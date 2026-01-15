Cisterna torna alla vittoria contro Monza

CISTERNA (LATINA)- Nel posticipo che chiude il 16° turno della Regular Season , Cisterna Volley supera in casa Vero Volley Monza con il risultato di 3-1 (25-22, 25-23, 18-25, 25-22) e torna in lizza per un posto nei Play Off, aumentando la falcata nella corsa per la permanenza in SuperLega Credem Banca e garantendosi ben sei lunghezze di vantaggio su Grottazzolina, ultima in classifica e sconfitta mercoledì nel derby delle Marche tra le mura amiche. Nell’ultimo incontro della due giorni, prova brillante in cabina di regia dell’MVP Fanizza che esalta le doti di Barotto (18 punti), Lanza (17), Plak (12) e Bayram (11). Quattro in doppia cifra anche sul fronte opposto, con Padar top scorer (21 punti), seguito da Atanasov (18), Velichkov (14) e Beretta (10). Dopo due parziali tirati di marca pontina, il team brianzolo amministra il terzo atto dando la sensazione di poter cambiare l’inerzia della gara, ma nel quarto parziale Cisterna ritrova la giusta lucidità e chiude i conti in volata.

Cisterna parte con Fanizza al palleggio, l’opposto è Barotto, Mazzone e Plak al centro, schiacciatori Lanza e Bayram, nel ruolo di libero c’è Currie. Nel sestetto di partenza scelto da Eccheli ci sono Zimmerman in cabina di regia, Padar opposto, al centro Beretta e Mosca, Atanasov e Rohrs schiacciatori, il libero è Scanferla. Set 1 – Il primo punto lo firma Padar (muro), gli attacchi di Plak e Bayram portano avanti Cisterna (2-1), Monza infila tre punti di fila e va a + 2 (2-4). Cisterna trova la parità sul 5-5, e il contro break con due ace di Bayram: 7-5. I punti di vantaggio diventano 3 (invasione Monza): 9-6. Sala in cattedra Filippo Lanza, Cisterna si mantiene avanti (14-11). Barotto ha il braccio caldo 15-12. Due errori (in battuta e in attacco) riportano Monza a -1 (15-14), Barotto non sbaglia l’attacco e Cisterna resta un break avanti (16-14). L’opposto col numero 7 si dimostra in giornata anche a muro: block su Rohrs e i padroni di casa vanno 19-16. Monza sbaglia in attacco (20-16), poi infila due punti di fila e si riporta a -2 (20-18). Padar spara fuori il servizio (21-18), Velichkov tiene Monza in partita (21-19), castagna di Barotto e mani out (22-19), Beretta prima lo imita (22-20), poi batte fuori (23-20), il muro di Padar tiene in vita Monza (23-21), Barotto attacca ancora in lungo linea (mani out) e fa 24-21: tre set point Cisterna. Monza annulla il primo (24-22), non il secondo (la battuta di Atanasov non va oltre la rete): finisce 25-22. Set 2 – Break iniziale di Monza (0-2), i brianzoli si portano sul +3 (1-4), Cisterna è lì, accorcia e trova il 4-4 con l’ace di Bayram. Avanti punto a punto, domina l’equilibrio fino al 13-13: break Monza e ospiti a +2 (13-15). Attacco vincente di Bayram, fuori quello di Atanasov: si torna in parità: 16-16. Intanto Morato ha mandato in campo Diamantini, al posto di Mazzone. Sul 19 pari, il break è di Cisterna; contro break Monza: 22-22. Il momento è cruciale: Lanza attacca e mette la palla a terra: 23-22. Padar vorrebbe imitarlo, ma schiaccia fuori: 24-22, due set point Cisterna. Monza annulla il primo (24-23), non il secondo: la chiude Plack di prepotenza (25-23). Set 3 – Punto a punto fino al 7-7, l’equilibrio lo rompe Monza che di botto sale a +3 (7-10), il vantaggio dei brianzoli aumenta a + 4 (10-14). Cisterna prova a rientrare, in parte ci riesce (14-15), poi cede il passo ai brianzoli che vanno in fuga e chiudono 18-25. Set 4 – In campo Muniz. Break Monza, subito a +2, la squadra di Eccheli prova la fuga (3-6). Plak e Lanza riportano sotto Cisterna (6-7). Monza non si scompone, resta sempre avanti, e allunga di nuovo (10-14). Sotto di 4, esce fuori quel carattere che era mancato in altre occasioni: errore Monza, poi Plak, Lanza (punto da far rivedere più volte a chi vuole giocare a pallavolo) e ancora Plak firmano il 14-14. Break Monza, contro break Cisterna: 16-16. Plak domina sotto rete, nel momento più importante della partita (17-17). Lo stesso fa Diamantini: 18-17. Monza c’è: 18-18. Break Cisterna: Barotto la mette a terra, Muniz costringe all’errore il muro di Monza (20-18). Contro break Monza (20-20), che poi commette due errori gravi (battuta e attacco entrambi oltre la linea bianca) e consente a Cisterna di tornare a +2 (22-20). Lanza a modo suo mantiene il vantaggio (23-21), Plak corona la sua grande partita con l’ennesimo block: 24-21, quattro match point per Cisterna. Al secondo tentativo la decide Lanza, con l’ennesima perla del suo match (25-22).

Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Questo premio lo voglio condividere con tutta la squadra, Plak in particolare che lo avrebbe meritato anche più di me: oggi abbiamo dimostrato di meritarci la SuperLega vincendo una gara non facile. Sicuramente questi tre punti ci permettono di affrontare ile prossime partite con maggiore fiducia, a partire dal match di Padova. Questo successo ci ripaga del lavoro che facciamo e continueremo a fare ».

Thomas Beretta (Vero Volley Monza)- « Loro sono stati da subito aggressivi, mentre noi nei primi due set non riuscivamo a trovare la quadra della partita. Nel terzo parziale siamo riusciti a riaprire la partita, ma nel quarto non abbiamo completato la rimonta. Dobbiamo dare qualcosa in più, lavoriamo su tutti i fronti per portare a casa qualche punto nelle prossime gare, cercando di fare meglio in questo prosieguo di campionato ».

CISTERNA VOLLEY – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-22, 25-23, 18-25, 25-22) –

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Lanza 17, Plak 12, Barotto 18, Bayram 11, Mazzone 0, Currie (L), Finauri (L), Tarumi 1, Diamantini 4, Salsi 0, Guzzo 0, Muniz De Oliveira 3. N.E. Tosti. All. Morato.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann 2, Atanasov 18, Mosca 7, Padar 21, Rohrs 0, Beretta 10, Velichkov 14, Frascio 0, Scanferla (L), Pisoni (L). N.E. Ciampi, Knipe, Larizza. All. Eccheli.

ARBITRI: Zanussi, Salvati, Adamo.

Durata set: 30′, 31′, 23′, 31′; tot: 115′.

MVP: Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)

Spettatori: 1.410

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 41, Rana Verona 39, Itas Trentino 36, Valsa Group Modena 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 26, Vero Volley Monza 12, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 12, Sonepar Padova 11, Cisterna Volley 10, Yuasa Battery Grottazzolina 4.