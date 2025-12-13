Nell'anticipo dell'11a Monza ribalta Grottazzolina

MONZA -Il faccia a faccia dell’ 11° turno, l’ultimo di andata, ha rispettato le aspettative all’OpiquadArena. In campo due squadre con il coltello tra i denti. Una estenuante battaglia sportiva ha premiato Vero Volley Monza, riuscita a consolidare l’ottavo posto in classifica con una rimonta pazzesca da 0-2 fino all’urlo liberatorio ai vantaggi del tie-break contro una grintosa Yuasa Battery Grottazzolina. Il terzo successo consecutivo nella Regular Season dei brianzoli ha permesso al Club del Consorzio di acquisire l’ultimo pass per i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia, da disputare in trasferta contro i campioni d’inverno. Grazie alla vittoria dei primi due set, il fanalino di coda ha messo paura ai giganti lombardi accarezzando il sogno di ripetere l’impresa centrata proprio un anno fa in Brianza, quando il 13 dicembre 2024 i marchigiani centrarono il primo successo stagionale proprio a Monza. Una volta in doppio vantaggio, però, gli uomini di Massimiliano Ortenzi hanno subito la pressione del collettivo di Massimo Eccheli, che anche nel sostegno dei supporter ha poi trovato le energie per reagire. Palpitante l’epilogo, con sorpasso nel finale ed esplosione di gioia dell’Arena. La Yuasa ha chiuso il girone di andata senza vittorie, ma con un altro punto per ripartire e con la consapevolezza di essere sulla strada giusta per cercare una risalita. In evidenza da una parte Padar, best scorer con 28 punti, Velichkov (22) e Larizza (10), tra gli ospiti Golzadeh (24), Magalini (22), Tatarov (21) e Petkov (13).

I protagonisti-

Leonardo Scanferla (Vero Volley Monza)- « Sicuramente l'approccio non è stato dei migliori, un po' per nostra colpa, ma anche per merito loro, perché in battuta hanno spinto tanto i primi due set e noi siamo andati un po' in difficoltà. Ci prendiamo questo tie-break, che è il primo vinto, e ci prendiamo questo successo davanti al nostro pubblico. La prossima partita è tra un po' di tempo, quindi dovremo vedere le cose che ci sono riuscite meno per cercare di fare meglio. La testa va già a Trento, anche se abbiamo molto tempo, però sicuramente c'è del lavoro da fare in palestra, perché possiamo ancora migliorare ».

Andrea Marchisio (Yuasa Battery Grottazzolina)- « C'è grande rammarico, nei primi due set abbiamo giocato veramente molto bene in tutti i fondamentali. Nel terzo e quarto siamo calati sia dal punto di vista fisico che mentale, nel secondo abbiamo speso tanto a livello di energie nervose. Poi loro hanno oggettivamente alzato il livello, il tie break si decide sui particolari e loro al servizio hanno fatto meglio, soprattutto sul finale. C'è rammarico perché volevamo la vittoria, sapevamo che era alla nostra portata, ma c'è anche la consapevolezza che nonostante le 11 sconfitte consecutive stiamo migliorando il livello di gioco, dobbiamo affrontare il ritorno senza mollare di un centimetro ».

Il tabellino-

VERO VOLLEY MONZA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-2 (20-25, 30-32, 25-21, 25-19, 18-16) –

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Atanasov 4, Larizza 10, Padar 28, Velichkov 22, Beretta 6, Pisoni (L), Frascio 0, Marttila 7, Scanferla (L), Mosca 0. N.E. Rohrs, Knipe, Mapelli. All. Eccheli.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Falaschi 0, Tatarov 21, Petkov 13, Golzadeh 24, Magalini 22, Stankovic 6, Vecchi (L), Petkovic 1, Fedrizzi 2, Marchiani 0, Koprivica 0, Marchisio (L). N.E. Cubito, Pellacani. All. Ortenzi.

ARBITRI: Goitre, Curto.

Durata set: 28′, 40′, 32′, 29′, 21′; tot: 150′

MVP: Krisztian Padar (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2112