Play Off: Milano-Verona e Piacenza-Modena sono già decisive

ROMA- La rivalità si fa sempre più accesa nei Play Off SuperLega Credem Banca con le sfide di Gara 4 dei Quarti di Finale nel weekend del 21 e 22 marzo 2026. Nei Quarti solo Perugia e Civitanova hanno chiuso il discorso in tre gare rispettivamente contro Monza e Trento. Milano ha espugnato Verona in Gara 3 portando la serie al quarto round, mentre Piacenza ha violato Modena spostando l’inerzia dalla propria parte per il sorpasso in un braccio di ferro tiratissimo. Gialloblù e biancorossi hanno la possibilità di centrare la qualificazione nel fine settimana, mentre sia i meneghini che i modenesi hanno bisogno di vincere per andare alla bella. Alle 20.30 di sabato 21 marzo sfida all’Allianz Cloud tra Allianz Milano e Rana Verona con diretta DAZN e VBTV, domenica 22 marzo, alle 18.00, è la volta del match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, con diretta Rai Play, DAZN e VBTV, oltre che con interventi su Rai Radio Uno da parte di Manuela Collazzo, inviata al PalaBancaSport.

LE DUE SFIDE-

Allianz Milano - Rana Verona

Sfida n. 38 tra Allianz Milano e Rana Verona e discorso qualificazione riaperto dopo il terzo atto. Mercoledì scorso al Pala Agsm AIM gli ambrosiani hanno centrato al tie-break il 14° successo assoluto contro gli scaligeri. Dopo le amnesie del primo confronto e la crescita notevole nel secondo round, i meneghini hanno alzato ulteriormente il livello in Gara 3. Perfetta la tenuta del punto a punto nei primi due set vinti ai vantaggi in Veneto, da applausi il colpo di reni al tie-break con un ispiratissimo Tatsunori Otsuka. I campioni della Del Monte® Coppa Italia, che hanno già battuto Milano cinque volte su sei incroci stagionali tra campionato e Coppa Italia, si sono imposti in entrambe le gare giocate quest’anno a Verona. La pressione sta salendo ai massimi livelli perché un’eventuale vittoria di Milano tra le mura amiche rimanderebbe il gran finale alla bella e il Club lombardo nei Quarti ha già vinto una Gara 5 su un campo difficilissimo come il Pala Barton Energy nel 2022/23. Verona riparte dai 29 punti di Noumory Keita (7 attacchi vincenti ai 400 stagionali e 1 ace ai 200 in SuperLega), i milanesi da Ferre Reggers, che cerca il 500° punto stagionale, dal buon momento di Fernando Kreling e da una prova eccellente a muro con 16 block, la metà dei quali di Nemanja Masulovic. Edoardo Caneschi è a 7 punti dai 1.500 in SuperLega.



PRECEDENTI: 37 (14 successi Allianz Milano, 23 successi Rana Verona)

EX: Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21; Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Tatsunori Otsuka (Allianz Milano)- « Abbiamo saputo cogliere la nostra ultima occasione nella terza partita, dimostrando carattere in un momento decisivo. Ora abbiamo il vantaggio di giocare in casa e affronteremo la prossima sfida con fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Tutto qui ».

Fabio Soli (Rana Verona)- « La cosa importante è riuscire a mettere in campo quell'energia che ci ha contraddistinto fin qui e stiamo lavorando su questo. Non c'è molto tempo a disposizione, ma abbiamo la voglia di andare a Milano per vivere un momento che abbiamo atteso e ci siamo guadagnati durante tutto l'arco della stagione giocando una buona pallavolo. Ed è questo di cui dobbiamo essere convinti, con grande serenità e lucidità, portando in campo quell'energia che è la forza di questo gruppo ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena

In attesa del derby della Via Emilia n. 28, in programma al PalaBancaSport tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, i padroni di casa hanno il naso avanti nella serie dei Quarti di Finale, fin qui condotta 2-1, e nel bilancio globale dei precedenti, con vantaggio 14-13. Sconfitti in maniera rocambolesca al fotofinish nel match d’esordio al PalaPanini, gli uomini di Dante Boninfante non si sono persi d’animo e, dopo aver impattato la serie in casa al tie-break, sono riusciti a imporre il proprio gioco in Gara 3 nei momenti salienti di un incontro delicatissimo. Le tre vittorie per parte nei sei incroci stagionali tra campionato e Coppa Italia alimentano l’interesse per un match che alla vigilia si presenta impronosticabile, così come lo è d’altronde tutta la serie. A catalizzare l’attenzione è anche il faccia a faccia sotto rete tra Ramazan Efe Mandiraci (che mette nel mirino Aaron Russell tra i top scorer all-time di Piacenza) e Luca Porro (11 punti ai 200 nei Play Off), i due migliori realizzatori della partita di martedì. Occhi puntati anche sull’altro Porro, Paolo, che cerca la vittoria decisiva in casa per il passaggio alle Semifinali. Da una parte Alessandro Bovolenta è a 8 punti dai 400 stagionali e Robertlandy Simon è a 3 punti dai 900 nei Play Off. Tra i gialli Jacopo Massari cerca il 100° muro in carriera.

PRECEDENTI: 27 (14 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 13 successi Valsa Group Modena)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza) « Siamo consapevoli che si ricomincerà virtualmente dallo 0-0, abbiamo una grande opportunità di giocarci il primo match-ball davanti al nostro pubblico e dobbiamo essere bravi a sfruttare questa opportunità. Il nostro pubblico ci sarà di grande aiuto, sarà l’uomo in più in campo e la spinta che ci saprà dare penso possa essere determinante per giocare una grande gara e superare i momenti difficili che ci potranno essere. Questa serie ha ampiamente dimostrato che basta un piccolo dettaglio per far pendere la bilancia da un lato o dall’altro, in Gara 4 dovremo scendere in campo con la stessa identica attenzione e la stessa umiltà che abbiamo avuto fino ad ora sapendo che l’ultimo set giocato a Modena è quello che ha rispecchiato meglio i valori in campo ».

Alberto Giuliani (Allenatore Valsa Group Modena)- « Affronteremo questo match con lo spirito di una squadra a cui piace molto giocare al PalaPanini e quindi vorremmo disputare un’altra partita in casa nostra. Andremo a Piacenza con voglia di fare bene e di riscattare l’ultima sconfitta. Abbiamo studiato ogni singolo dettaglio che può fare la differenza, sia in ricezione che in battuta. Sanguinetti? Stiamo monitorando le sue condizioni, vediamo un po’ cosa accadrà. Tutti gli altri stanno bene ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 4 QUARTI DI FINALE PLAY OFF

Sabato 21 marzo 2026, ore 20.30

Allianz Milano – Rana Verona Arbitri: Lot Dominga, Canessa Maurizio

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo