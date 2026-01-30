In campo per il 19° turno, apre Grottazzolina-Monza

Il 31 gennaio e il 1 febbraio 2026 sono in programma tanti sfide tutte da seguire. La vittoria della stagione regolare sembra al momento una questione tra la capolista Perugia e Verona, a -2 dagli umbri, con Trento a 6 lunghezze di distanza. A destare interesse è la corsa ai Play Off con i relativi piazzamenti. Grottazzolina cerca i punti che possono ancora darle speranza per la permanenza in SuperLega.

La due-giorni di gare si apre sabato, alle 18.00, con Yuasa Battery Grottazzolina – Vero Volley Monza in diretta Rai Sport. Il Club marchigiano vuole recuperare punti sul penultimo posto, la formazione brianzola vuole difendere l’ottava piazza, valida come ultimo pass per i Play Off. Domenica la scaletta di gare prevede due fasce orarie. Alle 17.00 fischio d’inizio in Trentino e in Veneto. Itas Trentino riceve MA Acqua S.Bernardo Cuneo con esclusiva VBTV. I padroni di casa sono terzi in classifica e determinati a recuperare punti su Perugia e Verona. Gli ospiti invece, sono decimi, quasi salvi e in lizza per un posto da guadagnarsi in chiave Play Off. Sonepar Padova sogna il sorpasso su Monza all’ottavo posto, ma deve fare i conti con la visita della capolista Sir Susa Scai Perugia in diretta DAZN. Alle 18.00 riflettori accesi sui tre incontri rimanenti. Obiettivi differenti, ma tanta fame di punti nella sfida in esclusiva VBTV tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cisterna Volley. Emozioni forti in arrivo con diretta DAZN (che seguirà l’incontro con una produzione personalizzata e uno studio a bordo campo) e Rai Radio Uno, grazie alla voce di Manuela Collazzo, al Pala Agsm AIM per il remake della Finale di Del Monte® Coppa Italia SuperLega 2025 tra Rana Verona, seconda forza del torneo, e Cucine Lube Civitanova, relegata in sesta posizione e tanto bella in Champions League quanto frenetica nelle trasferte di campionato. Valsa Group Modena, quarta e a quota 36 come Piacenza, ospita in esclusiva VBTV Allianz Milano, tornata a insidiare il sesto posto dopo la vittoria nello scontro diretto con Civitanova. Tutte le gare sono visibili su VBTV.

TUTTE LE SFIDE-

Yuasa Battery Grottazzolina - Vero Volley Monza

Nel giorno della gara n. 400 nelle stagioni regolari di Marco Falaschi, va in scena la quarta sfida tra Yuasa Battery Grottazzolina e Vero Volley Monza, con la formazione brianzola avanti per 2-1 nei precedenti grazie al soffertissimo successo interno al tie-break centrato al giro di boa dell’attuale Regular Season. Al momento la formazione di casa, ultima a quota 5, ha recuperato il centrale Dragan Stankovic, ma ha non è riuscita a capitalizzare chance importanti, l’ultima in ordine di tempo domenica 25 gennaio, quando avrebbe potuto prendere 3 punti contro Padova, ma ha chiuso il match conquistandone 1 al PalaSavelli. Lo stesso giorno, alla stessa ora, ma sul campo di Cuneo, anche Monza si è dovuta accontentare di 1 solo punto e, pur restando ottava, sente il fiato sul collo di Padova che ora è tornata a -1 con il chiaro intento di giocarsi fino alla fine l’ultimo posto per gli spareggi Play Off. Da una parte Giulio Magalini è a 5 punti dai 200 stagionali e a 8 attacchi vincenti dai 500 in SuperLega, mentre Michele Fedrizzi è a 2 ace dai 400 nelle stagioni regolari, dall’altra Leandro Mosca è a 4 punti dal traguardo dei 100 sigilli nell’annata in corso.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Yuasa Battery Grottazzolina, 2 successi Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

