Play Off 5° posto: in Gara 1 di semifinale vincono Modena e Trento

ROMA - Valsa Modena e Itas Trentino si impongono, nei rispettivi impianti di gioco, in Gara 1 delle semifinali dei Play Off 5° posto. Gli uomini di Giuliani e Mendez si sono imposti rispettivamente sull’Allianz Milano, che comunque ha lottato per quattro set, e sulla Vero Volley Monza che si è arresa alla voglia dei dolomitici di guadagnare un posto in Europa dopo le delusioni e la prematura uscita di scena nei Play Off scudetto.

LE DUE SFIDE-

Valsa Group Modena – Allianz Milano

Una vittoria netta al termine di una partita giocata a pieni giri. La Valsa Modena, in Gara 1 delle semifinali dei Play off 5° posto si è imposta 3-1 (25-23, 38-36, 22-25, 25-22) contro un Allianz Milano per nulla arrendevole.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Bento-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Milano risponde con Kreling al palleggio, Reggers opposto, Ichino-Otsuka martelli, Masulovic-Caneschi centrali con Catania libero. La formazione ospite comincia meglio, attacco vincente di Reggers per il 5-10 e timeout Giuliani. I padroni di casa provano a rientrare nel match con l’ingresso di Davyskiba e Tizi-Oualou protagonista, 10-13 e timeout Piazza. Modena insiste e aggancia i meneghini, Buchegger a segno e parità sul 20-20. Si prosegue punto a punto, è l’ace di Porro a regalare in rimonta il primo set ai gialloblù: 25-23 e 1-0. Avvio equilibrato di secondo parziale, pallonetto di Sanguinetti e 8-7 dopo i primi scambi. Le due squadre lottano su ogni pallone, mani out di Porro e 17-17. Come successo nel primo set, si continua punto a punto: l’attacco out di Reggers conclude un parziale infinito (durato 44 minuti) e davvero equilibrato: 38-36 e 2-0. Inizio positivo di terzo set per i gialloblù, ace di Mati e 10-6. Milano reagisce, 16-15 e timeout Giuliani. La compagine lombarda alza la voce e conquista il parziale, 22-25 con punto finale di Reggers e 2-1. Modena inizia forte, Sanguinetti non sbaglia e 9-6 in una partita molto equilibrata. Porro e compagni non mollano di un centimetro, lo schiacciatore canarino passa in attacco per il 16-13 e timeout Piazza. I gialloblù mantengono alto il livello di attenzione, conquistando set (25-21 con attacco vincente di Davyskiba) e match (3-1). Modena passa dunque avanti 1-0 nella serie di semifinale playoff quinto posto contro Milano e tornerà in campo domenica 26 aprile (ore 17) a Milano per gara 2.

I protagonisti-

Pardo Mati (Valsa Group Modena)- « E' stata una partita sicuramente molto impegnativa, sia a livello fisico che mentale, perché si può perdere un po’ la concentrazione dopo aver mancato il focus principale della semifinale. Siamo stati bravi a reagire, abbiamo affrontato la gara in maniera positiva, recuperando il primo set e poi imponendoci nel modo giusto negli altri due che abbiamo vinto. Possiamo ancora pulire qualche imprecisione, soprattutto nel terzo set, ma nel complesso abbiamo fatto una buona prestazione contro un avversario di valore come Milano ».

Edoardo Caneschi (Allianz Milano)- « E’ stata una partita divertente, certo, a parte il risultato finale, quasi da play off scudetto. C’è stato bell’agonismo in campo in campo, tante difese anche palloni velocissimi, tocchi che sembravano a caso e che rimbalzavano senza cadere in campo. E’ stato veramente bello giocare. Con qualche errore di meno in battuta forse saremmo arrivati al tie-break. Può essere che loro ci abbiano creduto un po’ di più e noi un pochino meno, soprattutto nel secondo set che eravamo avanti. Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla e non ci siamo riusciti, però sicuramente è stata una buona partita e ci proietta in un’ottica positiva per domenica prossima ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – ALLIANZ MILANO 3-1 (25-23, 38-36, 22-25, 25-22)

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 4, Porro 15, Mati 10, Buchegger 18, Bento 2, Sanguinetti 12, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Davyskiba 14, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri. All. Giuliani.

ALLIANZ MILANO: Kreling 2, Otsuka 12, Masulovic 1, Reggers 30, Ichino 3, Caneschi 7, Corbetta (L), Catania (L), Lindqvist 0, Rotty 9, Di Martino 1. N.E. Barbanti, Benacchio. All. Piazza.

