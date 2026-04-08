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Efe Mandiraci è l'MVP dei Quarti Play Off

Efe Mandiraci è l'MVP dei Quarti Play Off

Il martello turco ha conquistato il riconoscimento di migliore in campo per ben due volte nella serie che Piacenza ha vinto contro Modena
1 min
TagsMandiraciGAS SALES BLUENERGY

PIACENZA-Una serie dei Quarti di Finale lunga, emozionante e ricca di colpi di scena. Cinque partite che hanno visto ergersi ad assoluto protagonista un atleta al secondo anno in SuperLega, ma che partita dopo partita è garanzia di spettacolo: Efe Ramazan Mandiraci, schiacciatore turco nato nel 2002 e punto fermo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è il Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Play Off!

Il martello in forza agli emiliani, che si stanno giocando la serie delle Semifinali contro Sir Susa Scai Perugia (Mandiraci non ha potuto essere del match, se non per pochi scambi, a causa di un problema fisico) ha infatti vinto per ben due volte il premio come MVP lungo l’arco delle gare valide per i Quarti di Finale Play Off, con Piacenza che ha avuto la meglio in cinque sfide sulla Valsa Group Modena.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di SuperLega

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