riavvicinarsi nel punteggio. Il tentativo va a buon fine, perché Vero Volley mette nel mirino la Cucine Lube (11-12). La partita si infiamma: i marchigiani cercano un nuovo allungo, pronta è la risposta dei padroni di casa (20-20). Civitanova vuole riaprire il match e conquista il break (20-22), che è quello decisivo per le sorti del set (21-25).

Il set perso non destabilizza Monza, che riprende la scalata verso il successo (13-7). L'Opiquad Arena si infiamma, il muro di Röhrs vale il 14-7. Un punto spartiacque, perché Civitanova non ha più la forza di tornare in partita e per la Vero Volley arriva la gioia di una ritrovata vittoria (25-14).

I protagonisti-

Leandro Mosca (Vero Volley Monza)- « Siamo sul binario giusto, questa è la nostra miglior prestazione stagionale. Grazie al lavoro che stiamo facendo, con la giusta mentalità e approccio potremo ottenere grandi risultati ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-23, 25-21, 21-25, 25-14) –

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 1, Atanasov 15, Mosca 8, Padar 14, Rohrs 17, Beretta 10, Velichkov 1, Frascio 0, Marttila 4, Scanferla (L), Larizza 0, Pisoni (L). N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 2, Bottolo 5, Gargiulo 5, Loeppky 10, Nikolov 26, Tenorio 2, Bisotto (L), D'Heer 0, Orduna 1, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 3, Kukartsev 1, Podrascanin 2, Duflos-Rossi 3. N.E. All. Medei.

ARBITRI: Puecher, Armandola.

Durata set: 32', 30', 28', 25'; tot: 115'.

MVP: Leonardo Scanferla (Vero Volley Monza)

Spettatori: 1822

I RISULTATI-

Itas Trentino - Valsa Group Modena 3-0 (25-21, 25-20, 25-21)

Rana Verona - Cisterna Volley 3-0 (25-19, 25-20, 25-18)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sonepar Padova 3-0 (25-21, 25-20, 25-18)

Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia 0-3 (23-25, 21-25, 21-25)

Vero Volley Monza - Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23, 25-21, 21-25, 25-14)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Allianz Milano Si gioca domani ore 20.45

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 26, Rana Verona 23, Itas Trentino 21, Gas Sales Bluenergy Piacenza 18, Cucine Lube Civitanova 17, Valsa Group Modena 16, Allianz Milano 13, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Sonepar Padova 8, Vero Volley Monza 7, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 1.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 6 dicembre 2025, ore 18.00

Valsa Group Modena - Cucine Lube Civitanova



Domenica 7 dicembre 2025, ore 17.00

Yuasa Battery Grottazzolina - Itas Trentino



Domenica 7 dicembre 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Rana Verona

Cisterna Volley - Gas Sales Bluenergy Piacenza

Allianz Milano - Sir Susa Scai Perugia



Lunedì 8 dicembre 2025, ore 17.30

Sonepar Padova - Vero Volley Monza