Verona travolge Cuneo nell'anticipo

Tra gli assoluti protagonisti della sfida, lato scaligero, gli schiacciatori Mozic (17 punti e palma di MVP) e Keita (14 punti), oltre all’opposto Darlan, che chiude con 12 punti totali. Tra le fila di Cuneo, si avvicinano alla doppia cifra i due giovani francesi Strehlau e Feral, autori rispettivamente di 9 e 7 punti.

La gara si apre con la super pipe di Mozic, poi Keita in difesa plastica porta alla botta di Darlan, seguita dai due di Cortesia: primo allungo scaligero sull’8-3. Un’azione prolungata si chiude con il pallonetto di Mozic che incrementa il distacco (11-4). Verona tiene un ritmo costante e soprattutto con i colpi del suo capitano aumenta il distacco sugli avversari. Il muro di Vitelli mette il sigillo su uno scambio insistito, centrando il 20-9. I piemontesi provano a recuperare, ma Cortesia capitalizza un grande invito di Christenson, prima che Keita chiuda sul 25-16.



Immediata reazione degli ospiti, che alzano la voce a muro con Codarin per lo 0-3. Verona aggancia e la partita procede punto a punto, con Darlan che buca le mani avversarie per il 5-5. Il muro di Vitelli e l’ace di Mozic valgono il sorpasso (8-6). Gli scaligeri tornano a spingere e con il doppio ace timbrato da Keita vanno sopra di quattro (13-9). Il maliano colpisce anche con la pipe e allunga (17-11). Cuneo si affida a Feral per il tentativo di recupero, ma Mozic ne rimette cinque tra le due squadre (20-15). Strehlau centra l’ace che tiene vive le speranze dei suoi (23-20), ma il set si chiude con il punto dai nove metri di Cortesia (25-21).



All’ace di Baranowicz che apre il terzo risponde con la stessa arma Darlan (2-1). Verona prova ad allungare, ma Sedlacek è incisivo al servizio e Strehlau passa sottorete per il pari momentaneo (7-7). I piemontesi ci credono e con l’ace centrato da Feral vanno sull’11-12. Verona rientra in carreggiata, con Mozic che mette a terra una palla vagante sotto rete (14-13). I locali guadagnano due punti di vantaggio, ma Cuneo non si dà per vinto, agguanta il pari e torna sopra (19-21). Verona, però, mantiene la calma, con il doppio ace di Darlan torna avanti, per chiudere definitivamente con la diagonale di Mozic sul 25-23.

I protagonisti-

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Forse abbiamo l'esigenza di soffrire: ogni tanto è all'inizio, ogni tanto verso la fine, ma sappiamo di non essere perfetti. Oggi c'eravamo chiesti di avere una partenza intensa, che c'era mancata nelle scorse partite. Oggi siamo riusciti a mettere in campo tanti aspetti di sostanza e credo anche molto divertenti davanti a un pubblico meraviglioso che ci ha abbracciato. Non era scontato. Contenti del risultato, un po' meno dell'ultimo set, dove però con l'arma vincente della battuta siamo riusciti ad avere la meglio ».

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Una squadra superiore in tutti i fondamentali. Nei primi due set non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco causa ovviamente la loro netta superiorità e il palazzetto bellissimo che avevamo di fronte. Nel terzo set siamo riusciti a fare un po' quello che ci eravamo detti prima della partita, loro hanno calato un po' e siamo riusciti a stare punto a punto, però poi sono uscite le loro individualità e hanno chiuso la partita a 3 punti. E' difficile contro queste avversarie essere qualcosa di extra ordinario, come dico sempre. Noi ora dobbiamo pensare alla prossima partita con Monza, abbiamo sfruttato questa gara come potevamo, adesso testa al lavoro della settimana che ci aspetta ».

Il tabellino-

RANA VERONA – MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-17, 25-20, 25-23) –

RANA VERONA: Christenson 0, Mozic 17, Vitelli 2, Ferreira Souza 12, Keita 14, Cortesia 8, Bonisoli (L), Staforini (L), Sani 0, Glatz 0. N.E. Valbusa, Gironi, Planinsic, Nedeljkovic. All. Soli.

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO Baranowicz 1, Strehlau 7, Codarin 6, Feral 9, Sedlacek 5, Stefanovic 4, Oberto (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Sala 0, Cattaneo 2. N.E. Copelli, Zaytsev, Giraudo. All. Battocchio.

ARBITRI: Piana, Santoro, Nava.

Durata set: 21′, 26′, 27′; tot: 74′.

MVP: Rok Mozic (Rana Verona)

Spettatori: 5150