ARBITRI: Luciani, Serafin.

Durata set: 27’, 44’, 28’, 29’; tot: 128’.

Spettatori 2838.

MVP: Pardo Mati (Valsa Group Modena)

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Il debutto nel tabellone dei Play Off che assegna il 5° posto in SuperLega 2025/26 e la conseguente qualificazione alla 2027 CEV Challenge Cup è vincente e convincente per l’Itas Trentino maschile. Questa sera alla BTS Arena di Trento la formazione gialloblù ha infatti ottenuto il successo in appena tre set sulla Vero Volley Monza in gara 1 di semifinale, compiendo quindi un primo importante passo verso il possibile accesso alla Finale.

Nonostante trentadue giorni consecutivi senza partite ufficiali, la compagine allenata da Marcelo Mendez ha trovato subito la giusta dimensione all’impegno, offrendo una prestazione sempre più convincente nell’arco dell’intera partita, vinta grazie alla buona qualità offerta fra attacco (54% di squadra con appena tre block subito), muro (9 i vincenti, cinque solo di Torwie) e ricezione, fondamentale che non ha concesso nemmeno una battuta punto agli avversari.

La grande voglia di tornare alle competizioni si è però manifestata anche con ottime prove personali, come quelle offerte da Faure (mvp e best scorer con 16 punti, il 54% e un muro), Ramon (14 col 68% a rete) e lo stesso Torwie (11), che ha sempre marcato la differenza quando Trento aveva bisogno di allungare rispetto ad una Monza che ha retto solo per parte del primo set, mandando in doppia cifra il solo Velichkov (14). Sabato 25 aprile gara 2 a Monza potrebbe già essere l’ultima della serie in caso di nuovo successo gialloblù.

Fra sei giorni, sabato 25 aprile, gara 2 che si giocherà a Monza a partire dalle ore 16 con diretta su DAZN, VBTV.

I protagonisti-

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Dopo oltre un mese di attesa avevamo tanta voglia addosso di tornare in campo e lo abbiamo dimostrato perché la squadra ha sicuramente giocato una bella partita, non solo in termini tecnici ma anche agonistici. Sono quindi felice di quello che abbiamo fatto stasera, ma soprattutto del periodo di lavoro che ci siamo messi alle spalle perché sicuramente ci ha aiutato molto a crescere e i giocatori lo hanno sfruttato davvero bene, anche in termini di atteggiamento. È bello festeggiare stasera la vittoria col nostro pubblico, ma da martedì torneremo in palestra per preparare il prossimo confronto, da affrontare con lo stesso spirito ».

Massimo Eccheli (Allenatore Vero Volley Monza)- « Nonostante la sconfitta per i nostri ragazzi è stato un buon test, soprattutto per quelli più giovani che hanno poca esperienza a questo livello. In alcune situazioni abbiamo messo intensità, soprattutto nei primi due set, per giocarcela contro Trento. Siamo un po’ mancati nella fase di contrattacco e abbiamo inciso poco con il servizio. Il livello di gioco dell’Itas, in particolare nel sistema di muro-difesa, è di altissimo profilo e ci ha creato delle difficoltà. Sono molto contento dei nostri giovani, da Mapelli a Knipe, che sono entrati bene in campo e hanno fatto vedere la loro crescita ».

Il tabellino-

ITAS TRENTINO-VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-20, 25-17, 25-17)

ITAS TRENTINO: Sbertoli, Ramon 14, Flavio 6, Faure 16, Lavia 8, Torwie 11, Laurenzano (L); N.e. Bristot, Pesaresi, Gabi Garcia, Boschini, Sandu, Bartha, Acquarone. All. Mendez.

VERO VOLLEY MONZA: Zimmermann, Rohrs 8, Larizza 4, Frascio 5, Velichkov 14, Beretta 4, Scanferla (L); Mosca 1, Mapelli 4, Knipe. N.e. Ciampi, Santomassimo e Pisoni. All. Eccheli.

ARBITRI: Saltalippi, Puecher

Durata Set: 26’, 23’, 24’; tot. 73’.

MVP: Theo Faure (Itas Trentino).

3.509 spettatori.

I RISULTATI-

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-0 (25-20, 25-17, 25-17);

Valsa Group Modena-Allianz Milano 3-1 (25-23, 38-36, 22-25, 25-22) Ore 18:00

GARA 2 SEMIFINALI PLAY OFF 5° POSTO-

Vero Volley Monza-Itas Trentino 25/04/2026 ore 16.00;

Allianz Milano-Valsa Group Modena 26/4/2026 Ore 17.00.