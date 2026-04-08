Efe Mandiraci è l'MVP dei Quarti Play Off

PIACENZA-Una serie dei Quarti di Finale lunga, emozionante e ricca di colpi di scena. Cinque partite che hanno visto ergersi ad assoluto protagonista un atleta al secondo anno in SuperLega, ma che partita dopo partita è garanzia di spettacolo: Efe Ramazan Mandiraci, schiacciatore turco nato nel 2002 e punto fermo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è il Credem Banca MVP dei Quarti di Finale Play Off!