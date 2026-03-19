Playoff Challenge: Bergamo-Omag anteprima della 3a giornata

ROMA- Un ghiotto anticipo della 3a giornata dei Playoff Challenge domani, venerdì 20 marzo alle ore 20.00, metterà di fronte Bergamo e l’Omag-MT San Giovanni in Marignano. Le orobiche hanno conquistato un punto nell’esordio del Girone B la scorsa settimana, mentre le romagnole sono a quota 3 punti in classifica con tre partite giocate, le stesse dell’Honda Cuneo Granda Volley che al momento guida la classifica con 8 punti. Le piemontesi accoglieranno domenica 22 marzo alle ore 17 la vincente della CEV Challenge Cup 2026, qualificatasi alla competizione proprio grazie ai Playoff Challenge della scorsa stagione, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, attualmente fanalino di coda con 0 punti dopo la sconfitta contro San Giovanni all’esordio.

Doppia partita in contemporanea alle 17 di domenica per il Girone A. In testa alla classifica c’è Il Bisonte Firenze, 6 punti in tre gare, che ospiterà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. All’esordio, le collinari hanno superato la Cbf Balducci Hr Macerata (3 punti in classifica ma in tre partite), che sarà invece di scena in casa dell’Eurotek Uyba Busto Arsizio, ancora a secco di punti. Tutte le sfide saranno trasmesse gratuitamente sul canale Youtube di Lega Volley Femminile e previo abbonamento su VBTV.

La formula prevede che, alla fine dei due gironi, le due vincitrici dei raggruppamenti si sfidino in gara secca in casa della miglior classificata in Regular Season per ottenere il pass per la CEV Challenge Cup 2027.

GIRONE A-

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri

Terza e ultima gara casalinga del Girone A dei playoff Challenge per Il Bisonte Firenze, che domenica alle 17 ospita al Pala BigMat per la terza giornata – la quarta effettiva – la Reale Mutua Fenera Chieri ’76: entrata in gioco più tardi dopo l’eliminazione ai quarti dei playoff scudetto ad opera di Novara, la squadra di coach Negro ha esordito nel gironcino battendo nettamente Macerata, e non nasconde il suo obiettivo di vincere questo playoff Challenge per tornare in Europa anche nella prossima stagione, mentre nell’attuale ha appena raggiunto la finale di Cev Cup battendo mercoledì scorso il Dresdner al tie break. Dal canto loro le bisontine sono reduci da due vittorie contro Macerata e Busto, e vogliono provare a regalare un’altra gioia al loro pubblico, dall’alto di un momentaneo primo posto nel girone A con tre punti di vantaggio proprio su Chieri, che però ha giocato due partite in meno.

PRECEDENTI: 17 (9 successi Il Bisonte Firenze, 8 successi Reale Mutua Fenera Chieri)

EX: Rachele Morello a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023, 2023/2024; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sara Alberti a Azzurra Volley Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Alice Degradi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Stella Nervini a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025



Alice Degradi (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Quella con Dresda è stata per noi una vittoria importante, però dobbiamo già subito pensare alla prossima partita perché per noi sono molto importanti anche questi Playoff Challenge, per qualificarci alla coppa l'anno prossimo. Preparare queste partite non è semplice perché spesso le squadre fanno turnover e vogliono dare spazio a chi ha giocato meno. Non sappiamo bene quale Firenze affronteremo, quindi dovremo essere pronti a tutto. Il nostro obiettivo è fare bene sia in Coppa Cev sia in questi play-off ».