Martin Atanasov (Vero Volley Monza)- « Giochiamo in casa di Grottazzolina e ci aspetta un viaggio lungo. Sicuramente sarà una partita molto difficile, ma se ci presenteremo in buone condizioni fisiche potremmo vincere. Arriviamo da una sconfitta al tie-break con Cuneo, contro cui non abbiamo giocato male, ma loro hanno fatto meglio di noi. Ora, però, dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani, nel corso della quale vogliamo esprimere una miglior pallavolo e vincere. Decisiva per i Play Off? Non credo, perché come abbiamo visto ogni partita è imprevedibile. Noi abbiamo vinto contro Modena e subito dopo abbiamo perso a Cuneo. Il campionato italiano è così: se non giochi al 100%, puoi perdere contro chiunque. Sicuramente sarà un match molto importante, come d'altronde lo è qualunque per noi ».

Itas Trentino - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Reduce dalla rimonta europea al tie-break sul Tours senza poter schierare Alessandro Michieletto, ma con i 40 punti di Theo Faure, Itas Trentino cerca la seconda vittoria contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, dopo il 3-1 esterno firmato nel 6° turno stagionale. Lo stop in quattro set a Perugia è costato punti preziosi ai dolomitici, fermi a quota 39 con tre lunghezze di vantaggio sulle due emiliane che vogliono scalzare i gialloblù dal podio. Sul fronte piemontese sta iniziando una sorta di secondo campionato. Ora che il discorso salvezza è quasi blindato, il collettivo di Cuneo, al momento decimo, può permettersi seriamente di guardare avanti e accarezzare l’idea di concorrere per l’ottava posizione. L’unico ex del match domenicale è Lorenzo Codarin (12 attacchi vincenti ai 100 stagionali e 3 muri vincenti ai 600 in carriera), che vanta un biennio con la prima squadra trentina. Protagonista di un torneo caratterizzato da tante prove brillanti, Flavio Resende Gualberto è a 4 block dai 300 in carriera in Serie A e a 4 attacchi dai 100 stagionali.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)

EX: Lorenzo Codarin a Trento nel 2018/19, 2019/20

Jordi Ramon (Itas Trentino)- « E' un momento importante del nostro campionato perché entriamo nel rush finale e dobbiamo ovviamente cercare di raccogliere più punti a disposizione per ottenere la miglior posizione in classifica possibile. Anche contro Cuneo cercheremo quindi di ottenere una vittoria casalinga, sia per ripartire dopo la sconfitta a Perugia sia per difendere il nostro terzo posto ».

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Arriviamo sicuramente carichi a questa partita, consapevoli che comunque l'avversario che affrontiamo è un avversario forte, che in casa nel loro palazzo riesce ad esprimere un ottimo livello di gioco e mette ovviamente in difficoltà tutte le squadre che ci passano. Dovremo pensare soprattutto a noi, al nostro gioco per riuscire ad esprimere al meglio il nostro potenziale e provare a metterli in difficoltà. Non mollare e come ci siamo sempre detti, giocare anche nei momenti di difficoltà, riuscire a far punto anche quando si gioca male, perché comunque tutte le squadre ti concedono qualcosa, quindi sfruttare quelle occasioni, quei momenti; pensare al proprio gioco. Poter tornare a Trento dopo sei anni è una gran emozione, mi ricordo ancora l'ultima partita giocata in quel palazzetto. Non sapevo se sarebbe mai arrivato questo giorno. Sarà il ritorno a dove tutto è iniziato e mi godrò veramente il momento ».

Sonepar Padova - Sir Susa Scai Perugia

Solo 4 successi in 30 faccia a faccia e una sconfitta netta nel primo scontro diretto del torneo in corso, ma se Sonepar Padova non vuole perdere terreno nella corsa all’ottavo posto, che ora dista una lunghezza, deve far valere la legge della Kioene Arena o almeno muovere la classifica contro i Campioni del Mondo e di Europa di Sir Susa Scai Perugia, che in settimana hanno speso energie con profitto in Champions League, piegando 3-1 Las Palmas e una vecchia conoscenza della SuperLega come Osmany Juantorena. Domenica scorsa la formazione patavina ha lasciato 1 solo punto al PalaSavelli di Porto S. Giorgio contro una motivatissima Grottazzolina grazie a una rimonta al tie-break. Anche i Block Devils, che continuano a comandare la classifica a +2 su Verona, sono reduci da una bella rimonta, centrata in quattro set al Pala Barton Energy contro Trento. Sei ex equamente distribuiti nella sfida: da una parte Tim Held (vicino ai 1.500 attacchi vincenti in carriera), Alessandro Toscani e Francesco Zoppellari, dall’altra Federico Crosato, Yuki Ishikawa (2 attacchi vincenti ai 100 nella stagione 2025/26) e coach Angelo Lorenzetti. Tra i padroni di casa Davide Gardini è a 8 attacchi vincenti dai 200 stagionali, tra gli ospiti Wassim Ben Tara è a 6 punti dai 300 stagionali, Sebastian Solé è a 4 punti dai 2.000 nelle stagioni regolari e a 6 attacchi vincenti dai 2.000. in carriera.

PRECEDENTI: 30 (4 successi Sonepar Padova, 26 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Tim Held a Perugia nel 2023/24; Alessandro Toscani a Perugia nel 2023/24; Francesco Zoppellari a Perugia nel 2024/25; Federico Crosato a Padova nel 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25; Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Padova nel 2000/01

Francesco Zoppellari (Sonepar Padova)- « La vittoria contro Grottazzolina ha portato senza dubbio energia positiva in palestra. Siamo rientrati con un bello spirito e stiamo preparando la gara contro Perugia con la consapevolezza di affrontare una vera corazzata, la prima in classifica. Sarà una partita tosta e dovremo essere bravi a restare lì, continuare a fare il nostro gioco e cercare di rimanere il più possibile attaccati alla partita ».

Federico Crosato (Sir Susa Scai Perugia)- « Domenica a Padova sarà sicuramente una partita da non sottovalutare; loro in casa giocano molto bene, in casa mettono in difficoltà molte squadre, hanno vinto contro Civitanova, hanno messo in difficoltà Monza, quindi tra le mura amiche sono avversari ostici. Giocare alla Kioene Arena non è semplice. È una squadra sicuramente da non sottovalutare, bisogna andare lì con la testa e la determinazione ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cisterna Volley

Sulla carta una tradizione positiva da rinnovare per Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Cisterna Volley, che invece cerca l’impresa in terra emiliana. I padroni di casa, reduci dal superamento degli Ottavi in CEV Cup contro il Soria, hanno vinto 5 dei 6 precedenti contro i pontini, compreso il blitz in quattro set nel torneo in corso, senza mai perdere in casa. In classifica, al momento, i giganti piacentini si giocano la quarta piazza con Modena, che ha gli stessi punti ma con il naso avanti per una vittoria in più, quella centrata al PalaPanini nel derby della Via Emilia, vinto dai gialli al tie-break nel match di sabato dell’ultimo turno. Più problematica la classifica di Cisterna, penultima con un vantaggio di sei lunghezze sulla coda della classifica dopo lo stop casalingo contro Verona senza poter usare per un problema all’alluce Filippo Lanza che è alla presenza numero 400 in carriera in SuperLega. Un ex per parte nei roster: Domenico Pace e Nicola Salsi (gara n. 200 in carriera). Alessandro Bovolenta è a 9 punti dai 300 stagionali e José Miguel Gutierrez è a 14 punti dai 1.000 in SuperLega.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Cisterna Volley, 5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Domenico Pace a Cisterna nel 2024/25; Nicola Salsi a Piacenza nel 2024/25

Antonio Mariano (Assistente Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Veniamo da un periodo parecchio faticoso con tante partite in pochi giorni, l’umore della squadra è molto alto soprattutto dopo il passaggio del turno di Coppa Cev dove il nostro obiettivo è andare il più avanti possibile. Adesso la priorità è tornare a vincere in campionato dopo lo stop che abbiamo avuto a Modena, ci aspetta una gara con Cisterna che sta giocando una buona pallavolo e in questo momento può sorridere un po' di più vista la classifica e il vantaggio che ha rispetto all’ultima in classifica. Per noi è una partita importante, dobbiamo guardare solo dalla nostra parte del campo e giocare una buona pallavolo davanti al nostro pubblico. Tornare alla vittoria che ci aiuterebbe ad affrontare in maniera molto positiva la settimana successiva che ci porta alla Coppa Italia ».

Fabian Plak (Cisterna Volley)- « Mi aspetto una partita sicuramente difficile contro Piacenza, stiamo parlando di un avversario di valore, con giocatori che possono essere inarrestabili se in giornata. Il fatto che mercoledì abbiano giocato in Coppa Cev potrebbe portarli ad accusare un po’ di stanchezza, ma ciò non significa che ci regaleranno qualcosa, anzi. Nella sfida contro di loro all’andata siamo riusciti a tenergli testa andando vicini al tie-break. Noi spingeremo a mille per conquistare punti ».

Rana Verona - Cucine Lube Civitanova

Crocevia cruciale in Regular Season per Rana Verona, corsara in tre set a Cisterna e seconda in classifica a -2 da Perugia prima di affrontare in casa Cucine Lube Civitanova, sesta in graduatoria e spesso fragile nelle trasferte di campionato, ma pur sempre una delle due uniche squadre in stagione ad aver neutralizzato gli scaligeri. Per l’esattezza con il 3-0 dell’Eurosuole Forum nel 6° turno, il 46° dei biancorossi su 56 incroci con il sodalizio veneto. Ora la formazione di Fabio Soli è cresciuta sotto tutti i punti di vista e regge il passo della Sir, mentre quella di Giampaolo Medei alterna prove da applausi ad amnesie collettive in SuperLega, ma non concede nulla in Champions League, come mercoledì scorso in casa contro Lovanio, nonostante l’ampio turnover. Caduta in quattro set a Milano nel 18° turno e ora a -5 da Modena e Piacenza, la squadra marchigiana cerca un’impresa al Pala Agsm AIM per non rassegnarsi a un piazzamento poco soddisfacente. Presenti nelle fila di Verona gli ex Lube Micah Christenson e Marco Vitelli, è invece indisponibile l’ex biancorosso Francesco D’Amico. Da una parte Noumory Keita cerca il 300° punto stagionale e Darlan Ferreira Souza è a 6 attacchi vincenti dai 200 stagionali, dall’altra Alex Nikolov è a 12 attacchi vincenti dai 300 stagionali, mentre Mattia Bottolo ed Eric Loeppky sono rispettivamente a 2 e a 10 attacchi vincenti dai 1.500 in SuperLega. Diretta DAZN (con produzione personalizzata) per la sfida: telecronaca a cura di Orazio Accomando ed Enrica Merlo, mentre Maria Pia Beltran sarà inviata al Pala Agsm AIM per raccontare da vicino le emozioni del match. Anche Rai Radio Uno seguirà l’andamento della gara grazie alla voce di Manuela Collazzo.

PRECEDENTI: 56 (46 successi Cucine Lube Civitanova, 10 successi Rana Verona)

EX: Micah Christenson a Lube nel 2015/16, 2016/17, 2017/18; Francesco D'Amico a Lube nel 2019/20, 2022/23; Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Incontriamo una squadra forte che nell’ultimo periodo non ha ottenuto grandi risultati, ma proprio per questo prevedo che sarà agguerrita e un po’ arrabbiata. Deve essere uno stimolo in più per mettere in campo la nostra miglior pallavolo possibile. Aspettiamo questo evento con l’attenzione che una sfida del genere merita. Abbiamo le armi per controbattere alle situazioni che loro sanno esprimere molto bene e dobbiamo resistere alle variazioni in battuta, dove hanno percentuali alte, sfruttando il nostro attacco ».

