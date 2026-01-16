L'MVP di dicembre è Eric Loeppky 

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - Lo schiacciatore canadese Eric Loeppky punta di diamante della Cucine Lube Civitanova,è Credem Banca MVP del mese di dicembre è Eric Loeppky! Il premio è stato conquistato dal giocatore con prestazioni importanti e ben tre premi MVP vinti, al termine delle sfide che hanno visto i cucinieri trionfare contro Allianz Milano (11a giornata), MA Acqua S.Bernardo Cuneo (12a giornata) e Gas Sales Bluenergy Piacenza (nel giorno del Boxing Day), coincidente con il 13° turno di SuperLega Credem Banca). Nel corso delle 5 sfide in cui è sceso in campo a dicembre, Eric Loeppky ha totalizzato 79 punti totali: un importante bottino, mentre fin qui in Regular Season il canadese ha messo a segno 176 punti, frutto di 137 attacchi vincenti, di 22 ace e di 17 muri.

Loeppky sarà premiato in occasione del big match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia, valevole per il 17° turno di Regular Season e in programma domenica 18 gennaio alle ore 18.00, con diretta su Rai Sport e VBTV.

Le parole di Eric Loeppky

« Al solo pensiero di essere Credem Banca MVP del mese di dicembre sono già emozionato. Lo considero un grande riconoscimento perché gioco nel campionato più bello e difficile del mondo, ma se vengo premiato il merito va diviso con i miei fantastici compagni di squadra. Quando faccio qualcosa di buono è anche grazie a loro. Sono molto carico per la seconda parte della stagione, in vista dei Play Off. Lavoriamo sodo con lo staff e grazie al lavoro quotidiano stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. A trarne beneficio è ogni aspetto del nostro gioco! ».