Eurotek Laica Uyba - Cbf Balducci Hr Macerata

La Eurotek Laica UYBA è pronta per l’esordio casalingo nei Playoff Challenge. Dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa a Firenze, le farfalle tornano davanti al proprio pubblico: appuntamento domenica alle ore 17 alla e-work arena contro la Cbf Balducci Hr Macerata. La squadra bustocca cerca immediatamente riscatto dopo la prestazione non particolarmente brillante offerta al Pala BigMat. Le biancorosse hanno voglia di reagire e di ritrovare il ritmo giusto davanti ai propri tifosi in una gara che può già indirizzare il cammino nella competizione. Per quanto riguarda la formazione, coach Barbolini dovrà valutare alcune scelte. Con Parra che dovrebbe essere tenuta ancora a riposo precauzionale, resta da capire quale assetto verrà schierato dal primo minuto: possibile dare continuità e spazio a Booth e Metwally, già viste in campo nell’ultimo match, oppure affidarsi a soluzioni più consolidate come Torcolacci e Gennari. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione guidata da coach Lionetti, che dopo aver conquistato con merito la permanenza in Serie A1 affronta a Busto Arsizio la sua quarta gara nei Playoff Challenge. Il bilancio finora parla di una vittoria — ottenuta nella gara d’andata contro Il Bisonte Firenze — e due sconfitte, l’ultima delle quali nell’ultimo turno contro Chieri. Nel frattempo la squadra marchigiana, dove milita anche l’ex palleggiatrice biancorossa Asia Bonelli, ha salutato due giocatrici: la centrale Caroline Crawford e la schiacciatrice Suvi Kokkonen, entrambe rilasciate dal club. Due i precedenti stagionali: in regular season vittoria di Macerata per 3-1 in arena, successo bustocco al ritorno in terra marchigiana.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 2 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Valeria Battista a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025; Asia Bonelli a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021



Francesca Parlangeli (Eurotek Laica Uyba)- « Ci teniamo a tornare subito in campo per riscattare la prova di Firenze dove siamo state troppo incostanti e abbiamo commesso molti errori. In settimana abbiamo lavorato bene e contiamo di rifarci anche con l'aiuto della nostra arena ».

Natasza Ornoch (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta una trasferta a Busto Arsizio, che rappresenta un’altra tappa importante del nostro percorso. Sappiamo bene che si tratta di una squadra molto organizzata e ambiziosa, quindi ci aspettiamo una partita impegnativa. In questa stagione il nostro bilancio contro di loro è sull’1-1, abbiamo vinto in trasferta, mentre in casa abbiamo dovuto riconoscere la superiorità delle avversarie. Questo dimostra quanto siamo in grado di competere alla pari. Vogliamo scendere in campo con energia, coraggio e gioia di giocare, mostrando la nostra migliore pallavolo. Crediamo nelle nostre possibilità e andiamo a Busto con la determinazione di lottare per un’altra vittoria ».

GIRONE B-

Honda Cuneo Granda Volley - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Dopo la quinta vittoria consecutiva, arrivata contro Bergamo, la Honda Cuneo Granda Volley vede davanti a sé un altro ostacolo nei Play Off di CEV Challenge Cup: la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La sfida, contro le neo campionesse proprio di Challenge Cup, inizierà domenica 22 marzo alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta su VBTV e sul canale YouTube di Lega Volley Femminile. Le Gatte viaggiano al primo posto nel Girone B dei Play Off di CEV Challenge Cup, grazie alle tre vittorie in tre partite. Tuttavia Vallefoglia ha appena vinto la competizione, battendo in finale il Panathinaikos e portando a casa il trofeo europeo.

PRECEDENTI: 10 (3 successi Honda Cuneo Granda Volley, 7 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Agnese Cecconello a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Erblira Bici a Honda Cuneo Granda Volley nel 2020/2021; Sonia Candi a Honda Cuneo Granda Volley nel 2019/2020, 2020/2021; Gaia Giovannini a Honda Cuneo Granda Volley nel 2020/2021, 2021/2022; Adelina Ungureanu a Honda Cuneo Granda Volley nel 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Andrea Pistola a Honda Cuneo Granda Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Fabio Tisci (Honda Cuneo Granda Volley)- « Abbiamo centrato un ottimo inizio in questi Play Off di CEV Challenge Cup, ma non vogliamo fermarci. Giocheremo contro la squadra detentrice del titolo, per questo daremo tutto ciò che abbiamo. Credo che la vittoria in coppa abbia dato loro tante energie, perciò sarà una bella lotta da vivere dal primo all’ultimo pallone ».