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Considero da sempre il campo di Verona uno dei più difficili da espugnare, oltretutto sono di Padova e quindi mi stimola una gara dal sapore del derby. Dobbiamo andare al Pala Agsm AIM con la giusta consapevolezza, pensando solo a giocare nel miglior modo possibile. Per noi ora è d'obbligo alzare il livello rispetto al match di domenica scorsa a Milano. Ci attendono rivali attrezzati che in battuta e in attacco sanno rendersi pericolosissimi. Dovremo contenere i servizi di Darlan e Keita, senza farci sorprendere dalle variazioni di Christenson. Sarà fondamentale restare concentrati nella fase side-out, ma anche lavorare bene con il muro-difesa. La vittoria agevole con il Leuven ci ha ridato il sorriso, ma sudiamo in palestra per non ripetere gli errori del match precedente all'Allianz Cloud! ».

Valsa Group Modena - Allianz Milano

Sfida n. 35 nella massima serie tra Valsa Group Modena e Allianz Milano, con i meneghini che sono riusciti a prevalere in 11 occasioni, l’ultima al tie-break nel match dell’attuale Regular Season. Il ritorno dei gialli al quarto posto della classifica, a pari punti con Piacenza ma con una vittoria in più, è maturato con il successo al fotofinish nel derby casalingo della Via Emilia. Esaltante anche la vittoria dei meneghini per 3-1 sulla Lube davanti ai propri tifosi, una prova di forza che ha permesso agli ambrosiani, in difficoltà di organico per gli infortuni, di portarsi a -2 dai cucinieri e di conseguenza di tornare pienamente in lizza per la quinta posizione in classifica. Tra l’altro l’impresa è stata seguita dal successo lampo con la Stella Rossa di Belgrado, valso il superamento degli Ottavi di Finale della Challenge Cup. Due ex emiliani presenti nel match: il giovanissimo Leonardo Barbanti e coach Roberto Piazza. Da una parte Paul Buchegger è a 3 punti dai 2.500 nelle stagioni regolari e Jacopo Massari cerca il muro n. 100 in carriera, dall’altra Gabriele Di Martino cerca il punto n. 1.500 in carriera ed è a 2 sigilli dai 1.000 in SuperLega, mentre Ferre Reggers è a 33 punti dai 400 stagionali.

PRECEDENTI: 34 (11 successi Allianz Milano, 23 successi Valsa Group Modena)

EX: Leonardo Barbanti a Modena nel 2024/25 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Luca Porro (Valsa Group Modena)- « La vera Modena è quella vista con Trento e Piacenza, dobbiamo comunque continuare a lavorare e migliorare. Crediamo nel quarto posto, non è semplice considerando il livello del campionato e servirà avere la testa sulle spalle in ogni occasione e restare tranquilli da qui in avanti. Milano? Ogni squadra di SuperLega è tosta e composta da atleti di altissimo livello, quindi dovremo giocare al massimo ».

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Modena è stata una delle poche grandi che Milano è riuscita a battere finora. Al PalaPanini servirà la stessa determinazione mostrata nella gara di esordio di questa stagione. Sarà fondamentale avere pazienza quando gli avversari avranno fiammate importanti in battuta, perché possono contare su giocatori che stanno dimostrando di essere battitori di primissimo livello. Per tutta la partita sarà decisiva la capacità di gioco che abbiamo messo in campo anche domenica scorsa contro la Lube ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 19ª GIORNATA-

Sabato 31 gennaio 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Vero Volley Monza Arbitri: Zavater Marco, Caretti Stefano

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Nava Stefano, Puecher Andrea

Domenica 1 febbraio 2026, ore 17.00

Sonepar Padova – Sir Susa Scai Perugia Arbitri: Clemente Andrea, Cesare Stefano

Domenica 1 febbraio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley Arbitri: Pozzato Andrea, Jacobacci Sergio

Domenica 1 febbraio 2026, ore 18.00

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Carcione Vincenzo, Simbari Armando (Cervellati Giulio)

Domenica 1 febbraio 2026, ore 18.00

Valsa Group Modena – Allianz Milano Arbitri: Verrascina Antonella, Vagni Ilaria

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Scai Perugia 47, Rana Verona 45, Itas Trentino 39, Valsa Group Modena 36, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Cucine Lube Civitanova 31, Allianz Milano 29, Vero Volley Monza 16, Sonepar Padova 15, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Cisterna Volley 11, Yuasa Battery Grottazzolina 5.