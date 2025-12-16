Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Robertlandy Simon operato in Finlandia

Robertlandy Simon operato in Finlandia

Sutura muscolo-tendinea della lesione della gamba destra affinché il giocatore possa tornare in campo nelle sue migliori condizioni
Simon Gas Sales

PIACENZA-La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza informa che l’atleta Robertlandy Simon in mattinata è stato sottoposto in Finlandia a intervento chirurgico di sutura muscolo-tendinea della lesione della gamba destra affinché il giocatore possa tornare in campo nelle sue migliori condizioni. Il giocatore è stato accompagnato dal fisioterapista della società Riccardo Anfosso.

L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku dal professor Lasse Lempainen, specialista e luminare in Chirurgia Ortopedica già collaboratore di molti Club sportivi internazionali.

Il giocatore rientrerà in Italia nella giornata di domani dove a Piacenza inizierà il suo percorso di riabilitazione seguito dallo staff medico della società biancorossa.

Robertlandy Simon si era infortunato nel corso della rifinitura prima della partita di campionato con Sonepar Padova.

Lo staff medico della Società valuterà giornalmente la situazione e i tempi di recupero.

Le parole del direttore sportivo Ninni De Nicolo 

« Dopo gli opportuni accertamenti specialistici si è deciso, in comune accordo con il giocatore, di ricorrere all’intervento chirurgico. L’assenza di Simon rappresenta per noi una perdita importante, ma, la priorità assoluta è la salute dell’atleta. A Robertlandy va il nostro augurio di tornare in campo il prima possibile per darci una mano ».

 