Valentina Bartolucci (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dopo la vittoria della Challenge Cup di ieri sera, non c'è tempo per festeggiare. Oggi siamo tornati in Italia, adesso abbiamo i play-off Challenge e dobbiamo andare a Cuneo nel fine settimana. Cercheremo di riposarci un po' in vista di questa partita, non abbiamo tanto tempo per prepararla. Faremo del nostro meglio ».

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In M.No

Archiviata la prima gara del Girone B, il Volley Bergamo 1991 torna davanti al proprio pubblico per la terza giornata dei Playoff Challenge, con l’obiettivo di rilanciarsi nella corsa europea. Al PalaFacchetti arriva la Omag-MT San Giovanni in Marignano, avversaria diretta in un raggruppamento equilibrato e ancora tutto da scrivere. Le rossoblù, venerdì 20 marzo dalle 20, sono chiamate a dare seguito alla prestazione combattuta di Cuneo, decisa solo al tie-break, ma che ha evidenziato segnali di crescita e competitività. In un mini-girone che mette in palio l’accesso alla finale per la qualificazione europea, ogni gara assume un peso specifico altissimo: vincere in casa diventa fondamentale per restare agganciati alle prime posizioni. San Giovanni in Marignano rappresenta una delle sorprese del finale di regular season: squadra organizzata, capace di esprimere ritmo e solidità. Una formazione che abbina entusiasmo e qualità, pronta a mettere pressione soprattutto nei momenti chiave del match. Per Bergamo sarà decisivo alzare il livello in battuta per limitare la costruzione avversaria, mantenere continuità muro-difesa e sfruttare il fattore campo in una gara che può indirizzare il girone. Il confronto di Treviglio apre una fase intensa del calendario rossoblù, con gare ravvicinate che definiranno la classifica del girone B e il percorso verso la finale dei Playoff Challenge. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lega Volley Femminile. Il Live Score di volleybergamo1991.it sarà on line dalle 20.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No, 1 successo Bergamo)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023:

Emilia Weske (Bergamo)- « Arriviamo a questa partita con tanta voglia di riscattarci e di portare a casa punti importanti davanti ai nostri tifosi. Contro Cuneo abbiamo dimostrato di poter lottare alla pari, ma dobbiamo essere più lucide nei momenti decisivi. San Giovanni è una squadra che gioca con grande energia e non regala nulla: servirà una prestazione solida, soprattutto in battuta e nella gestione dei finali di set. Sappiamo quanto conta questa gara per il nostro percorso nei Playoff Challenge: vogliamo far valere il fattore campo e dare tutto per vincere ».

Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « La partita di venerdì si preannuncia molto interessante, anche perché in campionato, sul loro campo, abbiamo subito una sconfitta pesante in un momento per noi particolarmente difficile. Da allora abbiamo fatto un percorso importante, acquisendo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. Ora vogliamo continuare a crescere e, soprattutto, ritrovare il piacere di giocare. Dopo un campionato impegnativo dal punto di vista mentale, nei playoff challenge abbiamo l’opportunità di dare tutto, esprimendoci al massimo con la giusta concentrazione ma anche con entusiasmo. Affronteremo una squadra di grande valore, come abbiamo già potuto constatare, quindi sarà fondamentale lavorare molto bene nel muro-difesa e cercare di metterle in difficoltà sia in battuta che in attacco ».

PROGRAMMA E ARBITRI 3ª GIORNATA DI GIRONE a PLAYOFF CHALLENGE

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.00

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri

Eurotek Laica Uyba - Cbf Balducci Hr Macerata

LA CLASSIFICA GIRONE A-

Il Bisonte Firenze 6, Reale Mutua Fenera Chieri '76 3, Cbf Balducci Hr Macerata 3, Eurotek Laica Uyba 0.

PROGRAMMA E ARBITRI 3ª GIORNATA DI GIRONE B PLAYOFF CHALLENGE



Venerdì: 20 marzo 2026, ore 20.00

Bergamo - Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Scotti Paolo, Serafin Denis

Domenica 22 marzo 2026, ore 17.00

Honda Cuneo Granda Volley - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

CLASSIFICA GIRONE B-

Honda Cuneo Granda Volley 8, Omag-Mt San Giovanni In M.No 3, Bergamo 1, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0.